Recomandări pentru evitarea virozelor respiratorii

Pentru a preveni instalarea virozelor respiratorii de sezon, specialiștii recomandă adoptarea unor măsuri care sunt la îndemâna tuturor. Liana Conţiu, nutriţionist dietetician, transmite că alimentația echilibrată, bogată în vitamine și antioxidanți, odihna și reducerea stresului contribuie la îmbunătățirea sistemului imunitar.

„Sezonul rece bate la ușă și cu toții știm că odată cu el își fac apariția și virozele respiratorii. Cu cât expunerea la soare este mai limitată, cu atât producția de vitamina D scade din organism, iar timpul îndelungat petrecut în spații închise crește riscul contactării unei viroze. La baza prevenției stă imunitatea. Este mult mai bine să prevenim decât să tratăm și fără un sistem imunitar puternic ne este imposibil să ținem piept afecțiunilor din acest sezon. Există mulți factori care întăresc sistemul imunitar, cum ar fi: reducerea stresului, igiena alimentară, odihna și, mai ales, felul în care ne hrănim. Consumul de alimente naturale bogate în vitamine și antioxidanți contribuie la creșterea imunității”, a precizat Liana Conţiu.

Ce alimente recomandă specialiștii

Kiwi, echinaceea, usturoiul, oregano și cătina sunt alimente recomandate de specialiști în combaterea virozelor respiratorii datorită proprietăților pe care le au. „Kiwi este un fruct care conține foarte multă vitamina C. S-a demonstrat în repetate rânduri că vitamina C ajută la o bună funcționare a sistemului imunitar. Vă recomand să consumați acest fruct la una din cele două gustări zilnice. Usturoiul este folosit atât ca aliment, cat și condiment. Încă din vremurile stravechi este cunoscut pentru proprietățile sale curative. În Egiptul Antic era folosit ca mijloc de prevenție a bolilor contagioase. Îl putem folosi la gătit sau crud, tăiat fâșii subțiri în salate. Oregano este o plantă aromatică. Mai este cunoscut sub denumirile de maghiran sălbatic sau busuioc de pădure. Este ușor de cultivat (poate fi cultivat acasă, în ghiveci), are proprietăți antibacteriene, ceea ce înseamnă că luptă împotriva infecțiilor, se folosește în tratametul sinuzitei. Este și un antihistaminic natural, care ne ajută să ținem alergiile sub control. Pentru a ne putea bucura de aceste beneficii, îl putem consuma sub formă de ceai sau ulei de oregano. Echinaceea are proprietăți antivirale, fiind folosită în tratamentul infecțiilor. Găsim ceaiul de echinaceea în orice supermarket sau farmacie. Cătina sau ginsengul românesc este bogată în vitamina C. Frunzele de cătină au proprietăți antioxidante, vitaminizante, care ne ajută să combatem răcelile. Le putem consuma cu miere sau sub formă de sucuri sau ulei”, a recomandat Liana Conţiu.