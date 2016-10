Ex-mureșeanca Andreea Părăluță a debutat la Atletico, optimistă înaintea barajului

Portarul echipei naționale de fotbal feminin, Andreea Părăluță, transferată de la ASA Târgu-Mureș în vara acestui an la Atletico Madrid, a sosit duminică la Cluj, pentru a se alătura lotului care va susține vineri, 21 octombrie, ora 20.45, partida tur a barajului cu Portugalia pentru calificarea la Euro 2017. Primul joc va avea loc la Lisabona, urmând ca returul să se dispute la Cluj, marți, 25 octombrie, ora 18.00. Părăluță a jucat timp de 6 ani la echipa mureșeană și a debutat în poarta celor de la Atletico în campionatul Spaniei cu o victorie categorică, 7-0 cu Tenerife (a evoluat în repriza secundă). Plecată în această vară de la Târgu-Mureș, după ce a absolvit cursurile Universității „Petru Maior”, „Pără” le va avea alături pe două dintre fostele coechipiere de la ASA (în foto): Göder Brigitta, acum în Ungaria, la Györ și buna sa prietenă aflată tot la ASA, Ana Maria Gorea. Părăluță a fost desemnată cea mai bună jucătoare din campionatul intern în anul 2015 și acest an poate deveni unul de referință în viața ei. Realizările pentru ea în acest an, câștigarea Cupei României cu ASA, absolvirea studiilor și transferul la una dintre cele mai titrate cluburi europene pot fi completate cu o calificare la Euro 2017, una istorică pentru reprezentativa feminină României. „Am ceva emoții, este o „dublă” foarte importantă. Sunt optimistă, sper și cred că ne vom califica la Euro. Am studiat jocul Portugaliei, este o echipă bună, dar eu spun că noi avem echipă și mai bună, important este s-o dovedim. Avem ambiție și suntem foarte motivate. Presiunea va fi pe Portugalia la primul meci, important este să dăm gol, iar dacă se poate, să nu luăm”, a declarat Andreea Părăluță.