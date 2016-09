Emil Florin Mocan, primarul care aduce un suflu nou la Chețani

Noul primar al comunei Chețani, aflată la granița vestică a județului Mureș, este Emil Florin Mocan, un fiu al satului cum se autointitulează, care a decis în urmă cu 8 ani să părăsească comoditatea traiului clujean și s-a mutat cu familia în comuna natală pentru a se implica în schimbarea în bine a comunității. După nici 3 luni de prim mandat a finalizat asfaltarea unui drum comunal de 7 km, dorește să finalizeze proiectele de apă-canalizare și să înceapă altele noi și vrea mai ales o dezvoltare economică sănătoasă a comunei pe care o s-o conducă în următorii 4 ani. Mai multe în interviul următor cu Emil Florin Mocan.

Reporter: Cine este noul primar al comunei Chețani? Ce vă recomandă pentru această funcție?

Emil Florin Mocan: Sunt fiu al satului, am 56 de ani, am revenit în comuna natală în 2008, pentru că am fost plecat în Cluj Napoca mai întâi cu școala apoi cu serviciul. În momentul în care am revenit împreună cu familia, nu am găsit comuna cum mi-ar fi plăcut și din această cauză m-am implicat în politică din 2008 ca în 2012 să fiu ales consilier local, ca mai apoi în 2016 să obțin funcția de primar. Pe plan profesional din 1992 am lucrat în privat având o firmă de contabilitate împreună cu soția, unde m-am ocupat de partea de personal.

Rep.: Care este situația comunei în momentul când ați fost ales primar și ce ați făcut până acum?

E.F.M.: Nu am găsit comuna cum mi-aș fi dorit raportat la alte comunități. Având în vedere că Chețaniul este poziționat geografic și economic deosebit de bine, mi-aș fi dorit să arate mult mai bine din punct de vedere al proiectelor de infrastructură, al celor cu finanțare europeană, fapt care m-a determinat să candidez. Toate proiectele pe care le-am găsit, încercăm să le continuăm să le ducem la capăt. De exemplu, am găsit un proiect la stadiu incipient de idee pentru asfaltarea drumului comunal de la Chețani la Grindeni cu o lungime de 7 km. Chiar zilele acestea l-am finalizat de reabilitat, l-am trasat cu marcaje rutiere urmând doar să mai punem indicatoarele rutiere. Investiția a fost făcută parțial din fonduri propriii adică 750.000 de lei și până la valoarea totală de 1.970.000 lei am primit finanțare de la Ministerul Dezvoltării. Suma este repartizată pe 3 ani dar noi suntem chiar acum în discuții cu reprezentanții ministerului pentru a se achita având în vedere că s-a terminat lucrarea. Tot pentru satul Grindeni, având în vedere că nu este apă curentă și canalizare, avem un proiect în lucru pentru aceste utilități, în sensul că este la reavizare, ca să-l depunem la AFIR pentru a finanțat din fonduri europene. Fiind vorba de o sumă foarte mare, putem doar să-l facem prin această formă de finanțare. Este singura localitate a comunei care nu are apă, așa că trebuie să rezolvăm această problemă. Până la sfârșitul lunii septembrie sperăm să depunem documentele la AFIR pentru a primi finanțare. Avem și planul B prin Ministerul Dezvoltării în cazul în care nu ne încadrăm cu AFIR-ul. Un alt proiect mare care trebuie finalizat este canalizarea în satul Chețani care este făcută în proporție de 90%. Chiar acum am început lucrările pentru porțiunile rămase neexecutate, este foarte urgent pentru că altfel nu putem accesa bani pentru asfaltarea străzilor. Sperăm ca până la anul în vară să finalizăm darea în funcțiune a canalizării.

Rep.: Legat de situația investitorilor din comună. Se construiește în acest moment tronsonul de autostradă Câmpia Turzii – Târgu-Mureș. Va ajuta cu ceva?

E.F.M.: Autostrada ce tocmai se construiește va fi un factor pozitiv pentru dezvoltarea economică a comunei noastre mai ales că la ieșirea din comuna noastră va fi intrarea către autostradă pentru această zonă. Vom avea deci autostradă, cale ferată, drum european, aeroport la 20-30 min pe autostradă. Avem suficiente resurse la nivel local pentru a putea fi o zonă de interes pentru eventuali investitori. Avem în plan pe viitor, în colaborare cu primăria Luduș, ca să facem un mini parc agro-industrial, la care noi să venim cu terenul iar cei din Luduș să vină cu logistica și investitori. La acest moment avem câțiva agenți economici mari pe zona de utilaje și piese auto agricole și fermieri foarte mari și bine dezvoltați pe zona legumicolă.

Rep.: Ce le transmiteți cetățenilor comunei care citesc acest interviu?

E.F.M.: În primul rând îi salut cordial pe toți cetățenii comunei Chețani, îi asigur ă ușa mea este deschisă tuturor și că împreună cu echipa primăriei și Consiliului Local vom munci pentru dezvoltarea și înfrumusețarea comunității noastre.

(I.A.)