Florian Rus (DeMoga Music): „La UNTOLD am văzut numai oameni fericiți“

UNTOLD și DeMoga Music au transformat un autocar într-un studio muzical, complet echipat și funcțional, amplasat în zona Artists Village din incinta festivalului UNTOLD. Artiști din line-up-ul UNTOLD au lucrat în studio împreună cu producătorii și compozitorii DeMoga Music.

Proiectul Untold Sessions by DeMoga Music & Inspired by Visa a fost o premieră pentru România, conform organizatorilor.

Florian Rus, originar din Târgu Mureș, a participat la Vocea României în calitate de solist, iar Marius Moga l-a remarcat, i-a apreciat și calitățile componistice și l-a invitat să se alăture echipei DeMoga Music. Florian n-a stat pe gânduri, și acela a fost începutul unei frumoase colaborări. Cea de-a treia ediție a Festivalului UNTOLD l-a găsit pe Florian Rus împreună cu o parte din echipa DeMoga Music inaugurând acest proiect special, care s-a bucurat de succes și de aprecierea artiștilor încă de la început.

„DeMoga Music aici înseamnă un studio mobil creat într-un autobuz. Știm că o grămadă de DJi sunt plecați în turneu extraordinar de mult, și atunci Marius Moga a avut ideea să facem aici un studiu mobil, iar DJ-ii care sunt probabil de trei-patru luni pe drumuri să se bucure că au studio mobil la dispoziție chiar lângă backstage. Practic, DJii și artiștii care au fost aici, dacă le-a fost dor de un studio de înregistrări și să lucreze cu oameni noi, au fost fericiți că au văzut acest studio și că au regăsit un pic din munca de acasă, pe drumuri. A fost o ocazie pentru noi să ne cunoaștem cu artiști foarte mișto, cu care putem colabora, și a fost o atracție. Au venit mulți artiști. Am avut sesiuni, inclusiv scurte, în care am făcut doar idei și n-am definitivat piese, fiindcă asta durează. De exemplu, a fost Will Sparks, Steff da Campo, Danny Avila, cel puțin la sesiunile la care am participat eu“, a povestit Florian Rus.

Cine face parte din DeMoga Music la UNTOLD? „Am venit cu Marius Moga, cu Diana Rubinescu și Irina Flow, Alex Parker, și cu Mark Azekko, care a avut setul lui pe main stage sâmbătă. Mai e aici și Vio, un compozitor foarte talentat. Suntem, practic, o parte din echipa noastră de la București, și am lucrat care cum am nimerit cu artiștii, și împreună și separat.“

Studioul mobil a fost deschis zilnic de la ora 13.00 până la 5-6 dimineața

Cei care au avut șansa de a trece pragul autobuzului-studio au fost plăcut surprinși: „Oamenii au fost foarte entuziasmați și le-a plăcut ce-au găsit în bus fiindcă nu se aștepta nimeni când am deschis ușa să vadă ditamai studioul super-echipat cu toate sculele care îți trebuie ca să faci muzică. E o idee pe care ne bucurăm că am avut-o noi, DeMoga Music, și că am făcut-o cu UNTOLD și s-a bucurat de așa un succes.“

Florian Rus a trăit festivalul, în afara sesiunilor din studio, și în calitate de meloman, și n-a fost dezamăgit de ofertă: „Am fost la The Chainsmokers și mi-a plăcut foarte mult. N-am stat tot setul, fiindcă aveam treabă aici, la studio, și am venit înapoi, dar a fost o atmosferă foarte mișto la concert, atâta cât l-am prins. Ieri am fost plecat de-aici și mă oftic că n-am prins The Prodigy, am auzit că a fost demențial.“

Clipe memorabile și energie bună

Untold Sessions înseamnă, de asemenea, și momente de neuitat, dincolo de oboseală și de ritmul alert pe care le-a presupus experiența: „Referitor la studioul mobil, toate momentele când stau aici îmi par foarte speciale și cu siguranță o să am o nostalgie când o să ajung acasă. O să-mi fie dor să mă întorc aici, să facem muzică și să creăm cu oameni cu care nu ne întâlnim în fiecare zi, și asta a fost foarte mișto. Ne-am întâlnit cu oameni cu care am fost aduși împreună de UNTOLD, și ne-am bucurat împreună de ce-am creat, și ei că au creat cu niște artiști cu care era greu să intre în contact, sau cine știe cum ne punea viața împreună într-un studio. Dar așa, s-a întâmplat destul de natural și de inedit.“

Totodată, Florian e la prima experiență adevărată UNTOLD, și asta într-o dublă ipostază. Artistul n-a avut decât cuvinte de laudă la adresa festivalului: „Eu sunt la a doua prezență la UNTOLD. Am mai fost la prima ediție, o singură zi, și atunci m-a impresionat foarte mult organizarea, și toată atmosfera mi s-a părut foarte tare. Acum m-am întors și mă bucur că am reușit să stau toate zilele. Ieri am lipsit puțin din Cluj, dar am făcut tot posibilul să ajung spre dimineață, să mai prind câteva ore. E chef de viață și lipsește asta uneori, în general. Când văd oameni bucuroși, pe mine mă încarcă, și la UNTOLD am văzut numai oameni fericiți, și asta e tot ce contează: energie bună.“

Andrei VORNICU