Grădiniță nouă, în valoare de 200.000 de euro, în Suplac

Primăria comunei Suplac va construi în anul viitor o grădiniță în valoare de 716.258.74 de lei în localitatea Idrifaia, comuna Suplac.

Detalii despre acest proiect am aflat de la Szakács Béla, primarul comunei Suplac.

Achiziţia publică, în desfăşurare

„Acum sunt în curs de desfășurare procedurile de achiziții publice pentru lucrări. În prezent se află documentația pe SEAP, Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, și ofertele sunt valabile până la 11 ianuarie 2018, după care se va alege firma care să facă lucrările. Lucrările ar trebui să fie gata în 12 luni. Proiectul este finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală şi este în valoare de 200.000 de euro. Grădinița va fi cu două grupe, cu teren de joacă, va fi dotată cu tot ce trebuie, conform standardelor și va fi construită lângă școală”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Szakács Béla.

Totodată, primarul comunei Suplac a vorbit şi despre alte proiecte aflate în curs de desfășurare.

„Avem încă două contracte de finanțare, semnate pentru două cămine culturale, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, pentru căminul cultural din localitatea Laslău Mare și căminul cultural din Laslău Mic. Valoarea finanțării pentru cele două proiecte de cămine este 500.000 de euro. La acest proiect acum facem proceduri de achiziții publice pentru a alege constructorul. Mai avem un proiect la Grupurile Acțiune Locală, dorim să achiziționăm un buldoexcavator în valoare de 58.000 euro”, a subliniat Szakács Béla.

Proiect blocat de Consiliul Local

Referitor la anul 2017, edilul şef al comunei Suplac a mai menționat greutăţile cu care se confruntă în calitate de primar.

„Din punct de vedere al realizărilor sunt mulțumit, având în vedere că urmează în comuna Suplac să mai semnăm încă un contract de finanțare pentru alimentare cu apă și canalizare a localităților Suplac, Laslău Mare, Laslău Mic din Programul Național de Dezvoltare Locală II, valoarea investiției este aproximativ 3 milioane de euro, s-a depus documentația solicitată la Minister și urmează să fim chemați să semnăm contractul de finanțare după care începem și aici procedurile de achiziții publice pentru proiectare și execuția lucrărilor. Am finalizat anul ăsta alimentarea cu apă localităților Suplac, Idrifaia, acum suntem în faza de probe, deja încep să se acordeze la alimentare cu apă, momentan avem apă nepotabilă având în vedere că încă nu avem avizul de funcționare dar deja este un pas înainte și am dat drumul la robinete și pot să spun că din Valea Târnavelor comuna Suplac se alimentează din sursă proprie de apă. Cea mai mare realizare a anului este că am finalizat lucrările de alimentare cu apă în localitățile Suplac și Idrifaia și canalizare a localității Idrifaia. Pot să spun aici că canalizarea este numai într-o singură localitate, în anul 2010 am pornit acest proiect dar Consiliul Local din Suplac nu a fost de acord să facem studiu de fezabilitate pentru canalizare în centrul de comună, nu știu din ce motiv nu a fost de acord. Dar asta este deja istorie, nu pot să înțeleg nici eu de ce nu a fost în perioada respectivă de acord și am zis că se începe investiția din localitate Idrifaia și pe parcurs o să fie extinsă rețea de canalizare. Din 2010 nu am mai avut posibilitate să accesăm fonduri bugetare pentru investițiile respective, anul asta avem să depunem un proiect pentru celelalte localități să aibă și acolo apă și canalizare. Mai am depus încă două proiecte de fonduri europene care sunt în curs de evaluare și anume reabilitarea străzilor din comuna Suplac. Valoare totală a proiectului este estimată la 1.300.000 de euro, dar aici încă nu știm rezultatele și mai avem în valoare de 1 milion de euro canalizare în localitatea Suplac. Am încercat să depunem pe fiecare axă unde ne-am încadrat, dar aici încă așteptăm rezultatele. Realizări am avut, anul 2017 nu a fost ușor, birocrația e destul de mare și vreu să spun că pe acele proiecte lucrăm de doi ani de zile și încă nu am ajuns ca să putem începe lucrările. Nu pot să spun că sunt mulțumit, normal că este mult de făcut în fiecare an, eu am propus modernizare satelor, a străzilor pentru că acolo avem probleme de noroi dar nu au fost fonduri suficiente, dar pe viitor sperăm că vom reuși să asfaltăm și străzile. Deci gândirea noastră este că după ce se va duce conductele de apă, canalizare, să putem începe și asfaltarea străzilor. Am mai avut un proiect din bugetul local, am făcut plasamentele la canalizare, 180 de plasamente plus acoperișul școlii generale din Idrifaia care a fost renovat în totalitate din bugetul local. Sunt mulțumit, dar nu a fost ușor acest an, a fost greu și cred că anul viitor va fi și mai greu având în vedere că începem implementare a mai multor proiecte, deci execuția lucrărilor”, a transmis Szakács Béla.

GÁLL Boglárka