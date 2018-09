Un celebru regizor polonez va fi invitat timp de o săptămână la Teatrul Național Târgu Mureș

Share



Directorul artistic al Companiei „Liviu Rebreanu“, Nicu Mihoc a dat iubitorilor de teatru o veste extraordinară în cadrul conferinței susținute cu ocazia deschiderii noii stagiuni. Teatrul Național Târgu Mureș îl va avea invitat timp de o săptămână, în toamna anului următor, pe regizorul Grzegorz Jarzyna, nume de referință al teatrului polonez contemporan.

„Vom încerca să ieșim și afară mai des, să fim conectați, de-asta vrem să facem întâlnirea de la anul cu un artist european. Este un proiect cu care a venit Theodor Cristian Popescu, și mi se pare foarte bun. Nu cred că trebuie să facem un festival, pentru că e plină România de festivaluri internaționale, ci vrem să facem ceva mai important. Și important pentru noi e să aducem în fiecare an un artist european mare, care să lucreze o săptămână cu trupa în cadrul unor workshop-uri, și vom aduce câteva spectacole ale lui. Primul invitat va fi Grzegorz Jarzyna, un mare regizor polonez. Împreună cu Cristi am fost anul ăsta la Festivalul Comediei Românești de la București și am avut o conferință împreună cu Jarzyna și cu cei de la Comedie. Am vrut să facem proiectul anul ăsta, ne-am dorit mult, dar n-am reușit și ne-am decis să o lăsăm pentru la anul“, a declarat Nicu Mihoc.

Directorul artistic al Companiei „Liviu Rebreanu“ a făcut și o precizare legată de bugetul unei asemenea inițiative. „Nu e o mare finanțare. Când spun o sumă de 400 000 lei pentru șapte zile, în care aduci spectacole din afară, e absolut nimic pe lângă festivalurile din România. Doresc sprijinul comunității locale și mă voi bate pentru asta. Primăria de la Sibiu a dat numai pentru Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu 2 milioane de euro, și eu n-o să mă duc pentru 50 000 lei. E important să construim ceva împreună“, susține Nicu Mihoc.

Conform portalului www.yorick.ro, Grzegorz Jarzyna este unul dintre cei mai cunoscuți regizori de teatru din Polonia. Activitatea sa a reprezentat o cotitură majoră în teatrul polonez. A absolvit Facultatea de Filosofie din cadrul Universității din Cracovia și Academia de Teatru „Ludwik Solski” din Cracovia, unde a studiat regia. În 1998, a devenit directorul artistic al TR Warszawa, unul dintre cele mai inovatoare teatre din Polonia, iar în perioada 2006-2013 a fost directorul general al acestei instituții.

Andrei VORNICU