„Am zis că e bine să facem o schimbare.” Un pas mic, dar important pentru femeile gaborilor

În cadrul Asociației Mișcarea Romilor Unită a fost înființat un departament al gaborilor, departament care cuprinde un subdepartament al femeilor. În luna august, la Palatul Culturii din Târgu Mureș, a avut loc un congres al liderilor gaborilor din județul Mureș. „Am convocat toți liderii comunităților tradiționale și printr-un acord de parteneriat, în calitate de lider, am început să colaborez cu acești oameni. La început, 12 lideri au semnat un acord de parteneriat în cadrul Asociației Mișcarea Romilor Unită, după ce am hotărât crearea unui departament al gaborilor. După congres, am format acest departament”, a declarat Tibor Csurkuj, președintele Federației Mondiale a Romilor – sucursala Transilvania, fostul președinte al Asociației Mișcarea Romilor Unită. „La sfârșitul lunii octombrie, asociația a aderat ca membru la Federația Mondială a Romilor. Pentru că am desfășurat foarte multe activități am primit funcția de președinte al Federației Mondiale a Romilor pe Transilvania”, mi-a explicat Tibor Csurkuj.

Federația Mondială a Romilor – sediu în Târgu Mureș

M-am întâlnit cu el și cu o parte dintre reprezentanții gaborilor din Mureș după ce în 23 noiembrie a fost inaugurat sediul din Târgu Mureș al Federației Mondiale a Romilor – sucursala Transilvania, birou care găzduiește și Asociația Mișcarea Romilor Unită, asociația în care Tibor Csurkuj a reușit să îi aducă și pe gabori. Biroul este amplasat în zona Panov, pe strada Iuliu Hosu. La inaugurare, printre invitați s-au numărat și secretara generală a Federației Mondiale a Romilor, Daniela Homidovic, și Mariana Lepădat, facilitator în cadrul programului ROMACT, din partea Consiliului European.

„Gaborii sunt membri activi ai asociației. Obiectivul principal al departamentului este integrarea comunităților tradiționale rome în societatea actuală. Încercăm să rezolvăm și problema discriminării. Ei întotdeauna se simt discriminați având portul cu pălărie la bărbați și fustele lungi la femei. Încercăm să dezvoltăm mai multe proiecte locale prin care să atingem problemele legate de școală, mai bine zis educație, sau sănătate. De exemplu, au probleme cu cardul de sănătate, nu sunt înregistrați la medicul de familie”, mi-a descris în termeni mari obiectivele departamentului în cadrul asociației Tibor Csurkuj.

„Am zis că e bine să facem o schimbare”

„Suntem în secolul XXI, și, noi, generația noastră, am zis că e bine să facem o schimbare. Mulțumim bunului Dumnezeu, pentru că părinții și bunicii noștri s-au luptat după cât adevăr au știut și au avut în viziunea lor să ne crească oameni de valoare și oameni de încredere, să ne formeze un caracter”, mi-a spus Gabor Matei, zis Puia, vicepreședintele departamentului gaborilor. Președintele departamentului este tatăl său, Gabor Matei senior, președinte de onoare este Gabor Gabor, iar președinta departamentului de femei este Gabor Marghit (Geta).

Un pas pentru femei

O noutate foarte mare pentru comunitatea gaborilor este, pe lângă implicarea acestora socială, implicarea femeilor și, mai ales, faptul că au fost de acord să le fie oferit chiar statut de conducere. Gabor Marghit, soția lui Gabor Matei junior, va reprezenta femeile din comunitățile gaborilor în Consiliul Director al Asociației Mișcarea Romilor Unită. Gabor Marghit are trei copii și este foarte dedicată, fiind dinainte implicată în a ajuta copii romi, în general, să studieze prin a le veni în sprijin cu hrană, ajutor la lecții, prin oferirea sau, pur și simplu, spălând haine pentru copii din familii fără posibilități. „Am hotărât că am nevoie de un om de încredere, om pe care l-am văzut la primul pas, în familie, și am știut că am nevoie de soția mea. Este mamă, avem trei copii și nouă nepoți, și este o femeie venită dintr-o familie educată. Ea este pregătită și cred că are calitățile necesare să fie alături de mine. Are câteva idei prin care putem ajuta copiii, sunt probleme care o dor și o deranjează”, mi-a mai spus Gabor Matei.

Gaborii, între valori și valori

Din cele câteva întâlniri pe care le-am avut cu gabori, începând din 8 aprilie, când au fost reprezentați la sărbătorirea Zilei Internaționale a Romilor, mi se par niște oameni cu multă stimă de sine. Mândri și mulțumiți de valorile cu care au fost crescuți în comunitățile lor, de către familiile, dar în același timp nedumeriți de faptul că ceilalți nu-i văd ca pe niște „oameni de valoare și de încredere”. Ce mi-a plăcut la cei câțiva reprezentanți ai comunității cu care am vorbit e faptul că sunt conștienți că trebuie să facă ceva, doar că nu știu cum să împace și cutumele pe care le au și nevoia pe care o resimt de a se racorda la valorile timpului în care trăim.

Dacă până recent, societatea le-a permis să fie întreprinzători, să ajungă înstăriți și să-și lase din generație în generație avuția, obiceiurile și credința, evitând pe cât posibil contactele cu administrația sau fiscul, acum, parcă simt că au nevoie de pârghiile și de beneficiile pe care le poate oferi un stat și o societate în sens mai larg. Chiar dacă sunt oameni inteligenți, faptul că marea majoritate abia dacă au absolvit 8 clase îi pune aproape în imposibilitatea de a lucra cu documente și de a dezvolta proiecte. De aceea, pe de o parte îi admiră pe „romii netradiționali”, dintre care unii au urmat studii universitare, alții chiar au ajuns să ocupe funcții importante în administrație, pe de altă parte există și o mândrie de neam care-i face să aibă măcar o ușoară atitudine de superioritate față de aceeași „romi netradiționali”.

Oricum, mi se pare formidabil că se străduiesc că își văd neajunsurile din comunități și că întrevăd cum ar putea să le îmbunătățească. Se gândesc la educația copiilor, încă nu fac mare lucru, dar e foarte important că, de exemplu, unul dintre liderii gaborilor din Crăciunești a vorbit despre faptul că școala unde merg copiii din comunitatea lor nu este îngrijită, nu este dotată și, în loc să arunce cu nonșalanță vina asupra autorităților locale/centrale – cum ne vine cel mai la îndemână, (se) întreba cum pot îmbunătății situația ei, gaborii.

Și mai fain e că acceptă că nu sunt în regulă căsătoriile între copii, deși văd multe aspecte pozitive în acest obicei, apoi, în plus, timida deschidere în ceea ce privește drepturile femeilor, cred că le va ajuta foarte, în general, comunitățile.