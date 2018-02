Propunerea de revocare a procurorului şef al DNA, comentată de judecătorul Horaţius Dumbravă

Share



Judecătorul mureşean Horaţius Dumbravă, fost preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a făcut câteva comentarii joi, 22 februarie, vis a vis de propunerea de revocare din funcţie a procurorului şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, făcută de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.

Redăm, în rândurile de mai jos textul scris pe pagina sa de Facebook de fostul preşedinte al CSM:

„Of, s-a terminat discursul domnului profesor doctor in fata romanilor.

Cum poti sa spui cu lacrimi in ochi ca cineva este urmarit penal pentru infractiuni de coruptie si sufera privatiuni nemaipomenite, fara sa dai exemple?

Cum poti sa-ti sustii o cerere de revocare, care ar trebui sa aiba un fundament juridic oricum ar fi, in conditiile in care multe din afirmatiile pe care le-a emis domnul ministru in monologul de aseara sunt luate din spatiul public fara a astepta ca organele judiciare ce ancheteaza aceste afirmatii sa nu fi incheiat ancheta organele penale si Inspectia Judiciara?

Imi pare rau, nu e tamplar, nu e pantofar, meserii de altfel onorabile atunci cand sunt facute de profesionisti.

Domnul ministru e profesor universitar doctor in drept. La cea mai veche universitate, dupa cum declara cu atata emfaza domnia sa.

Asta dupa ce spunea in noiembrie 2017 ca pana in 31.12.2017 va iesi cu o declaratie ferma si o pozitie, la fel de ferma, cu privire la DNA.

A trecut 31.12.2017.

A venit grabit din Japonia, domnia sa, profesor universitar doctor, sa ne spuna ce si cum. Acum o saptamana. A mai stat o saptamana. Sa ne spuna ce ne-a spus acum

De fapt, oameni buni, problema procurorilor azi e cu totul alta. Cine e familiarizat cu ce se intampla in sistemul parchetelor, stie ca procurorii de caz sunt cu adevarat independenti.

Problema e ca functiile de top din Ministerul Public reprezinta, in fapt, o lupat realmente politica. In interiorul si in exteriorul profesiei.

Va mai amintiti de protocolul semnat intre presedintele Romaniei si primul ministru in 2013? Cand, practic, sub atenta supraveghere (de fapt, la sugestia) ambasadele UK si USA (cum de s-au bagat in asa ceva ambasadorii de atunci? ce au crezut ca fac? un fel de gentlemen agreement? cu cine?) s-au impartit functiile in Ministerul Public, dupa principiul: unul tie, unul mie (si unul la bucutarie …) s-a recunoscut public implicarea politica in justitie, ceea ce a fost un semnal foarte prost pentru procurorii de executie, cei multi si harnici, ca daca ai acoperire politica, poti …

Greseala care a fost perpetuata de Raluca Pruna prin renumirea intempestiva a doamnei Kovesi in functie, desi semnale publice, trase chiar de CSM la acea vreme, erau destule: a ucis, doamna Pruna, discutiile asupra unui mandat de 3 ani, mandat asupra caruia planau multe semne de intrebare.

Ce a facut domnul profesor universitar doctor Tudorel Toader azi? A polizitat odata in plus lupta de putere din interiorul sistemului, dar si politizare justitiei.”

