Conferința Națională de Nutriție Sportivă, necesară în domeniul sportului

Șefa Disciplinei de Nutriție Comunitară și Igiena Alimentelor din cadrul Universităţii de Medicină și Farmacie (UMF) Târgu-Mureș, conf. dr. Monica Tarcea, a declarat joi, 3 noiembrie, la ediția a doua a Conferinței Naționale de Nutriție Sportivă, că a devenit tradiție organizarea unei conferințe pe tema alimentației umane, plecând de la cererea continuă a comunității pentru informații din domeniul nutriției și dieteticii. Conferința este organizată de Asociația Română de Nutriție și Dietetică, în colaborare cu UMF Târgu-Mureș.

Manifestarea, ce își propune îmbunătățirea cunoștințelor și aplicațiilor practice comunitare ale nutriționiștilor și dieteticienilor din țară, cât și crearea unei legături între sportiv, antrenor și nutriționist, reunește aproximativ 200 de medici de familie, medici specialiști, dieteticieni, profesori, biologi, chimiști, studenți de la specializările medicale, Educație fizică și Sport, Balneofiziokinetoterapie și Nutriție și Dietetică din țară și din străinătate.

„Ne propunem să apropiem cât mai multe profesii și domenii interdisciplinare care sunt legate atât de nutriție, cât și de domeniul sportiv și de recuperare. Ne-am propus acest lucru încă de anul trecut, am avut un succes chiar mare, ne-am bucurat foarte mult și am spus că trebuie neapărat să păstrăm tradiția, să ducem mai departe aceste întâlniri. Credem că este necesar în domeniul sportului să oferim mai multe informații, în special legate de dieta personalizată, de nutriția pentru fiecare sportiv în parte sau întreaga echipă.

Aceste informații ar trebui să vină de la persoane pregătite și calificate. Venim cu oferta dieteticianului în acest domeniu și sperăm că în urma acestor întâlniri să se creeze acea legătură între sportiv, antrenor și nutriționist, tocmai pentru ca sportivii noștri, pe lângă randamentul maxim pe care ni-l dorim la orice competiție, să fie și sănătoși și să se simtă bine de la o zi la alta prin ceea ce fac. (…) Fiecare dintre noi suntem unici, indiferent că facem mișcare mai mult sau mai puțin. Cu atât mai mult contează pentru un sportiv o recomandare nutrițională, adaptată, personalizată, în funcție de tipul de sport, de persoană, de vârstă etc. Recomandările ar trebui să vină de la întreaga echipă și cu predilecție de la un dietetician”, a declarat conf. dr. Monica Tarcea.

În jur de 50 de absolvenți anual

Conf. dr. Monica Tarcea a arătat că centrul universitar Târgu-Mureș este pionier pe linia de nutriție și dietetică, dar și pe linia de nutriție sportivă, aici deschizându-se oferta de studii în anul 2008. „Linie de nutriție și dietetică au facultățile tradiționale din Târgu-Mureș, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Arad. Anul viitor sperăm să se deschidă în curând această specializare și la București, și Brașov. Vom discuta, în cadrul unui workshop, posibilitatea extinderii acestei specializări. La Târgu-Mureș, am deschis oferta în anul 2008, în același an cu Cluj-Napoca, deci am pornit de la aceeași idee și am colaborat. După specializare a urmat lupta, munca și efortul pentru a susține Legea Dieteticianului, care a apărut din fericire anul trecut, iar acum continuăm cu normativele, cu îmbunătățirea curriculei, cu acește nișe, pe care încercăm să le dezvoltăm. Sunt puțini ani de când am pornit, deci încă nu sunt foarte mulți absolvenți și, din păcate, nu au avut o susținere legislativă, cu standarde și reglemetări eficiente, ca să fie mai motivați spre a se îndrepta spre această profesie. Odată cu apariția legii, a început să se miște ceva mai concret din punct de vedere administrativ. La noi, termină anual, în fiecare facultate, în jur de 40-50 de absolvenți și dacă înmulțim cu 5 facultăți, numărul nu este impresionant”, a explicat conf. dr. Monica Tarcea.

Profesia de dietetician, binevenită

În ceea ce privește popularitatea profesiei de dietetician în țara noastră, conf. dr. Monica Tarcea a afirmat că această nouă profesie este binevenită, iar specialiștii din România iau în considerare experiența și recomandările specialiștilor din Europa și nu numai. „Inițial, a fost vorba și despre o problemă materială, de susținere, de sponsorizare, dar treptat și-au dat seama cât de importante sunt aceste sfaturi și s-au dezvoltat foarte bine. Îi putem lua drept model pe colegii noștri din străinătate și suntem pe drumul cel bun. În calitate de coordonator de nutriție și dietetică, susțin acest lucru și mi-l asum, cu atât mai mult în domeniul sportiv, unde sponsorizarea are altă implicare și altă motivație. Această nouă profesie a dieteticianului este binevenită. Nu este ușor, suntem la început de drum, încercăm să facem tot ce putem și să ne aliniem la experiența și recomandările colegilor din Europa și nu numai”, a precizat șefa Disciplinei de Nutriție Comunitară și Igiena Alimentelor.