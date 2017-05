Program Noaptea Muzeelor 2017

Vă prezentăm programul complet al evenimentelor din cadrul Noaptea Muzeelor 2017 în Târgu Mureș.

Noaptea Muzeelor 2017

19-21 mai, Târgu Mureș

intrare cu brățara Noaptea Muzeelor 2017

(6 lei pentru adulți; 3 lei pentru elevi, studenți și pensionari; gratuit pentru copii sub 6 ani)

Brățările se pot cumpăra de la secțiile Muzeului Județean Mureș

Vineri, 19 mai

Cetatea Târgu Mureș

Str. Avram Iancu nr. 2

Vernisaj expoziție temporară: Comori muzeale

16.00: Sala de expoziții din Cetate a Muzeului Județean Mureș

Palatul Culturii

Piața Victoriei, nr. 1

Spectacol

18.00: Sala mare

Deschiderea evenimentului Noaptea Muzeelor: Tango Noche

Compania András Lóránt, Koszorus Krisztina Koszika, Tiberius Sextet, Visual: Ádám István.

Muzeul de Ştiinţele Naturii

Str. Horea nr. 24

12.00: Vernisaj expoziție temporară: Moda franceză în miniatură

Expoziția valorifică o colecție de păpuși deținută de Muzeul Judeţean de Istorie și Arheologie Prahova, propunând o călătorie în istoria vestimentară a Franței.

Atelierul de Prezentare și Muzeul Petry

str. Scăricica nr.1

8.00-19.00: Local Farmers’ Market- Buy fresh, buy local

Cinematograful Arta

Str. Trandafirilor nr.35-37.

19.00: Film: Toivon tuolla puolen / Cealaltă parte a speranței / The Other Side of Hope

Finlanda, Germania, 2017, 98′

dramă, ficțiune

în cadrul Festivalului de Film European

Casa Bernády

str. Horea, nr. 6.

Sajgó Ilona: Expoziție de artă textilă și pictură: 44 de ani în magia artei

9:00-18:00

44 de ani, 44 de opere, 28 de picturi și 16 carpete artistice din cariera artistei.

Balázs Kralovánszky: Expoziție de fotografie: Magie islandeză

9:00-18:00

Balázs Kralovánszky este un fotograf de origine maghiară, care din 1981 trăiește în Toronto. Fotografiile expuse prezintă frumusețea deosebită a peisajului islandez.

Sâmbătă, 20 mai, Noaptea Muzeelor 2017

Palatul Administrativ

Piața Victoriei, nr. 2

Vizitarea Turnului Palatului Administrativ

11.00–02.00: Expoziție de fotografie: Târgu Mureșul la începutul secolului XX

Intrarea se face în grupuri de 30 de persoane, la interval de 30 minute. Ultima intrare la 01:30.

11.00-15.00: Classic Car Club Mureș: Maşini de epocă

Palatul Culturii

Piața Victoriei, nr. 1

Fii turist în propriul oraș – vizită ghidată în Palatul Culturii

12.00 – ghidaj în limba română

12.00 – ghidaj în limba maghiară

13.00 – ghidaj în limba română

13.00 – ghidaj în limba maghiară

* * Participare cu brățara Noaptea Muzeelor 2017 și înscriere prin e-mail: lorantszanto@yahoo.com, tel. 0723 574273; Ghizi: Szántó Lóránt și Győri Timea

Concurs: CoolTour

12.00-17.00 : Holul Palatului Culturii

Prin acest concurs individual și pe echipe puteți (re)descoperi frumusețea Palatului Culturii din Târgu Mureș, într-un mod nonconformist şi interactiv.

Atelier de pedagogie muzeală: Puzzle cu reproduceri ale lucrărilor din galeriile de artă

11.00–02.00: Galeriile de artă, etaj III

Muzeul de Artă îşi propune să aducă publicul mai aproape de înţelegerea lucrărilor expuse, prin realizarea unor ateliere de puzzle pe categorii de vârstă şi pe grade de dificultate. Aceste puzzle-uri sunt reproduceri ale câtorva dintre cele mai celebre lucrări expuse în cele două galerii. Adresabilitate: peste 6 ani.

Atelier de pedagogie muzeală: Pictură pe sticlă

11.00–16.00: Sala mică

Se vor oferi imagini-model pentru reconstituire sau, la liberă alegere, copiii vor da frâu liber imaginației, realizând compoziții asemănătoare vitraliilor. Adresabilitate: peste 5 ani.

Atelier de face painting

11.00–16.00: Sala mică

Atelierul va da ocazia copiilor de a juca diferite roluri cu ajutorul picturilor pe față – animale favorite, personaje de basm sau eroi îndrăgiți. Fantezia și abilitățile artistice ale echipei organizatoare vor veni în întâmpinarea dorințelor copiilor, modelele fiind realizate la cerere, sau se vor alege potrivit unor ilustrații (se vor folosi vopsele speciale pentru piele, fără risc pentru sănătate).

Adresabilitate: peste 4 ani.

Atelier de modelaj în lut

11.00–16.00: Sala mică

Temele vor fi liber alese sau vor fi sugerate prin ilustrații, de către echipa organizatoare.

Adresabilitate: peste 4 ani.

Atelier de maști din carton

11.00–16.00: Sala mică

Temele colajelor vor fi sugerate prin ilustrații de către echipa organizatoare. Se vor realiza colaje care vor reprezenta animale (panda, tigru, rechin, panteră, etc.).

Adresabilitate: peste 8 ani.

Momente de muzică de cameră și poezie

16.00: Galeria de Artă Românească Modernă

În parteneriat cu Liceul Vocațional de Artă din Târgu Mureș și Asociația Neumarkt Events.

Momente de muzică de cameră și poezie

17.00: Galeria de Artă Clasică Maghiară

În parteneriat cu Liceul Vocațional de Artă din Târgu Mureș și Asociația Neumarkt Events.

Spectacol de improvizație: Campionatul de improvizație la Muzeu

18.00: Galeria de Artă Clasică Maghiară

Joacă: Rareş Budileanu, Csaba Ciugulitu, Mihai Crăciun, Costin Gavază, Ion Vântu, Zeno Apostolache, Cristian Iorga.

Spectacolul Campionatul de improvizație se joacă pe scena Naţionalului din Târgu-Mureş din anul 2009, adunând până acum peste 100 de reprezentaţii. Publicul vine şi revine la acest spectacol pentru că „nu e niciodată la fel”. Acum, e altfel, la Muzeu!

Expoziţia temporară: Culorile Arcadiei. Capodopere din Colecţia Zicy a Muzeului de Arte Frumoase din Budapesta

11.00–02.00: aripa dreaptă, etajul II

Expoziția călăuzește privitorul într-o lume cu totul și cu totul aparte, oferind posibilitatea de a observa deprinderea de colecționare a uneia dintre cele mai importante familii aristocrate maghiare: Familia Zichy. Contele Zichy Edmund și fiul său, Zichy Jenő au întemeiat o colecție de artă semnificativă, atrăgând admirația publicului iubitor de artă din Viena și Budapesta. O parte din aceasta îmbogățește colecția de lucrări de pictură a Muzeului de Arte Frumoase din Budapesta. Expoziția oferă o selecție din acest material cuprinzând picturi de diverse genuri ale maeștrilor europeni din secolele XVII-XVIII.

Expoziția poate fi vizitată cu o taxă de 6 lei, care se achită la intrarea în expoziție.

EXPOZIȚII PERMANENTE:

Sala Oglinzilor- aripa dreaptă, etaj I

Sala Secession, Sala Bernády, Sala Dandea- aripa dreaptă, etaj I

Galeria de Artă Românească Modernă

11.00–02.00: aripa dreaptă, etajul III

Galeria de Artă Românească Modernă cuprinde 120 de lucrări reprezentând o selecţie din patrimoniul Muzeului de Artă Mureş şi propune o abordare inedită a unui secol de pictură şi sculptură românească (1850–1955).

Galeria de Artă Clasică Maghiară

11.00–02.00: aripa stângă, etajul III

Expoziţia Lumini şi umbre. Tendinţe coloristice în pictura maghiară între 1810–1920, găzduieşte lucrările de început ale vechii pinacoteci şi câteva dintre achiziţiile ulterioare.

Galeria Donația Elisabeta si Gheorghe David

11.00–02.00: aripa dreaptă, etajul II

Galeria Donația Elisabeta și Gheorghe David s-a constituit cu o parte relevantă a lucrărilor dăruite de familia de colecționari, cu ocazia a trei acte de donație din anii 1984, 2006 și 2007. Ea se dovedește importantă prin prisma valorii deosebite a pieselor de pictură semnate de nume reprezentative ale artei moderne și contemporane din România ultimului veac. Ea poate fi considerată, dincolo de substanțialul aport patrimonial, un emoționant omagiu adus numeroșilor plasticieni prezenți cu lucrări semnificative pentru biografia lor, artiști activi în importante centre de cultură românești.

Galeria Ion Vlasiu

11.00–02.00: aripa dreaptă, etajul III

Galeria Ion Vlasiu etalează în spaţiul nou, special amenajat, un număr de aproximativ 50 de lucrări de pictură şi sculptură reprezentând o selecţie ilustrativă din ampla donaţie de 96 lucrări făcută de sculptorul, pictorul și scriitorul Ion Vlasiu Muzeului de Artă. Galeria dedicată exclusiv artistului, concepută inedit, doreşte să reconstituie atât prin piesele de artă cât şi prin cele câteva obiecte personale, din colecţia familiei, atmosfera specifică atelierului său de creaţie.

Galeria Dósa Géza

11.00–02.00: aripa dreaptă, etajul II

Artistul Dósa Géza face parte din rândul artiștilor târgumureșeni stinși din viață timpuriu, cu un destin zbuciumat, dar care, în scurta sa existență de doar 25 de ani, a reușit să demonstreze o bună parte a adevăratului talent. Galeria Dósa Géza cuprinde un număr de peste 30 de lucrări, ele provin din achiziții și donații.

Cetatea Târgu Mureş

Str. Avram Iancu nr. 2

Expoziția: Comori muzeale

11.00-02.00: Sala de expoziții din Cetate a Muzeului Județean Mureș

Expoziția Colecția arheologică Endre Orosz

11.00-02.00: Sala de expoziții din Cetate a Muzeului Județean Mureș

Concurs: Quiz Colecția arheologică Endre Orosz

11.00-01.00: Sala de expoziții din Cetate a Muzeului Județean Mureș

Extragerea va avea loc la ora 1.30.

Șantier arheologic pentru copii

11.00-16.00: Sala de expoziții din Cetate a Muzeului Județean Mureș

Înscrierile se fac la adresa de e-mail: coralia.crisan@gmail.com

Atelier de pedagogie muzeală: Ludus puerorum

11.00-17.00: Sala de expoziții din Cetate a Muzeului Județean Mureș

Scopul activităților este acela de a familiariza publicul cu o serie de aspecte referitoare la copilărie și educație în perioada romană. Vor fi organizate ateliere tematice interactive și activități de pedagogie muzeală, însoțite de panouri explicative, care vor pune accentul pe educație și cotidianul copilăriei: artefacte specifice copilului și semnificația lor, activități legate de școală și modalitățile prin care un copil putea să-și însușească cunoștințe noi în perioada romană. Vizitatorii se vor putea implica direct în activitățile desfășurate, iar atelierele se adresează atât copiilor, cât și celor mari.

Ghidaj: Pas cu pas în Cetatea din Târgu Mureş

13.00, 15.00 ghidaj în limba română și maghiară

Cetatea Târgu Mureș prezentată de voluntarii de la Liceul Tehnologic Electromureș îndrumați de arheologii de la Muzeul Județean Mureș.

Pornirea: de la intrarea Muzeului de Istorie și Arheologie.

Durata: 45 minute.

Expoziția: Incursiune in memorie prin fotografii

11.00–02.00: Bastionul Blănarilor, etaj II.

Seriile de fotografii realizate de experimentatul şi talentatul fotograf Both Gyula, președintele fotoclubului Marx József din Târgu-Mures, sunt valoroase nu doar din perspectivă artistică, ci şi din perspectiva etnografică și chiar istorică.

Expozitia: Târgu Mureș – orașul meu

11.00–02.00: Bastionul Blănarilor, etaj I.

Expoziție fotografică a Fotoclubului Marx Jozsef.

21.00: Proiecție de fotografii pe zidul Bastionului Blănarilor, realizată de membrii fotoclubului Marx József din Târgu-Mures.

Concurs: Cel mai bun arcaș din cetate

9.00–16.00: între Biserica din Cetate și Bastionul Cojocarilor

Evenimentul desfășurat în aer liber are un caracter istoric. Participanții vor avea posibilitatea să tragă la ținte în cadrul unor probe de abilitate, la care se poate participa individual. Înscrierile se fac la adresa de e-mail: salamoncsongor@gmail.com.

Atelier de pedagogie muzeală: Tir cu arcul

9.00–16.00: între Biserica din cetate și Bastionul Cojocarilor

Pe parcursul concursului, cei interesații pot încerca tragerea cu arcul, având trei arcași la dispoziție, ca ajutor.

Atelier de pedagogie muzeală

9.00–16.00: între Biserica din Vetate și Bastionul Cojocarilor

Copiii vor avea posibilitatea să prelucreze piele, să pregătească brățări si accesorii din piele, să confecționeze păpuși și piese din pâslă și să coloreze diferite motive tradiționale.

Atelier de pedagogie muzeală: BoniKrea – Bijuterii croșetate si pictură pe față pentru copii

9.00–16.00: între Biserica din Cetate și Bastionul Cojocarilor

Expoziție de Steme și blazoane din Transilvania

14.00-02.00: Parohia Reformată I. Cetate

Vernisaj, 19.00

Prezintă: Dr. Szekeres Attila – Heraldist

Haller Béla – Președintele fondației ”Castellum”:

Își dau concursul: Bereczki-Tollas László – orgă

Formația vocală ,,Cantuale”

Formația de muzică Tradițională ,,Tűzvarázs”

Muzeul de Etnografie și Artă Populară

Piața Trandafirilor, nr. 11

Expoziţia: Anna. Destin de femeie în secolul XX.

11.00–02.00: intrarea din curtea interioară

Expoziţia prezintă, într-un mod original, un posibil destin de femeie în secolul XX, ne îndeamnă să formulăm întrebări, pe care ni le punem în momentele de cotitură ale vieții, întrebări care preced deciziile noastre: pe unde să o iau, care este calea mea, ce va fi cu mine? Apoi sunt întrebări care urmează deciziilor: pe unde am luat-o, de ce am optat pentru aceasta, unde am ajuns? De ce am ajuns să fiu ceea ce sunt astăzi, de ce s-au întâmplat toate acestea cu mine?

În timpul concertelor expozițiile vor fi închise. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Workshop de improvizație cu Ana Maria Galea

11.30: parter

Workshopul se adresează tinerilor și copiilor cu vârsta de peste 12 ani. În cele 50 de minute ale întâlnirii se vor desfăşura jocuri de improvizație cu scopul de a îmbunătăți capacitatea de relaționare, comunicarea și imaginația participanților.

Expozitia: Arhetipuri Iconografice Contemporane. Icoane vechi-cuvânt și respirație, scrisori de dragoste către sfinți

11.00–02.00

Expoziția este o manifestare culturală mentor-ucenic a artistului Călin Bogătean, profesor de iconografie și a artistului iconar Baciu Elena Ecaterina, cursant anul II la clasa de iconografie a Școlii Populare de Arte din Tîrgu Mureș.

Atelier de pedagogie muzeală: Iconografie si artă iconografică naivă românească

13.00–16.00: parter

Grupul de artă iconografică Tradiții compus din Raluca, Roxana si Călin Bogătean abordează stilistic în icoanele pictate pe sticlă, pictura originală de la Nicula, pictură ce aparține artei tradiţionale țărănești din spațiul românesc.

Participarea la atelier se face pe bază de înscriere, locurile fiind limitate: tel: 0265250169, e-mail: muzeuetnomures@yahoo.com

Atelier : Case tradiționale- amintiri în miniatură

13.00–16.00: parter

Atelierul de lucru va avea ca scop construirea manuala a unor căsuțe din materiale biodegradabile. Pot fi case, cabane, mănăstiri, pensiuni, biserici – lucrări realizate în miniatură.

Autor: Bucin Daniel, meșter popular

Participarea la atelier se face pe bază de înscriere, locurile fiind limitate: tel: 0265250169, e-mail: muzeuetnomures@yahoo.com

Concert: Grupul Coronița

20.00: curtea interioară

Concert de canto popular și muzică ușoară.

Concert: New Landscapes

22.00: curtea interioară

Ana Maria Galea – voce, Daniel Csikos – pian, invitat special: Pedro Negrescu.

Expoziţia: Târgurile mureşene şi lumea rurală

11.00–02.00: etaj

Expoziţia muzeală reînvie atmosfera târgurilor anuale de altădată, din perioada interbelică, atât a celor din mediul urban cât şi din mediul rural, cu varietatea de produse comercializate şi de manifestări social-culturale specifice. Expoziția a fost realizată în cadrul proiectului cultural finanţat de AFCN Târgurile tradiţionale – locuri de schimburi comerciale şi culturale.

În timpul concertelor expozițiile vor fi închise. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Expoziţia: Interioare tradiționale transilvănene

11.00–02.00: parter

Expoziţia etnografică prezintă, în două încăperi, amenajarea unor interioare ţărăneşti, săsești şi maghiare. Acestea, prin nucleele lor expoziţionale, surprind organizarea interiorului camerei frumoase (casa dinainte) din casa țărănească: mobilierul pictat sau vopsit, utilizat în trecut, obiectele decorative care cuprind textile de interior şi ceramică, ornamentate cu motive tradiţionale diferite, fotografii cu subiect etnografic, port popular, alte obiecte specifice.

În timpul concertelor expozițiile vor fi închise. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Muzeul de Ştiinţele Naturii

Str. Horea nr. 24

Expoziția temporară: Moda franceză în miniatură

11.00-02.00: clădirea principală

Expoziția valorifică o colecție de păpuși deținută de Muzeul Judeţean de Istorie și Arheologie Prahova, propunând o călătorie în istoria vestimentară a Franței.

„Manechinele-păpuși reprezintă un documentar spectaculos, cronologic determinat, cu lux de amănunte, al modului în care Franţa s-a impus ca meridian zero al eleganței și al rafinamentului vestimentar, devenind reper și inspiraţie pentru Europa și America” declară doamna Marinela Peneș, managerul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova.

Partener: Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova.

Coordonator MJM: Daniela-Ramona Botoș – șef de secție.

Mini – expoziția: Exponatul lunii mai

11.00-02.00: clădirea principală

Proiectul „Exponatul lunii” își propune vizualizarea patrimoniului muzeal conservat în depozitele științifice ale Secției de Științele Naturii, printr-o diversificare a ofertei pentru public, alta decât cea prin expoziția de bază.

Expoziția de bază a Secției de Științele Naturii

11.00–02.00: clădirea principală

Expoziția este structurată pe următoarele sectoare tematice: bogății ale subsolului (minerale și roci), paleontologie, flora și fauna județului Mureș, ocrotirea naturii și a mediului înconjurător. În expoziție tronează unul dintre cele mai frumoase trofee de cerb carpatin din lume. Nici diorama de mari dimensiuni, în care sunt prezentate patru ecosisteme naturale, care îmbracă aspectele celor patru anotimpuri, nu este mai prejos.

Atelier de pedagogie muzeală: Din lumea păpușilor

13.00–17.00: clădirea secundară

Se vor confecționa păpuși din diverse materiale, precum și articole de îmbrăcăminte pentru acestea; videoproiecție „Din lumea păpușilor”.

Vino la muzeu cu păpușa Barbie sau cu păpușa Ken și îi vom face o hăinuță!

Coordonatori: prof. Daniela-Ramona Botoș – șef de secție, dr. Mihaela Sămărghițan – cercetător științific, Ana Berbecar – conservator, Sorina Oprea – conservator, Szombath Zoltán – restaurator.

Grupe de vârstă: 4 – 11 ani.

Galeria U.A.P. – Palatul Culturii

P-ța victoriei 1.

Expoziția: Umbră arsă. Expozant: Simion Moldovan- artist plastic

20.00-24.00

Viziunea artistului Simion Moldovan e deopotrivă fascinantă și tulburătoare, aflată într-o permanentă antiteză la diferite nivele, prin multiple moduri de abordare. E o mișcare alertă, dinspre real spre imaginar, dinspre figurativ spre nonfigurativ și invers. Arta practicată nu e o artă comodă, ci stârnește, incită, provoacă disconfort, creând o încordare a mentalului pentru a denunța prezența răului.

Ansamblul Artistic Mureșul

Bulevardul 1848 nr. 47

Expoziția: Costume populare

18.00–02.00: foaier

Din varietatea ținutelor populare ardelenești, în expoziție sunt etalate atât costume tradiționale românești, cât și costume tradiționale ungurești, săsești și țigănești. Se pot observa diferențele și asemănările dintre costumele ardelenești și din preajma Ardealului, dintre ținutele bărbaților și femeilor.

Atelier de dans popular

19.00- 20.00: Jocuri populare tradiţionale alături de membrii Ansamblului Artistic Mureșul.

Grădina Zoologică

Platoul Cornești, str. Verii nr. 57

Vizitare Grădina Zoologică

11.00–23.00

Intrare cu brățară. Brățările de intrare sunt valabile la Grădina Zoologică numai sâmbătă, 20 mai. De aici, ele se pot achiziționa numai după ora 19.00.

Întâlnirea supereroilor

20:00: Padocul de pavieni

Instruire specială “Omul Păianjen”

Program dedicat copiilor peste 12 ani

20.00: Padocul de tigri

Forța mea vs. forța ta

Program dedicat copiilor peste 12 ani

22.00: Padocul de ratoni

Călătorie cu Batmobile

Program dedicat copiilor peste 12 ani

22.00: Pavilionul de elefanți

Antrenament cu elefant

Program dedicat copiilor peste 12 ani

Biblioteca Teleki-Bolyai

Str. Bolyai nr. 17.

Piranesi. Expoziție de gravuri

10.00-02.00

Gianbattista Piranesi (1720-1778) a fost unul dintre cei mai de seamă gravori și graficieni ai secolului al XVIII-lea. Lucrările sale prezintă cu precădere grandoarea Romei antice, ruinele de la Pompei, clădiri importante ale vremii. Totodată Piranesi s-a consacrat ca unul dintre cei mai mari artiști care redau vederi ale diferitelor orașe și localități. Monumentalitatea artei sale se datorează tehnicii inedite de crearea a iluziilor. Această expoziție prezintă pentru scurt timp colecția bogată de gravuri semnate de Piranesi, păstrate în cadrul Bibliotecii Teleki-Bolyai.

Expoziție de reproduceri după gravurile lui Piranesi: etaj

Filme despre arta lui Piranesi: etaj

Expoziție temporară: Femina Semper. Prezențe feminine

18.00–02.00

Expoziția este menită să ilustreze schimbarea rolurilor feminine în familie şi în societate de-a lungul istoriei, prezentând pe de o parte unele personalităţi, viaţa femeilor în diferite societăţi, pe de altă parte prezentând materiale tangenţiale pe baza cărora se pot concluziona caracteristici ale vieţii şi ale rolurilor femeilor în secolele trecute.

Expoziţia permanentă

18.00–02.00: Sala Teleki

Expoziţia prezintă una dintre cele mai bogate colecţii de carte veche din Transilvania.

Expoziţia: Muzeul Bolyai

18.00–02.00: parter

Muzeul Bolyai prezintă viaţa şi activitatea lui Farkas Bolyai şi János Bolyai, renumiţii savanţi şi matematicieni ai Târgu Mureşului.

Activitate de pedagogie muzeală

11:00-13:00 și 16:00-18:00

Linogravură (în cazul copiilor mai mici este nevoie de ajutorul părintelui)

Atelierul de Prezentare și Muzeul Petry

Str. Scăricica nr.1

Atelier interactiv

10.00-12.00: în atelierul de prezentare si muzeul Petry

Fii și tu măcelar, pregătește cârnați împreună cu Laci, maistrul mezelar.

Expoziția: Istoria breslei măcelarilor, obiectele familiilor de mezelari

11.00–18.00: Ghidaj

Vizitatorii au posibilitatea de a se informa în legătură cu istoria firmei și a breslei măcelarilor și să vadă obiectele folosite de aceștia.

Casa Bernády

Str. Horea, nr. 6.

Sajgó Ilona: Expoziție de artă textilă și pictură: 44 de ani în magia artei

9:00-18:00

44 de ani, 44 de opere, 28 de picturi și 16 carpete artistice din cariera artistei.

Balázs Kralovánszky: Expoziție de fotografie: Magie islandeză

9:00-18:00

Balázs Kralovánszky este un fotograf de origine maghiară, care din 1981 trăiește în Toronto. Fotografiile expuse prezintă frumusețea deosebită a peisajului islandez.

Biserica Unitariană

Str. Bolyai, nr. 13

Expoziție personală de fotografie: Tóth Csaba

9.00–20.00: Sala Derzsi János

Născut în Târgu Mureș, fotograf profesionist de sport, natură și peisaj. În prezent este fotograful oficial al echipei de baschet masculin local BC Mureș și al Grupului de comedie HAHOTA. La începutul anului 2017 a obținut pe plan internațional distincția A-FIAP. Este membru al AAFRO (Asociația Artiștilor Fotografi din România) și al clubului de foto Pixel ART.

Vizitarea bisericii

9.00-20.00

Comunitatea Unitariană, prezentă încă din secolul al XVI-lea în Târgu Mureș, și-a ridicat prima casă de rugăciune în 1869 (Piața Bolyai, colț cu strada Borsos Tamás). Biserica de azi a fost construită între anii 1929–1930, după planurile arhitectului Kálmán Patrivits.

Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia Protopopiatul Ortodox Târgu Mureş

Str. Andrei Şaguna, nr.2A

Expoziție: Obiecte de cult, icoane și cărți vechi

14.00-22.00: Muzeul Protopopiatului

Expoziție: Reproduceri grafice ale bisericilor de lemn din Protopopiatul Târgu-Mures

14.00-22.00: Biserica de lemn

Camera K’arte

Str. G. Enescu nr. 2

Expoziție personală Csóka Szilárd-Zsolt: Reflexii la realitate

12.00–24.00

Camera K’ARTE s-a consacrat la Tg. Mureș ca un spațiu de artă contemporană foarte activ. În ultimii patru ani Camera K’ARTE a găzduit peste 30 de proiecte expoziționale, inclusiv ale unora dintre cei mai importanți artiști români sau ale unor artiști activi pe scena internațională de artă, dar promovând programatic și tinerii artiști locali sau artiștii cu origini mureșene. Csóka Szilárd-Zsolt a studiat pictura la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, trăiește și lucrează în Târgu Mureș, și se află la a doua expoziție personală la Camera K’ARTE.

Cinematograful Arta

Str. Trandafirilor nr.35-37.

15.00 Film: Stranger in Paradise / Străin în paradis

Olanda, 2016, 77′

documentar

17.00 Film: Ar tu mane myli / Împreună pentru totdeauna / Together For Ever

Lituania / România, 2015, 88′

dramă, familie

18.45 Film: Powidoki / Imaginea de apoi / Afterimage

Polonia, 2016, 98′

biografie, dramă, istoric

20.30 Film: Ultima zi / The Last Day

România, 2016, 108’

comedie neagră

în cadrul Festivalului de Film European

Teatrul Studio

Str. Köteles Sámuel nr. 6

Spectacol:

17.00: Sala Studio

Kiadjamagát – Spectacol de teatru în limba maghiară

Piața Teatrului

Târgul Meșteșugarilor

11.00–19.00:

Vizitatorii pot alegedintr-o mare varietate de bijuterii, genți, cosmetice și decorațiuni meșteșugărești.

Duminică, 22 mai

Piața Teatrului

Târgul Meșteșugarilor

11.00–19.00:

Vizitatorii pot alege dintr-o mare varietate de bijuterii, genți, cosmetice și decorațiuni meșteșugărești.

17.00: Concert: Moonfellas

18.30: Concert: Luiza Zan & Snaps Vocal Band

20: 30: Concert: SPEAK FLOYD- The Romanian Pink Floyd Tribute Band

Cinematograful Arta

Str. Trandafirilor nr. 35-37.

15.00 Film: Marija

Germania / Elveția, 2016, 100′

dramă

17.00 Film: Wszystkie nieprzespane noce / Toate aceste nopți nedormite / All These Sleepless Nights

Polonia, 2016, 100′

documentar, dramă

18.45 Film: Die Migrantigen / Înfurigranții / The Migrumpies

Austria, 2017, 98′

comedie

20.30 Film: Hymyilevä mies/ Cea mai fericită zi din viața lui Olli Mäki / The Happiest day in the life of Olli Mäki

Finlanda, 2016, 92′

biografie, dramă

în cadrul Festivalului de Film European

Expoziții deschise 22 mai, duminică:

Expozițiile Muzeului Județean Mureș: 09.00–13.00

Palatul Culturii: 10.00–16.00

Camera K’ARTE: 12.00-16.00