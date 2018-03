A doua echipă a deceniului în fotbalul feminin, „exilată”

Share



Dispariția ASA întărește Ladies (doar sunt fete)

A doua echipă feminină de fotbal a României a fost nevoită să dispară odată cu falimentul clubului ASA. Cu un titlu de campioană în anul 2010, an în care echipa antrenorului Seches Carol a cucerit și Cupa României, aceasta a reușit să se claseze mereu pe locul secund an de an în ambele competiții. Mai mult, mureșencele au reușit în vara anului 2016 să recucerească trofeul competiției KO, când au învins în finala de la Hunedoara pe Olimpia Cluj, care domină autoritar toate competițiile fotbalistice feminine din România. Odată cu problemele financiare ale clubului, aduse de echipa masculină, falimentul a dus la lipsirea dreptului de a mai continua sub titulatura de ASA a oricărei echipe. Astfel a dispărut echipa de juniori U 17, pregătită de Constantin Lungu, calificată la turneul semifinal, de la care jucătorii care au avut oferte s-au transferat. Fetele, cu un lot mult redus, evoluând deseori fără nicio jucătoare de rezervă, sau chiar din start în inferioritate numerică, au încheiat turul pe locul 5, din 10 echipe, dar nu mai aveau dreptul de a continua, deși evoluau mai mult din pasiune. Adică fără nicio motivație financiară. Astfel, cele rămase în lot s-au transferat, evident libere de contract la echipa de ligă secundă Ladies Târgu-Mureș. Aceasta își susține partidele de pe teren propriu la baza sportivă Dorman din localitatea Adrianu Mare, dar în ediția actuală a ligii secunde ocupă ultimul loc în seria 2 la finalul turului, cu 7 înfrângeri în tot atâtea partide. Returul va lua startul în data de 1 aprilie, iar cu întăririle oferite de dispariția ASA, echipa mureșeană va avea ocazia urce în clasament, având de recuperat doar 4, 5, respectiv 9 puncte față de echipele clasate deasupra. Importantă ar fi susținerea echipei care are în componență inclusiv jucătoare selecționate în loturile României, de senioare sau junoare

Adevărat, în lotul rămas nu sunt multe jucătoare care au urcat pe podium cu echipa de senioare, dar unele dintre ele au prins minute cu senioarele, sau au fost în echipa de junioare, campioană la rândul ei în anii precedenți. Cert este că echipa a ajuns să ia startul în retur de pe ultima poziție a ligii secunde, în condițiile în care au învins fără replică a doua clasată, 4-1 cu CFR Timișoara.