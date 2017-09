„La Mulţi Ani” salvatorilor de la ISU!

Pompierii din judeţul Mureş sărbătoresc miercuri, 13 septembrie, 169 de ani de la Bătălia de la Dealul Spirii, unde Compania 7 de Pompieri condusă de căpitanul Pavel Zăgănescu a înfruntat, alături de alte structuri militare din Ţara Românească, un corp de armată otoman. Detalii despre modul în care va fi marcată în judeţul Mureş această zi specială din agenda pompierilor români am aflat de la lt. col. Călin Handrea, inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş.

Reporter: Domnule inspector şef, vă rog să ne spuneţi cum va fi marcată Ziua Pompierilor din România la nivelul judeţului Mureş?

Lt. col. Călin Handrea: Am început activităţile dedicate acestei zile prin Crosul Pompierilor, manifestare aflată la a şasea ediţie, care s-a desfăşurat duminică, 10 septembrie, în centrul municipiului Târgu-Mureş. În toată această săptămână vor fi Porţi Deschise în toate subunităţile, iar la sfârşitul săptămânii vom avea pe râul Mureş o barcă pentru plimbări pentru cei care doresc să vadă cum se acţionează cu barca scafandrilor de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. Activitatea ce mai importantă se va desfăşura miercuri, 13 septembrie, în municipiul Sighişoara. E un element de noutate pentru că până acum tot ce am organizat cu ocazia Zilei Pompierilor avea loc la Târgu-Mureş. Având în vedere că în acest an am avut mai multe activităţi în municipiul Târgu-Mureş, şi mă refer la predarea – primirea comenzii Unităţii şi a Drapelului de Luptă, ulterior Campionatul Mondial de Descarcerare, am zis să ne îndreptăm şi spre alte municipii şi oraşe unde avem subunităţi de intervenţie şi unde nu am fost atât de prezenţi ca şi activitate de defilare sau ceremonial militar. Ca atare, miercuri de la ora 9.00 va începe programul de la Sighişoara, cu o expoziţie de tehnică de intervenţie. Vor fi expuse cele mai nou autospeciale existente în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Mureş şi nu numai, deoarece avem şi o autospecială unicat la nivel naţional, şi aici mă refer la Caravană. La ora 11.00 va fi activitatea propriu-zisă dedicată Zilei Pompierilor. Vor fi avansări atât înainte de termen, cât şi premierea unor sportivi care au participat la diverse concursuri. Manifestarea se va încheia cu defilarea subunităţilor de intervenţie, cu tehnica de intervenţie din dotare.

Rep.: La ce fel de activităţi este utilizată acea autospecială unicat la nivel naţional?

C.H.: Este vorba despre Caravana – centru de pregătire a populaţiei şi a paramedicilor, care a participat la foarte multe activităţi din toată ţara. În 13 septembrie, această autospecială va fi la Sighişoara.

Rep.: De ani buni, pompierii se află în fruntea topului încrederii realizat în urma unor sondaje de opinie. Cum reuşiţi acest lucru?

C.H.: E uşor să ajungi în vârf, dar e greu să te menţii. Ne străduim să ne menţinem în acest top pe primele locuri. Important e ca noi să fim în continuare la fel de apropiaţi de cetăţeni şi prin activitatea noastră specifică suntem. În încercarea de a ne apropia de cetăţeni am deschis puncte de lucru, la Sovata, Râciu, Deda, Luduş şi ne-am propus să mai deschidem puncte de lucru, în viitorul apropiat ne dorim să deschidem un punct de lucru în Bălăuşeri. Sperăm ca în acest an să reuşim pentru a reduce timpii de răspuns din zonă. Reducerea timpilor de intervenţie a contat mult la creşterea încrederii din partea populaţiei în noi, ca şi instituţie. De asemenea, a contat foarte mult şi activitatea SMURD-ului, activitatea paramedicilor e mult mai vizibilă, intervenţiile lor sunt mult mai numeroase. Suntem în top şi datorită lor, care sunt parte componentă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.

Rep.: La final, aveţi un mesaj pentru colegii dumneavoastră, dar şi pentru populaţia din judeţul Mureş?

C.H.: Colegilor pompieri le doresc multă sănătate şi „La Mulţi Ani”, iar familiilor lor să fie la fel de înţelegătoare ca şi până acum, pentru că noi suntem operativi 24 de ore din 24 şi disponibili pentru instituţie. Populaţiei judeţului Mureş îi transmit să fie la fel ca şi până acum, adică să ne acorde la fel de multă încredere pentru a ne putea menţine în topul încrederii. Totodată, le mulţumim pentru sprijinul acordat în timpul intervenţiilor pe care le avem.

A consemnat Alex TOTH