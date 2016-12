Spiritul Crăciunului adus de Harry Tavitian şi Cserey Csaba în Jazz & Blues Club

Pianistul Harry Tavitian revine la Târgu-Mureş miercuri, 21 decembrie, ora 20:00 în Jazz & Blues Club pentru un nou concert, alături de colegul şi bunul său prieten, percuţionistul Cserey Csaba. Concerul va fi unul special, un frumos cadou de Crăciun adus iubitorilor jazzului de cei doi muzicieni, protagoniştii concertului “Christmas Jazz Night” de miercuri seara din Jazz and Blues Club.

Reporter : Nu sunteţi străin de Târgu-Mureş datorită concertelor avute aici. Ce amintiri vă leagă de acest oraş ?

Harry Tavitian: Târgu-Mureşul pentru mine, a fost şi este un loc deosebit datorită concertele care le susţineam la începutul anilor 80, apoi în anii 90 precum şi cele din ultimii ani. Este special Târgu-Mureşul în special datorită publicului de aici, unul foarte receptiv, educat, care ştia efectiv ce este jazzul, care sunt particularităţile acestui gen, în consecinţă ştia de fiecare dată să se bucure la un concert de jazz, ştia să se bucure de particularităţile acestei muzici, de elementele care fac această muzică să fie una deosebită faţă de toate celelalte muzici. Aici mă refer în primul rând la caracterul spontan, improvizatiric al acestei muzici. De fiecare dată în Târgu-Mureş am avut un public care ştia că vine să asiste timp de o oră sau două la ceva care, se va naşte acolo, în sala de concert. Cu alte cuvinte, e un public care venea pregătit pentru a asista la ceva unic şi irepetabil. Asta m-a făcut ca de fiecare dată să revin la Târgu-Mureş cu deosebită plăcere, lucru care se va întâmpla şi pe 21 decembrie în Jazz & Blues Club.

Rep.: Printre locaţiile unde aţi concertat se numără şi Festivalul Peninsula. Cum a fost această experienţă pentru un muzician de jazz ?

Harry Tavitian : La Peninsula, cred că am concertat la două ediţii. Acolo, contextul era un pic mai deosebit, era un festival care cuprindea deopotrivă muzică rock, pop şi alte genuri, printre care era prezent şi jazzul în fiecare an prin câteva formaţii invitate. Sigur că acolo, era un public mai deosebit faţă de cel de la concertele mele de jazz pe care le am de obicei în Târgu-Mureş, iar pe de altă parte, având chestia asta în vedere, şi eu, şi colegii cu care am cântat, printre care şi percuţionistul sătmărean Cserey Csaba, am venit special pregătiţi pentru un astfel de eveniment cum a fost Peninsula, ştiind ce public va fi acolo. La Peninsula, am avut de fiecare dată de o primire foarte bună, spefică acelui gen de public care frecventează astfel de festivaluri cum a fost Peninsula.

Rep.: De cât timp datează colaborarea cu Cserey Csaba ?

Harry Tavitian : Cu Cserey Csaba am început să colaborez din anul 2002. Iată că anul viitor împlinim 15 ani de colaborare, şi probabil vom avea ceva concerte împreună pe parcursul anului viitor care să mercheze cei 15 ani. În acest timp am concertat în aproape toată ţara, în marile oraşe, am avut concerte în străinătate, în ţări precum Belgia, Germania, Ungaria, Turcia. De asemenea, în aceşti ani am scos alături de Cserey Csaba un compact disc care s-a numit “Naşterea” care conţine o suită de colinde de Crăciun, atât colinde româneşti , unele din colecţia Bartók Béla, culese de marele compozitor în urmă cu o sută de ani din părţile de vest ale Transilvaniei, cât şi o suită de colinde armeneşti, şi printre ele câteva compoziţii negro-spirituals afroamericane. Am amintit de acest album deoarece, în concertul din 21 decembrie din Jazz and Blues Club vom cânta această suită de colinde care, în cursul anilor a suferit anumite modificări. Această suită a avut o evoluţie a ei, am început să lucrez la ea în urmă cu vreo 25 de ani, şi în tot acest timp ea s-a metamorfozat, am mai renunţat la unele piese, am adăugat altele, la unele le-am mai modificat aranjamentul şi aşa mai departe. La concertul de la Târgu-Mureş voi cânta ultima variantă a acestei suite de colinde reunite sub titlul “Naşterea”. Vom avea la noi şi compact discul pentru cei care vor dori ca după concert să achiziţioneze albumul nostru, alături de alte albume.

Rep.: Într-o lume zbuciumată cum e cea de la noi, cum îşi găseşte un muzician liniştea, să poată cânta ?

Harry Tavitian : Pot să vă vorbesc mai puţin despre muzicianul Harry Tavitian, aşa la modul general, dar pot să vă spun în particular de mine. Trăind în această lume, vrând nevrând, iau contact cu toate evenimentele care au loc la noi sau aiurea în altă parte. Nu neg faptul că toate aceste lucruri, toate aceste contorsionări ale societăţii îşi fac loc şi se reflect şi în compoziţiile mele. Ca să vă dau un exemplu particular, mă gândesc la nişte evenimente pe care le-am trăit în ultimii ani. Probabil că foarte multă lume ştie că, personal am fost implicat în lupta împotriva mineritului cu cianuri de la Roşia Montana, şi în lupta împotriva fracturării hidraulice pe care urmau să o facă firmele care căutau gaze de şist în Moldova, la Pungeşti, unde am participat pe 7 decembrie, 2013 la revolta care a avut loc acolo. Toate lucrurile astea nu au cum să nu aibă urmări în muzica mea şi în arta pe care o fac eu. Cert este că, eu nu caut în mod expres, cu bună ştiinţă să încorporez în muzica mea aspectele astea ale vieţii sociale, dar pe de altă parte sunt convins că muzica mea reflectă într-o oarecare măsură şi aceste contorsionări ale societăţii de astăzi. Printre altele, artistul este şi o proiecţie a tuturor aspectelor vieţii în arta pe care el o face şi o propune publicului său. Când spun de aceste contorsionări ale societăţii, mă refer atât la cele care au fost, la cele care sunt acum, şi în mod sigur cele de care nu vom duce lipsă în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat.

Rep.: Credeţi că arta, jazzul în special poate să influenţeze oamenii, să-i coordoneze pe o cale mai bună ?

Harry Tavitian : În mod sigur arta în general, muzica în special are o influenţă asupra lumii, asupra publicului care vine la concerte sau care ascultă muzică pur şi simplu acasă. Asta depinde şi de la un caracter la altul, de la un om la altul, fiecare asimilează în felul lui, din această cauză suntem personalităţi atât de diferite fiecare dintre noi, conform nivelului său de cultură, de pregătire, de receptare. Dar, în mod sigur influenţele există. Din ce am observant eu, în cei peste 40 de ani de când cânt jazz se vede un om care ascultă muzică, care se duce într-un muzeu, la teatru, citeşte poezie sau literatură,. Aceşti oameni, din punct de vedere spiritual se deosebesc faţă de alţii care consumă mai puţină cultură. Se vede acest lucru mai ales când stai de vorbă cu cineva. Aşa că, influenţa artelor este în mod sigur este prezentă în viaţa noastră, sau absentă, în funcţie de cât este de implicat fiecare dintre noi în procesul acesta cultural.

Rep.: O invitaţie pentru publicul din Târgu-Mureş să vină la o seară de jazz miercuri, 21 decembrie în Jazz and Blues Club.

Harry Tavitian : Îi aştept pe mureşeni cu foarte mare plăcere, cu plăcerea cu care i-am aşteptat încă de acum 30 şi ceva de ani, pe la începutul anilor 80, când am avut primul meu concert în Târgu-Mureş. Şi de data asta îi aştept cu mare plăcere şi cu siguranţa că va fi o întâlnire deosebită. Cadrul în care se va desfăşura acest concert va fi unul deosebit, sărbătorile de iarnă, sărbătorile prilejuite de Naşterea Mântuitorului. Sunt sigur că ne vom bucura cu toţii, de lucrul care se va naşte spontan, acolo, în faţa publicului. Atât publicul cât şi noi, muzicienii de pe scenă, vom fi martorii acelui lucru unicat şi irepetabil. Va fi o lucrare făcută împreună, a noastră şi cea a publicului, miercuri seara în Jazz & Blues Club.