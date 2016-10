Educaţia, pilon de bază al societăţii integre

Sala Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş a găzduit miercuri, 5 octombrie, conferinţa cu tema „Summitul de Integritate pentru Prosperitate”, eveniment organizat de Transparency International România, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, Rotary Club Târgu-Mureş şi Griffiths School Management şi realizat prin intermediul programului „Collective Action for Business Integrity”. Timp de aproape trei ore, lectori din diverse domenii de activitate au vorbit despre integritate ca element cheie al succesului în dezvoltarea mediului public şi privat, numitorul comun al prezentărilor fiind ideea potrivit căreia educaţia reprezintă unul din pilonii fundamentali ai unei societăţi integre.

„Integritatea, trăsătură firească a fiecărui individ”

Conferinţa, la care au participat reprezentanţi ai mediului universitar şi de business ai judeţului Mureş, a fost deschisă de prof. univ. dr. Mircea Suciu, preşedintele Rotary Club Târgu-Mureş, care a explicat rolul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş în cadrul proiectului, nu înainte de a face o scurtă introducere în tema dezbătută, respectiv despre integritate. „Personal, consider integritatea o trăsătură firească a fiecărui individ, a societăţii din care facem parte, indiferent de vremurile politicii pe care le trăim, dar care azi pentru mulţi este o noţiune de domeniul ficţiunii. Vă mărturisesc că am avut momente în viaţă în care mi-a fost pusă la îndoială această trăsătură sau – de ce nu – m-am îndoit eu însumi de corectitudinea deciziilor pe care le-am luat. Faptul că sunt astăzi aici, dezbătând această temă, demonstrează, cred, că îmi pasă, demonstrează că şi dumneavoastră care sunteţi aici vă pasă şi sper ca în această zi să facem paşi importanţi în această direcţie. Am invitat şi tineri din structurile noastre rotariene, din Rotaract, Interact, am văzut că sunt şi studenţi, mă bucură, este ceva foarte important pentru că probabil pentru ei, cum zicea Marin Preda, timpul nu mai are răbdare şi atunci începe să le pese, în special de ce se întâmplă în societatea noastră”, a precizat prof. univ. dr. Mircea Suciu. „De ce s-a întâmplat să ne întâlnim azi aici? Pentru că de peste un deceniu, prin efortul conducerii Universităţii, s-a considerat necesar introducerea şi promovarea transparenţei în actul decizional şi integritatea cadrelor didactice care au devenit astăzi trăsături ce definesc comunitatea academică din care fac parte. Cred că aceste acţiuni au fost un succes, şi nu o spun eu, ci o dovedesc alţii, ani de-a rândul Universitatea noastră a luat locul 1 în Topul Universităţilor Curate din România”, a adăugat preşedintele Rotary Club Târgu-Mureş.

„România are nevoie de valori”

La eveniment a participat şi Mircea Solovăstru, Guvernator al Districtului Rotary 2241 România şi Republica Moldova, al cărui discurs a pus accentul pe rolul valorilor în dezvoltarea unei societăţi sănătoase din toate punctele de vedere. „Aş dori în primul rând să îmi exprim satisfacţia faţă de organizarea acestei manifestări în municipiul Târgu-Mureş şi aş dori să mulţumesc organizatorilor – Transparency International, Griffith School of Management, Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş şi nu în ultimul rând clubului Rotary Târgu-Mureş, că au inclus municipiul nostru în traseul „Caravanei Integrităţii” care a străbătut deja nouă oraşe şi va mai străbate încă nouă până în iulie 2017. O personalitate mondială a secolului trecut a spus: sunt șapte lucruri care o să ne distrugă: bunăstare fără muncă, plăcere fără conștiință, cunoaștere fără caracter, religie fără sacrificii, politică fără principii, ştiință fără umanitate, afaceri fără etică. Mahatma Gandhi, deoarece despre el este vorba, vorbea despre valori. Valori fără de care niciun om, nicio societate nu poate rezista, progresa şi a se dezvolta. România are nevoie de valori, atât la nivel de conduită cât şi fizic, deoarece valorile îţi dau respect, încredere şi convingere, îţi stabilizează societatea şi o împing înainte. Vă mulţumesc în final tuturor pentru această manifestare valoroasă şi îmi exprim convingerea că temele expuse azi vor genera o perpetuare a ideilor prezentate la cât mai mulţi cetăţeni ai judeţului nostru”, a afirmat Mircea Solovăstru.

„O universitate trebuie să fie o stare de spirit”

Agenda conferinţei a conţinut următoarele prezentări: „Etica universitară – necesitate sau cal troian?” – prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, „Conflictul de interese în cercetarea ştiinţifică” – prof. univ. dr. Sanda Maria Copotoiu, cadru universitar la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, „Consumaţi zilnic minimum doi litri de… cultură” – prof. univ. dr. Gasparik Attila, manager general al Teatrului Naţional din Târgu-Mureş, „Rolul valorilor în administraţie” – Péter Ferenc, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, „Integritatea şi conexiunile ei în domeniul juridic” – Vasile Costea, avocat, „Soluţii de antreprenoriat social şi mobilizare pentru integritate şi prosperitate” – conf. univ. dr. Victor Alistar, director executiv, Transparency International România, „Creativitate şi diferenţiere – instrumente în folosul integrităţii” – conf. univ. dr. Sebastian Văduva, decan, Griffiths School of Management şi „Integritatea în Leadership” – Marian V. Popa, director, Deutsche Bank Global Technology Center România. „Deşi unii au tendinţa să ironizeze sau să subevalueze acest gen de întâlniri, mie mi se par extrem de importante pentru că de lucrurile acestea aparent mici depind lucrurile mari. Un câştig al acestei seri este că am fost împreună oameni extrem de eterogeni, din diverse zone, dar am găsit un „fir roşu” care ne leagă şi cu siguranţă e prezent la fiecare dintre noi. Mulţumesc Rotary Club şi Transparency International România pentru efortul făcut, mulţumesc tuturor pentru că aţi venit aici şi până la urmă o universitate nu trebuie să fie nişte ziduri, trebuie să fie o stare de spirit, care să creeze un spaţiu de discuţii, de idei”, a concluzionat, la finalul conferinţei, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş.

Asupra prezentărilor din cadrul conferinţei „Summitul de Integritate pentru Prosperitate” vom reveni pe larg, cu un serial de articole, în cotidianul Zi de Zi.