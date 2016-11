Despre viaţă, sport şi respect, cu Ionuţ Iftimoaie

Iubitorii sporturilor de contact din Reghin au avut parte vineri, 25 noiembrie, de un oaspete special, campionul mondial Super Combat, Ionuţ Iftimoaie, care a susţinut un seminat K1, ce a avut loc în Sala de Sport a Gimnaziului „Florea Bogdan”.

Evenimentul a fost organizat de Academia de Arte Marţiale – Clubul Sportiv David Reghin, condus de Alin Suciu, cel care a făcut posibilă venirea marelui campion la Reghin. Chiar dacă numărul participanţi la seminar a fost unul redus, campionul mondial şi-a văzut de treabă şi a încercat să le explice tinerilor sportivi prezenţi tainele, dar mai ales esenţa artelor marţiale. „M-am gândit să împart acest seminar în două categorii. În prima categorie, este vorba despre un discurs motivaţional prin care vreau să mă asigur că cei care sunt prezenţi sunt conştienţi de ce înseamnă esenţa artelor marţiale. Mă refer, în primul rând, la respect. Fair play-ul şi respectul în artele marţiale sunt suverane. Este foarte important să definim acest lucru și nu aş vrea ca acest sport de contact să fie considerat un sport violent, chiar dacă este un sport mai dur. Pentru mine, violenţa înseamnă altceva, cum vedem că se întâmplă şi în politică, chiar şi în sport, la meciurile de fotbal, unde nu mai există niciun fel de respect. Artele marţiale ne învaţă înainte de toate că trebuie să avem respect pentru tot ce ne înconjoară, pentru animale, pentru semenii noştri şi pentru noi înşine”, a precizat Ionuţ Iftimoaie.

„Mă simt un om împlinit”

Oaspetele serii a vorbit despre cariera sa, despre împlinirile pe care sportul i le-a adus de-a lungul timpului. „Sportul mi-a adus în viaţă un sentiment foarte plăcut de împlinire. Este o senzaţie pe care am atins-o în urma meciului meu de retragere din 6 august, acel meci atât de important pentru mine, în care mi-am încheiat cariera cu o victorie în faţa unui mare sportiv. Simt că tot acest drum pe care l-am avut în viaţa sportivă s-a încheiat cu succes. Bucuria adusă de sport, oamenii pe care i-am cunoscut în sport şi prieteniile care s-au legat mă fac să mă simt un om împlinit. Înaintea unui meci pe care l-am avut la Iaşi, cu mai bine de zece ani în urmă, am cunoscut-o pe Maria, mama copiilor mei, aspect care defineşte exact termenul de împlinire. Drumul pe care l-am parcurs nu a fost nici prea lung, nici prea scurt, pentru că dacă ar fi să mă gândesc doar la partea sportivă, mi-am încheiat cariera după aproape 20 de ani, suficient de mult încât să pot să simt tot ceea ce sportul poate să îţi ofere. Dacă ar fi să o iau de la capăt, să trăiesc aceleaşi bucurii şi emoţii, aş face-o de mai multe ori, pentru că într-adevăr a meritat. Mă consider un om norocos, un om care binecuvântat de Dumnezeu, atât din punct de vedere sportiv, cât şi din punct de vedere al familiei minunate pe care o am”, a transmis Ionuţ Iftimoaie.

„Suntem rezultatul alegerilor pe care le-am făcut”

Ionuţ Iftimoaie a vorbit şi despre nevoia de modele, precum şi de exemple pe care sportul le poate oferi tinerilor. „În momentul în care am hotărât să-mi închei cariera în viaţa mea, am avut mai multe exemple. Mă refer doar la cele care sunt aproape de sportul meu, şi anume la box. Avem aici două exemple: Mike Tyson, care a fost un mare campion, dar care din punct de vedere social a dat greş, şi Lennox Lewis, care s-a retras din poziţia de campion, un exemplu atât din punct de vedere sportiv, cât şi social, tocmai de aceea lumea îi spunea gentleman-ul. Avem exemple în viaţă. Dacă dorim să învăţăm, avem exemple, fiecare suntem în măsură să hotărâm ce fel de exemplu dorim să luăm. Nu suntem altceva decât rezultatul alegerilor noastre, alegeri pe care le-am făcut într-un timp mai scurt sau mai lung, sub presiune sau mai puţină presiune. Dacă fizicul nostru este compus din ceea ce mâncăm, trăim ceea ce gândim, noi suntem rezultatul alegerilor pe care le-am făcut cândva”, a menţionat Ionuţ Iftimoaie.

Sportivul din ring, familistul sau vedeta TV, au acelaşi numitor comun, naturaleţea, după. „Am încercat să fiu perceput de oameni aşa cum sunt eu. Mereu am încercat să propun celor din jur varianta cea mai apropiată de adevăr, aşa cum de altfel aţi putut să mă vedeţi în emisiunea „Ferma vedetelor”, cu bune, cu rele. Am greşit mult, am învăţat foarte multe din această experienţă, una care m-a marcat. A fost o lecţie de viaţă și tot ce pot spune că am fost eu în varianta originală sută la sută”, a subliniat campionul mondial.