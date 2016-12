INTERVIU. Vasile Gliga, performanța ca putere a exemplului

Vasile Gliga, deputatul mureșean care reușit să își pună amprenta asupra legislației Parlamentului României, se va dedica în perioada următoare consolidării organizației județene Mureș a PSD, ca principal partid românesc. Un om pentru oameni, domnul deputat Gliga vorbește deschis despre politică, responsabilitatea unei vieți de succes, familie și credință.

Reporter: Orice politician are un prim contact cu partidul pe care îl reprezintă, dumneavoastră cum aţi decis să intraţi în PSD?

Deputat Vasile Gliga, preşedintele PSD Mureş: Am intrat în PSD în 2008, atunci când am şi candidat pentru primul mandat de deputat. Cred că a fost o surpriză pentru cei care mă cunoşteau, eu aveam în primul rând responsabilitatea unei firme de succes, pornită de la zero împreună cu soția mea – aşa că, la prima vedere, mi s-ar fi potrivit o direcţie liberală. Însă liberalism fără responsabilitate socială și, mai ales, fără protecție socială, nu puteam și nu pot accepta. Concluzia a fost că Partidul Social Democrat este cel care mi se potriveşte cel mai bine. Decizia am luat-o şi după ce am analizat ce înseamnă doctrina social-democrată, pe care am şi simţit-o pe pielea mea, dacă pot spune aşa. Pe măsuri gândite de Partidul Social Democrat, mai exact pe scutirea de impozit pe profitul reinvestit, am reuşit să cresc propria firmă, până la a crea locuri de muncă pentru o mie de angajaţi, ceea ce nu este puţin lucru. Lucrând cu oameni din diferite categorii sociale, m-am implicat, de-a lungul anilor, în activități sociale tot mai importante pentru comunitate.

Reporter: Erați un om împlinit…

Vasile Gliga: În primul rând, eram și sunt un om care se simte împlinit doar prin performanță. Succes înseamnă pentru mine munca dusă până la capăt și făcută cel mai bine posibil, fie că e vorba de managementul unei firme care produce viori sau al unei ferme agricole, fie că vorbim despre politică. Din punctul meu de vedere, totul se face cu oameni și pentru oameni – și este firesc să vrei să le oferi acestora mai mult.

Cu oameni și pentru oameni

În politică am intrat pentru că am înțeles ce impact profund are asupra vieții fiecăruia dintre noi o decizie luată la București. Și am înțeles că nu trăim izolați, că indiferența unor politicieni și izolarea lor față de problemele reale ale cetățenilor transformă România într-o țară fără viitor. Nu putem să o ducem cu toții mai bine, într-o țară fără educație modernă, fără spitale puse la punct, fără agricultură performantă, fără sprijin real pentru producătorii locali, fără protecție socială, fără pensii decente pentru bunicii noștri.

Pe scurt, am intrat în politică pentru că nu am putut sta deoparte: orice om care cunoaște cum cunosc eu problemele oamenilor are datoria de a face ceva pentru acești oameni. Eu mi-am asumat această responsabilitate, pentru că nu pot să dau din umeri și să merg mai departe prin viață ignorând aceste realități.

Oamenii mă cunoşteau nu doar prin ceea ce am realizat ca lutier, ci şi prin performanţele pe care am reuşit să le sprijin în dansul sportiv. Am înfiinţat prima şcoală cu profil de dans sportiv şi limba engleză din Europa, iar la Reghin, s-a înfiinţat Centrul Naţional de Excelenţă în Dans Sportiv. Implicarea în sport cred că a contribuit la rezultatele deosebite ale copiilor pe care i-am format la clubul nostru de dans. Sigur, am fost motivat și de victoriile fiicei noastre celei mici, Mirona, care până astăzi a reuşit să obțină peste 25 de titluri de campion naţional, iar în 2015 a adus primul titlu de campion mondial pentru România la Show Dance Latin, în China. Acum, suntem printre primele țări din lume la dans sportiv, iar eu sunt membru în forumul mondial al acestei discipline. Având aceste realizări, a fost mai uşor să îi implic pe oameni în crezul meu, să le solicit și să le primesc votul – ei mă cunoşteau deja şi aveau încredere în mine. Au înțeles decizia mea de a oferi comunității din puterea mea de muncă și din experiența de management.

Performanţa este criteriul de bază

Reporter: Sunteţi o dovadă a faptului că şi în politică şi, mai ales, în PSD, este loc pentru oameni valoroşi. Cum v-aţi construit echipa? Cum aţi gândit lista de candidaţi pentru alegerile parlamentare din acest an?

Vasile Gliga: Când am fost ales preşedinte al PSD Mureş, ne-am întâlnit cu colegii și am stabilit să vorbim deschis, să spunem ce avem de spus și să renunțăm la orgolii. Nu am făcut nimic diferit față de ceea ce am făcut o viață: să îi înțeleg pe oameni, să vorbesc cu ei și să înțeleg ce potenţial are fiecare, pe ce sector excelează şi poate aduce plusvaloare.

Reporter: Aveați un atu: experienţa de o viaţă în management.

Vasile Gliga: Cred că aveam un atu și mai important: încrederea în oameni și în faptul că fiecare membru este valoros pentru echipă. Dar și experiența în management m-a ajutat.

După aceste principii am construit o echipă nouă, în care i-am încurajat pe fiecare să contribuie cu ce are mai bun, unul a fost, poate cu o priză mai mare la public, altul, cu experienţă în afaceri, altul, bun la discurs, un altul, bun organizator, şi aşa mai departe.

Puterea exemplului personal

Am încercat să dau eu primul exemplu și astfel, să îi determin să se adapteze unul după celălalt şi să se sprijine unul pe altul. Astfel, partidul a reuşit să crească seminificativ în doar câţiva ani. Astăzi, în Biroul Permanent Judeţean avem parlamentari, consilieri judeţeni, primari, oameni care au dovedit că sunt dedicaţi şi oameni care au atins performanţe în administraţia publică.

În ceea ce priveşte lista de candidaţi pentru alegerile parlamentare, criteriul a fost acelaşi, performanţa. Primul pe lista de candidați pentru Camera Deputaților este un deputat care e și medic: Florin Buicu, care a confirmat prin activitatea sa intensă în Comisia de Sănătate şi care a conturat programul de guvernare pe sănătate al PSD. La Senat îl avem pe prima poziție ca şi candidat pe ing. Horea Soporan, preşedintele celei mai importante organizaţii din judeţ, PSD Tîrgu Mureş. Horea Soporan este organizatorul campaniilor electorale din ultimii ani şi cel care, de când a preluat organizația municipală, a reuşit să o dinamizeze astfel încât la alegerile locale am obţinut un scor istoric, nesperat de bun.

În plus, avem consilieri judeţeni, primari cu cele mai bune rezultate din judeţ, cu alte cuvinte, oameni care au dovedit prin muncă şi realizări, prin scor politic, că se ridică la nivelul înalt aşteptat de partid şi de alegătorii noştri.

Axa Tîrgu-Mureș – București

Reporter: În actualul mandat de deputat, ați fost desemnat preşedinte al Comisiei pentru Tehnologia Informaţiei, vicepreşedinte al Comisiei pentru Cultură, Arte şi Mijloace de informare în masă, vicelider al grupului PSD din Camera Deputaţilor. Un nivel de recunoaștere foarte rdicat care ne duce la o întrebare presantă în aceste zile: de ce nu vă regăsim pe listă?

Vasile Gliga: La Bucureşti, am învăţat cum funcţionează ministerele, ce înseamnă circuitul documentelor, care sunt cei mai importanţi oameni la care se concentrează decizia. Sunt informaţii pe care le pot folosi aici, unde trebuie să te implici 24 de ore din 24, pentru că altfel, proiecte majore pentru judeţ, cum este barajul de la Răstoliţa sau autostrada, se împotmolesc şi mor.

Acum cred că este mult mai important să fiu permanent aproape de oameni, pentru că judeţul are atât de mult potenţial de creştere, pe care trebuie să îl urmărim pas cu pas, şi nu ne mai putem permite să irosim nicio oportunitate. Am reuşit să acumulez experienţă în toate domeniile, de la agricultură la economie, pensii şi conflicte sociale, ceea ce îmi oferă o altă perspectivă asupra problemelor reale ale ţării şi îmi dă posibilitatea de a lua decizii punctuale şi eficiente. Pe de altă parte, cred că sunt îndreptățit să spun că pot ajuta și din poziția pe care o dețin în Comitetul Executiv Naţional al PSD, for unde se iau adevăratele decizii pentru ţară – acolo se discută legile care se vor adopta, acolo se stabileşte dacă trece sau nu un Guvern şi ce miniştri vor fi învestiţi în funcţie. Astfel, pot crea o punte directă între județul Mureș și forurile competente de la București și totodată pot urmări mai îndeaproape ca proiectele majore ale judeţului să se poată în sfârşit realiza.

Sunt o persoană publică şi voi fi în continuare pe teren în fiecare zi (pentru că doar aşa se poate simţi pulsul real al vieţii) în judeţ. Este, dacă vreţi, noul meu obiectiv personal, de a ridica judeţul la nivelul pe care îl merită.

Legea “Gliga”, o lege cu și pentru mureșeni

Reporter: Sunteţi iniţiatorul uneia dintre cele mai importante legi pentru judeţul Mureş, Legea „Gliga”, care le permite mureşenilor să iasă la pensie cu doi ani mai devreme, fără penalizare. Cât de greu a fost să duceţi o astfel de iniţiativă prin hăţişul legislativ?

Vasile Gliga: Orice iniţiativă legislativă trece foarte greu, mai ales dacă vizează o zonă specifică din ţară, şi nu vizează întreaga populaţie. A trebuit să conduc această lege pas cu pas, am discutat cu fiecare parlamentar, explicându-i realitatea, pentru a avea susţinerea necesară. Fiind o lege organică, avea nevoie de o majoritate de jumătate plus unu din numărul parlamentarilor aleşi. Am fost omul potrivit, la momentul potrivit, datorită celor care m-au ales deputat. Astăzi, avem primii beneficiari ai aceste legi şi sunt bucuros că am reuşit să le aduc chiar şi o mică bucurie cetăţenilor din acest judeţ.

Reporter: Aţi ridicat ştacheta pentru viitorii parlamentari…

Vasile Gliga (Zâmbește): Sper că da! A durat opt ani până să reușim o astfel de lege… Dar am totală încredere în actuala echipă de candidați și știu că ei vor avea, la rândul lor, inițiative legislative noi care să vină în sprijinul mureșenilor. Periodic voi face un inventar de probleme ale județului și le vom analiza împreună pentru a găsi soluțiile optime. Pasul următor ar fi să încercăm o propunere legislativă similară şi pentru Târnăveni, acolo unde cetăţenii se plâng de consecinţele poluării de la combinat. Va fi, de asemenea, în sarcina mea, să cunosc fiecare stradă din judeţ, fiecare problemă a oamenilor, pentru a transmite corect informaţia și a lua decizii. Vom face o echipă completă cu parlamentarii și ceilalţi membri ai biroului, după formula care a dat rezultate şi până acum.

Salariul minim – prioritate majoră

Reporter: Principala solicitare a oamenilor se referă la locurile de muncă. Ce se poate face în acest sens?

Vasile Gliga: Eu cred că principala solicitare a oamenilor se referă la locurile de muncă bine plătite. Nu locurile de muncă sunt problema, sunt firme care nu îşi găsesc ani de zile forţa de muncă de care au nevoie. Problema este salariul mic, de aceea, eu susţin că salariul minim în România ar trebui să ajungă cel puţin la nivelul ajutorului de stat din Occident, la 700-800 de euro.

Sunt bucuros că am fost printre deputații care au mărit cu 15% salariile la sănătate și învățământ. Sunt convins că s-a dat startul pentru majorarea salariilor tuturor categoriilor sociale, inclusiv în administrația publică. Dar nu este suficient.Trebuie oprită plecarea forței de muncă valoroasă peste hotare, în primul rând prin reducerea taxelor și impozitelor din buzunarul și salariul cetățenilor. În al doilea rând, România trebuie să revină la o guvernare în care creșterea economică să se regăsească în veniturile populației, nu în experimente tehnocrate. În al treilea rând, avem nevoie de o politică protecționistă față de avuția națională, inclusiv de protejare a familiei și credinței strămoșești. Știm cu toții că asta este politica Occidentului: îţi iau vârfurile, specialiştii, pentru ca apoi să te transforme într-o piaţă de consum. Nu poţi să ţii salariile jos până îţi pleacă toţi medicii din ţară, de exemplu. Trebuie, ca ţară, să depui toate eforturile ca să îţi ţii oamenii să îşi poată face un viitor în ţara lor.

Răstolița, o problemă de baraj

Reporter: Astăzi este tot mai greu să fii cetăţean al statului român, atâtea formalităţi, atâtea taxe, îşi vine să îţi iei lumea în cap…

Vasile Gliga: Da, astăzi, în România, să începi o mică afacere este o adevărată aventură. Ca om de afaceri, am observat formalităţi inutile, avize absurde, taxe peste taxe. În România, ai nevoie inclusiv de o hârtie care să îţi spună că nu ai nevoie de o altă hârtie! Aş da un exemplu simplu, dar revoltător prin absurditatea situaţiei. Barajul de la Răstoliţa stă într-un aviz al Ministerului Mediului, care invocă faptul că nu are informaţii privind impactul asupra mediului. Ori, cine este mai îndreptăţit să aibă aceste informaţii despre mediu dacă nu Ministerul Mediului?! Unul dintre cele mai importante proiecte ale judeţului așteaptă, iată, la mâna unor funcţionari care nu au niciun interes în deblocarea situaţiei. Am depus o interpelare la Ministrul Mediului şi voi face toate demersurile care îmi stau în putere pentru deblocarea situaţiei.

Nu e normal să faci zeci de drumuri pentru un dosar de pensie, de exemplu, să alergi de la o instituţie la alta după un timbru fiscal – pe care poate nici nu îl mai găseşti. Nu e normal să păstrezi o chitanţă ani de zile pentru a dovedi că ai plătit o amendă… Vedem în presă că se alocă sume frumoase pentru informatizarea sistemului administrativ, dar nu vedem rezultatele. Noi am luat deja primele măsuri pentru reducerea birocraţiei, şi am votat legea propusă de PSD, prin care am eliminat 102 taxe absurde, printre care este şi taxa de timbru la care făceam referire mai sus. Este, de fapt, o măsură pentru normalizarea societăţii. Noi asta vrem, să normalizăm societatea. Primul pas este câştigarea guvernării, tocmai pentru a putea aplica toate aceste măsuri pentru binele cetăţeanului.

Reporter: Se spune că succesul vine din perseverență. În calitate de președinte de organizație, ați reuşit în doar câţiva ani să transformați PSD Mureş în principala forţă politică a judeţului. Ca deputat, ați avut o activitate prodigioasă în slujba mureș O întrebare mai personală: candidaţi pe viitor?

Vasile Gliga: Deocamdată nu se pune problema, dar nu exclud nicio posibilă candidatură, pe viitor. Însă mie nu mi se pare o întrebare personală. Viața unui politician este publică și viața mea va fi publică în continuare, cu atât mai mult cu cât intenționez să am o activitate politică intensă în continuare; PSD este acum cel mai votat partid românesc din județul Mureș, dar acest lucru trebuie consolidat pe termen lung.

