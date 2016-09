Rodica Molnar, două premii pentru cei zece ani de muncă în sprijinul celor mai „dulci” copilași

Președintele Asociației Copiilor și Tinerilor Diabetici (ASCOTID) Mureș, Rodica Molnar, a fost desemnată liderul ONG în cadrul primei ediții a Galei Coaliției Organizațiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice (COPAC), atât de public, cât și de un juriu format din personalități din lumea medicală, jurnaliști, reprezentanți ai unor instituții, companii și ONG-uri. Premiile au fost decernate luni, 19 septembrie, la Teatrul Național din București.

Totodată, juriul a decis că cea mai bună campanie din sănătate este ASCOTID Trail Race, singura competiție care susține cauza copiilor cu diabet, sub sloganul „We run on insulin!”. „Gala COPAC a spus povestea asociațiilor care muncesc pentru persoanele cu boli cronice. Astfel, patru premii au fost despre și pentru copilașii cu diabet și tot ce înseamnă viața lor. ASCOTID Mureș a câștigat premiul juriului la lider ONG prin Rodica Molnar, care a coincis cu premiul publicului. Totodată, a câștigat premiul juriului la campania de sănătate prin proiectul ASCOTID Trail Race”, a transmis Rodica Molnar.

Organizatorii evenimentului și-au propus să susțină oamenii și organizațiile care realizează lucruri pozitive menite să ducă spre o schimbare în bine a sistemului românesc de sănătate. Juriul a desemnat câștigătorii la fiecare categorie: liderul ONG, proiectul unei asociații de pacienți cu cel mai mare impact, medicul implicat în relația cu asociațiile de pacienți, cel mai bun comunicator medic în relația cu pacienții, jurnalism de sănătate, cel mai bun proiect implementat de un manager de spital, cea mai bună campanie din sănătate, inovația în sprijinul pacienților și business în medicină în sprijinul pacienților. La categoria „Jurnalism de sănătate”, a câștigat premiul publicului Arina Moldovan, de la revista Medfarm.

„Vrem să ne vedem copiii crescând sănătoși”

„Am parcurs 10 ani de la înființarea ASCOTID, tot atâția ani de muncă în sprijinul celor mai „dulci” copilași pe care mi-a fost dat să-i cunosc. Am realizat conferința națională „Diabforum” și competiția sportivă ASCOTID Trail Race, cu scopul de a spune celor din jurul nostru că existăm și dorința noastră este una simplă: vrem să ne vedem copiii crescând sănătoși și ne străduim să-i îngrijim cât se poate de bine, însă avem nevoie de ajutor, nu putem să facem aproape totul singuri. Are și statul obligația de a ne ajuta. S-a încheiat votarea în cadrul Galei COPAC pentru care felicit organizatorii care nici nu și-au imaginat cât bine ne vor face, ne-au adunat împreună și astfel am devenit mai solidari. Mulțumesc, Ilinca, ție îți datorez ambiția mea fără margini, mulțumesc pentru propunerea ta de a ieși din anonimat. Mulțumesc părinților, tinerilor, prietenilor, necunoscuților, colegilor, vecinilor, grupurilor de pe Facebook pentru votul acordat, copilașilor din ASCOTID, dar și celor din grupul „Noi și diabetul” care au votat. Premiul este al tuturor copiilor diagnosticați cu diabet zaharat, a căror viață se măsoară în glucoza din sânge, unități de insulină, grame de carbohidrați, multă înțelepciune și responsabilitate”, a precizat Rodica Molnar.

Teodora MÎNDRU