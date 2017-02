FOTO: Profesorii reghineni nemulțimiți de tăierea clasei Filologie-Bilingv Engleză

”Hey! Inspectors! Leave our class alone!”

Zeci de elevi, profesori, părinți și foști absolvenți ai Liceului Tehnologic ”Lucian Blaga” din Reghin au participat miercuri, 8 februarie în central orașului o acțiune de protest, nemulțumiți de faptul că Inspectoratul Școlar Județean Mureș a decis scoaterea clasei a 9-a Filologie-Bilingv Engleză începând cu anul școlar următor . ”Mesajul acestei acțiuni de protest este unul foarte simplu, noi nu dorim să renunțăm la o clasă de Filologie-Bilingv Engleză atâta timp cât, se vede clar că au optat 50 de copii pentru această clasă pentru anul școlar viitor. Dacă nu sunt destui copii la nivelul județului, trebuiesc ”tăiate”, reduse, desfințate clase, acolo unde nu sunt opțiuni, nu unde ele există. Pe de altă parte, nu considerăm că este corect, chiar inuman să oblige după aceea acești copii, care nu au loc la Reghin în clasele noastre să facă naveta la Târgu-Mureș. De aici vin foarte multe probleme, chiar și la acest nivel de liceeni care, dacă merg la Târgu-Mureș nu se mai întorc în Reghin, ceea ce va duce la consecințe foarte grave pentru orașul nostru. Pe de altă parte, mulți abandonează la un moment dat, pentru că aici nu vorbim doar de orașul Reghin, ci de zona Reghin, care este una din cele mai întinse din județ. Avem și localități la zeci de kilometri, și așa pentru acești copii este greu să vină la Reghin la o clasă de genul Filologie-Bilingv Engleză , nu să mai facă încă alți 30 de kilometri până la Târgu-Mureș”, a precizat Cristina Drescan, profesor de limba engleză.

”Nimeni nu găsește o explicație pentru această măsură”

Potrivit acesteia, rezolvarea situației se află în sarcina ISJ. ”Decizia în ce privește rezolvarea acestei problem se află doar în ograda Inspectoratului Școlar Județean Mureș. Am vorbit și la minister, și încă nu au primit nimic oficial. Au spus că în funcție de fundamentarea ISJ-ului totul este atacabil, fiindcă nu s-a mai văzut așa ceva să existe atâtea opțiuni pentru o clasă. Nu vorbesc aici doar de opțiuni, din punct de vedere demografic nu se justifică reducerea unei clase în zona Reghin, și totuși acest lucru să se întâmple. Am fost și la Prefectură, și la Consiliul Județean și nimeni nu găsește o explicație pentru această măsură, chiar și ministerul a spus că rezolvarea se găsește la ISJ, care nu a trimis criteriile prin care pe zona Reghin musai trebuie să se taie o clasă atâta timp cât sunt destui copii, și există aceste opțiuni pentru clasa Filologie-Bilingv Engleză”, a precizat Cristina Drescan.

Ce urmează ?

”Noi tocmai am primit un mesaj din partea Consiliului Județean , astfel luni, 20 februarie, ora 10:00, la Prefectură va avea loc o ședință de mediere a acestui conflict până la urmă. Eu chiar sper într-o rezolvare amiabilă și corectă până la urmă. Noi nu cerem decât ce este logic și normal”, a subliniat profesoara Cristina Drescan.

”S-a produs un abuz”

”Noi sperăm într-o favorabilă favorabilă a acestei situații, pentru că s-a produs un abuz din partea Inspectoratului Școlar Județean. Așteptăm instituțiile abilitate să rezolve această situație care a provocat nemulțumiri în rândul elevilor, profesorilor și părinților, și ca urmare trebuie să se revină la planul de școlarizare pe care noi l-am înaintat inspectoratului. În condițiile în care noi avem toate atu-rile pentru această clasă, trebuie ca ea să ni se acorde. Filologie-Bilingv Engleză este un profil care a dat rezultate liceului nostru, la bacalaureat, la concursurile școlare, aici vin de obicei elevii cei mai buni. Sunt selectați, există o concurență, ca urmare nu există niciun motiv ca să nu se mai acorde această clasă. Probabil că se urmărește concentrarea acestor clase în reședința de județ, altfel nu văd explicația, fapt ce va duce ca elevii din Reghin să meargă la Târgu-Mureș, ceea nu mi se pare corect”

Sabin Urzică, profesor de istorie în cadrul Liceului ”Lucian Blaga”

”Nici nu am cuvinte să spun prin ce am trecut în ultimele zile”

”În cazul în care lucrurile rămân așa, ne-ar afecta enorm, atât pe noi, cadrele didactice, dar și pe elevi și părinți. Dacă ținem cont de reducerea clasei de anul acesta evident o vom pierde anul viitor iar în următorii trei ani pierdem cele patru clase de Filologie-Bilingv Engleză. La numărul de ore contează enorm, ne vom pierde locul de muncă foarte mulți. Sunt ani buni de când predau la această clasă, de când s-a înființat, a fost foarte mulți ani mândria școlii noastre, cu șefi de promoție aproape anual, cu rezultate la toate concursurile la care am fost, copii care ies la muncă voluntară, la spectacole, la absolut tot ce se organizează. De fiecare dată au spus da, au răspuns de fiecare dată cerințelor școlii și ale comunității. Vin copii din zona Reghin la această clasă, copii excepționali care fac cinste școlii noastre. Sunt foști absolvenți ai acestei clase care acum sunt studenți la litere, limbi moderne aplicate, jurnalism, la fel foști absolvenți care acum sunt profesori de limbi străine. Nu știu cum se simt ei acum, probabil că așa cum mă simt eu acum, doborâtă, umilită, nici nu am cuvinte să spun prin ce am trecut în ultimele zile”

Alina Bucin, profesoară de engleză în cadrul Liceului ”Lucian Blaga”

”Nu găsesc normal să se taie o astfel de clasă”

”Eu am două hobby-uri în viață pe lângă muzică, care este viața mea. Să călătoresc și învăț cât mai multe limbi străine. De la limba engleză a pornit totul, prin ea poți să te informezi. De aceea nu găsesc normal să se taie o astfel de clasă, fapt pentru care am venit să-i susțin pe cei de la ”Lucian Blaga”, E incredibil să se taie o clasă care e așa de mult cerută”

Vizi Imre, fost absolvent al Liceului ”Lucian Blaga ” din Reghin

”Tragem în jos generațiile tinere”

”Cum se gândesc cei care au luat o asemenea măsură la binele copilului, care va fi rata abandonului școlar în acest caz ? Sunt o mulțime de copii din jurul Reghinului care vin la această clasă, și în loc să-i ajutăm să meargă înainte îi tragem în jos. Prin această măsură nu facem decât să tragem în jos generațiile tinere, nu le asigurăm ceea ce noi ca societate ar trebui să o facem. Un copil care la matematică nu excelează are o posibilitatea să facă un liceu bun la Filologie, sunt copii foarte buni în aceste clase, și acum le tăiem acest drept”

Maria Petrișor, părinte