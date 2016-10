Emoții la început de an universitar, la Universitatea „Petru Maior”

Aula Magna a Universității „Petru Maior” (UPM) din Târgu-Mureș a găzduit luni, 3 octombrie, ceremonia deschiderii noului an universitar, cei mai tineri studenți fiind protagoniștii primului moment festiv din viața de studenție. Primii care au simțit emoția debutului de an universitar au fost studenții Facultății de Inginerie, respectiv 675 de studenți la învățământul de licență și 145 de studenți la învățământul de masterat. „Poate că bugetul de venituri nu este suficient, poate că nu avem suficiente dotări moderne, poate că sunt probleme care ne tulbură misiunea, dar nu avem altă soluție decât să perseverăm și să continuăm munca, convinși fiind că educația merită. Deschidem anul universitar propunându-vă tuturor să continuăm și să fim împreună. Această construcție înseamnă, înainte de toate, învățătură, studiu, implicare și responsabilitate. Vă invit să continuăm să împărtășim împreună acest spațiu dedicat învățătuirii și educației înalte în tainele științelor inginerești, să folosim tradiția de a face performanță. Studenților din anul I le mulțumesc și îi felicit că au ales să-și petreacă studenția la Facultatea de Inginerie. În perioada următoare vor avea timp să identifice reperele fundamentale care marchează un an universitar, cursuri, seminarii, laboratoare, proiecte, sesiuni ale cercurilor științifice studențești, examene, restanțe și binemeritatele vacanțe”, a transmis conf. univ. dr. ing. Mircea Dulău, decanul Facultății de Inginerie.

Educația, pașaportul pentru viitor

Un mesaj de bun venit noilor studenți a fost adresat și de rectorul Universității „Petru Maior”, prof. univ. dr. Călin Enăchescu, mesaj continuat și la momentul festiv dedicat deschiderii noului an școlar la Facultatea de Științe și Litere din cadrul UPM. „Intrăm în anul 2017 în cel de-al 57-lea an de existență ca și instituție de învățământ superior. Ingineria este un pic mai tânără, a început în anul 1976, fiind astăzi una dintre specializările de referință ale universității noastre. Îi salut, în primul rând, pe cei mai tineri colegi ai noștri, studenții din anul I de la Facultatea de Inginerie, le urez bun venit în comunitatea noastră academică și îmi exprim bucuria pentru faptul că au ales Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș, o universitate puternică, prestigioasă și performantă. Cel mai important tezaur al unei societăți este reprezentat de resursa umană. În acest sens, universitatea noastră are un rol extraordinar de important în modelarea viitorilor specialiști în diferite domenii ale cunoașterii. Pe de altă parte, o societate nu poate fi mai bună, mai eficientă mâine, decât este școala astăzi. Am convingerea fermă că eforturile universității noastre, împletite cu truda studenților, vor ridica la cel mai înalt nivel succesul și perfoamanța academică. Dragi studenți, educația este pașaportul dumneavoastră pentru viitor, deoarece ziua de mâine aparține celor care care se pregătesc pentru ea de astăzi”, a afirmat prof. univ. dr. Călin Enăchescu. Studenții au primit cuvinte de bun venit din partea Senatului Universității „Petru Maior” prin vocea dr. ing. Sorina Moica, precum și a mediului de afaceri reprezentat în cadrul ședinței festive de ing. Virgil-Traian Roman, director general Hirschmann Automotive România.

Emoția începutului la Facultatea de Științe și Litere

Emoția primei zile de facultate au simțit-o și studenții Facultății de Științe și Litere, salutați în deschiderea festivității de conf. univ. dr. Giordano Altarozzi, decanul facultății. „Începutul unui an școlar reprezintă fără îndoială un moment important pentru toți cei care își desfășoară activitatea în acest domeniu al învățământului. Cu acest prilej, adresăm un bun venit noilor studenți din cadrul facultății de Științe și Litere, celor care au ales să continue procesul de dezvoltare profesională și umană începute pe băncile școlii. Facultatea de Științe și Litere reprezintă o structură internă complexă, oferta educațională acoperind mai multe ramuri de știință, cu toate ciclurile de studii universitare, licență, masterat și doctorat. Există așadar toate premisele ca studenții care pășesc pentru prima dată într-o instituție academică să beneficieze pe perioada lor de studenție de toate condițiile pentru a se dezvolta nu doar din punct de vedere al pregătirii profesionale, cât și al educației, în sensul cel mai amplu al cuvântului. Capacitatea de a învăța, de a asimila și de a conștientiza informații și date depinde în mare parte de conștiința fiecăruia, de propriile aspirații și abnegații cu care este abordat studiul. La acestea se adugă și cadrele didactice care joacă un rol crucial în procesul de formare al studenților. Prin exemplul dat, prin modelul oferit în mod discret, profesorul contribuie la creștetrea și dezvoltarea personală a studenților, devenind pentru ei un model”, a precizat conf. univ. dr. Giordano Altarozzi.

„Vor fi cei mai frumoși ani din viața voastră”

Oaspetele festivității a fost dr. Lucian Goga, prefectul județului Mureș, care i-a felicitat pe studenți pentru alegerea făcută, aceea de a urma studiile superioare la „Petru Maior”. „Îi felicit, în primul rând, pe cei care intră în primul an de facultate, care au ales această universitate de prestigiu din județul Mureș, recunoscută la nivel național și internațional. Eu zic că ați făcut o alegere bună, aveți cadre didactice de nădejde, sunteți tineri, frumoși, suficient de inteligenți ca să știți cum să abordați o universitate. Îmi aduc aminte cu nostalgie de momentele mele de studenție, mai ales când urcam pe scări și vedeam bobocii care citeau dezorientați cum erau numerotate ușile din universitate. Există o diferență enormă între ce ați făcut până acum și ce presupune mediul universitar. Chiar dacă vor fi niște ani grei, vor fi cei mai frumoși ani din viața voastră”, a subliniat dr. Lucian Goga.

Profesii care fac lumea mai frumoasă

Despre menirea universității și a specializărilor Facultății de Științe și Litere a vorbit președintele Senatului Universității „Petru Maior”, prof. univ. dr. Cornel Sigmirean. „Vă felicit că ați ales Facultatea de Științe și Litere pentru profesiile în care vă veți pregăti. Sunt profesiile care fac lumea noastră mai frumoasă și mai bună. Istoricii încearcă să identifice sursa multor evenimente, fenomene care au loc, pentru că atunci când le cunoaștem originea le putem rezolva mai bine. Cei de la științe politice au la îndemână mecanismele prin care, multe din ceea ce azi reprezintă evenimente de prim plan a Europei, le au la îndemână să le rezolve. De asemenea, filologia, într-o lume a interferențelor, cunoșterea limbilor reprezintă o șansă în această diversitate etnică, lingvistică și culturală. Nu în ultimul rând, informaticienii, de la care așteptăm să ne facă viața mai confortabilă”, a spus prof. univ. dr. Cornel Sigmirean.