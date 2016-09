Test important pentru „Togetherdance”. Fiți alături!

După câteva succese importante în competiții interne și internaționale, echipa de dans a clubului Together din Târgu-Mureș va susține un test deosebit de important în fața spectatorilor din România. Trupa pregătită de Pásztor Tünde va evolua joi, 29 septembrie, de la ora 20.30 în emisiunea Next Star de pe postul de televiziune Antena 1. Programul prezentat va fi dansul intitulat „Pirații din Caraibe”, cu care micii dansatori acrobatici mureșeni au cucerit recent titlul național în acest an. „Este un pas important pentru „pirații” noștri, care au muncit zeci de ore pentru o reprezentație de patru minute, de multe ori punându-și sănătatea în pericol cu salturile sau ridicările spectaculoase din coregrafie, sacrificându-și vara pentru a exersa în sala de dans, atenți și dornici să dea tot ce au mai bun”, a spus antrenoarea micilor sportivi. Mureșenii, dar nu numai, care vor să-i susțină le pot acorda un vot, sau mai multe, cu vot prin sms la nr. 1272, cu textul „Togetherdance”, încă de la începerea emisiunii.

Reamintim că echipa Together Dance a obținut succese remarcabile în cadrul unui festival internațional de dans organizat în luna iulie la Năvodari, „Dance Art Open”, în localitatea constănțeană. Din lotul de 17 deplasat la Năvodari au făcut parte sportivi din grupa de performanță a cubului, cuprinzând fetițe cu vârsta între 8 și 14 ani. Rezultatele obținute au fost pe măsură. Din cele 5 dansuri prezentate la diferite secțiuni, mureșencele au ocupat 4 locul 1 și un loc II. Tematica și coregrafia au fost alese după teme de succes, alegerea dovedindu-se una foarte inspirată. Pe tematicile „Pirații din Caraibe” s-au obținut cele 4 locuri I, locuri I la individual pentru Monica Elena Duca și Vivien Ionescu, același loc și la Duo, prin Vivien și Ariana Ionescu.