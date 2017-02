De la urbanismul roman, la metodologia predării istoriei

Biblioteca Universității ”Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș a găzduit miercuri, 7 februarie lansarea cărții ”Urbanismul Imperiului Roman reflectat în lecțiile de istorie” semnată de profesoara Székely Hajnal, absolventă a Facultății de Geografie-Istorie din cadrul Universității ”Dimitrie Cantemir” Promoția 2003, actualmente profesoară de istorie-geografie la Școala Gimnazială ”Tholdolagi Mihaly” din Corunca.

”Este o carte de istorie care are la baza lucrarea mea de Gradul I, și atunci m-am gândit să o lansez ca și carte. Lucrarea este structurată pe două părți, o parte de istorie, teoretică și o parte practică, unde sunt prezentate de metodele de predare ale istoriei. Această carte se adresează în special studenților de la istorie precum și profesorilor de istorie și nu numai deoarece partea de metodică acoperă o arie mai largă, practic pot beneficia de pe urma ei toate educatoarele și învățătoarele. Ca și carte, pot spune că mă aflu la un debut, iar emoțiile sunt firești la un astfel de moment. Cartea este o sinteză a istoriei Imperiului Roman, iar în ce privește partea de metodică, în carte se regăsește o temă inedită, respectiv programarea neurolingvistică reflectată într-o lecție. Este o temă foarte vast dezbătută în zilele noastre , tradusă pentru orele de curs”, ne-a declarat Székely Hajnal.

Modul în care construim memoria

Printre cei care au vorbit despre carte și autoarea Székely Hajnal s-au numărat lector dr. Fabian Istvan din cadrul Universității ”Petru Maior”, Constantin Bogoșel, inspector de istorie, Daniel Cheșa, consilier local comuna Corunca și conf. univ. dr. Giordano Altarozzi, decanul Facultății de Științe și Litere din cadrul Universității ”Petru Maior”, care a punctat importanța cărții din perspectiva predării istoriei. ”Această carte este din punctul meu de vedere una foarte bine venită. Spun asta din mai multe considerente, dar am să mă opresc doar asupra unui singur aspect, pe care îl consider foarte important astăzi. Această carte nu este doar una de istorie, nu este doar o carte despre metodologia predării istoriei. Este de fapt un produs cultural care sper, nu știu ce impact va avea, să producă o dezbatere cel puțin în ceea ce înseamnă predarea istoriei. Istoria ca și știință, este una dintre disciplinele cele mai importante. Fosta mea profesoară care m-a format spunea că un popor nu există dacă nu își cunoaște propria istorie, dacă nu are memorie, așa cum nicio persoană nu poate exista dacă nu are propria memorie. Dacă istoria este un element fundamental pentru orice grup social, începând de la familie până la popor, la națiune, atunci pentru profesorii de istorie responsabilitatea devine uriașă. Aici nu mai este vorba doar de cercetare istorică , și această carte propune o dezbatere în acest sens, este vorba de modul în care această istorie este transmisă generațiilor viitoare, de modul în care construim memoria. Știm foarte bine că ne aflăm într-o țară fostă comunistă, știm sau am studiat cum a fost predată acea istorie. George Orwell spunea că cine controlează trecutul, determină prezentul și construiește viitorul. Dacă nu putem să transmitem în mod cinstit trecutul istoric atunci păgubim viitoarele generații, și producem probleme care se vor repeta pe termen foarte lung de acum înainte”, a precizat conf. univ. dr. Giordano Altarozzi.