Retragerea cu torțe la Sărbătoarea Tîrgu Mureșului, Sărbătoarea Unirii

Primăria Tîrgu Mureș a organizat manifestările din după-amiaza și seara Zilei Naționale a României, 1 Decembrie. În Sala Mare a Palatului Culturii, târgumureșenii l-au putut admira pe Dan Puric și Corul Bărbătesc din Finteușu Mare, apoi sărbătoarea s-a mutat în Piața Victoriei, unde, după Retragerea cu Torțe a militarilor, pe scena amplasată au urcat primarul municipiului Tîrgu Mureș, interpreți și ansambluri populare și formația Holograf care a încântat cu hiturile sale. De asemenea, la jumătatea spectacolului, la ora 21, mureșenii au avut parte de un spectaculos foc de artificii.

Înainte de începerea manifestărilor de pe scena amplasată în Piața Victoriei, târgumureșenii i-au însoțit pe militari cu steaguri fluturânde, purtând drapele uriașe și cântând la unison “Treceți, batalioane române, Carpații”. După ce retragerea cu torțe s-a încheiat, pe scena de lângă clădirea Primăriei Tîrgu Mureș, binecunoscutul actor Dan Rădulescu a dat semnalul începerii spectacolului aniversar. Ciprian Istrate a deschis evenimentul, interpretând Imnul de stat al României.

După acest moment solemn, primarul Dorin Florea s-a adresat târgumureșenilor veniți la sărbătoare.

“La mulți ani, târgmureșeni! La mulți ani României pentru 100 de ani! Vreau să mulțumesc înainte Armatei și militarilor pe care domnul prefect i-a adus să ne întâmpine cu torțe și vă felicit pentru ce ați marcat astăzi și v-aș spune dvs. ca întotdeauna câteva cuvinte din suflet. În anul 2003, eram singur în piață, pentru prima oară se organiza sărbătoarea națională în piața publică, era frig, fără zăpadă, și cântam “Pe Câmpia Libertății vin românii, vin cu toții”, și v-am certat atunci spunându-vă că rămâneți în case, pentru că în case au rămas și bunicii noștri, în loc să fie la Alba Iulia. V-am rugat atunci și vă mulțumesc pentru mesajul pe care mi l-ați transmis și ați dat curs invitației și în maxim 2 ore, piața a fost plină. V-am spus atunci că vă mulțumesc că nu m-ați lăsat singur și acum o să vă spun de ce. 1 Decembrie, pentru mine are o semnificație deosebit de importantă, 1 Decembrie, bunicul meu fiind delegat la Marea Unire, a fost unul dintre lucrurile importante pe care mi le-a spus când eram copil, dar m-au marcat toată viața. Și legarea mea de administrație și intrarea mea în politică s-a datorat acestui lucru pentru că nu puteam să îi răspund la ceea ce a făcut el și o generație întreagă stând deoparte, e adevărat confortabil, cu bisturiul în mână, unde nu îmi mergea rău, dar am considerat absolut normal și natural cum un alt politician important mi-a spus-o: Dacă toți stați deoparte, cu cine vreți să porniți această țară? Acestea sunt momentele pe care am așteptat să vi le spun acum, la 100 de ani”, le-a transmis primarul municipiului Tîrgu Mureș, Dorin Florea.

Edilul municipiului a mai amintit apoi despre ce a urmat Marii Uniri, despre cel de-Al Doilea Război Mondial și pierderea Ardealului, despre blestemul roșu, despre dispariția unei elite în închisorile comuniste, afirmând că „poate, ultimii 28 de ani au fost cei mai grei ani ai României”, susținând că “ne-am transformat într-un popor de spectatori, un popor care nu participă activ, care este acuzat și umilit aproape peste tot. În 28 de ani ni s-au furat resurse pe care nu le-am pierdut nici prin războaie mondiale și am stat în casă cu toții. Uitați-vă cum România este umilită în Europa și am ajuns proasta Europei. Dacă și înaintașii noștri gândeau așa, dacă nu s-ar fi dus pe Câmpia Libertății să arate demnitatea acestui popor, voința lui și dorința de a nu se juca nimeni cu conștiința neamului, așa cum suntem noi chemați astăzi să apărăm aceste valori. Târgu Mureșul o poate face pe deplin”.

Spectacolul dedicat Centenarului de la Marea Unire din 1 Decembrie 2018 a comtinuat cu mesajul a trei copile, nu mai înalte de o șchioapă- Lia, Cezara și Raluca, care au strigat: Trăiască România Mare! Și un joc lansat de prezentatorul Dan Rădulescu prin care el ura La mulți ani, Tîrgu Mureș!, iar publicul i-a răspuns Trăiască România!

După aceste momente, a venit și rândul muzicii și a dansurilor populare să își intre în drepturi. Rând pe rând, participanții la spectacol i-au putut asculta pe intrerpreții din Corul Bărbătesc din Nadeș și pe binecunoscuții Traian Jurchelea, Sergiu Cipariu, Ioan Bocșa, Ovidiu Olari, un grup de studenți ai Ansamblului Icoane, dirijat de Ovidiu Barteș, Ionuț Fulea, Ansamblul Mureșul și mulți alții.

La ora 21, pe scenă a urcat Claudiu Maior, consilierul primarului municipiului Tîrgu Mureș, care a dat semnalul lansării focului de artificii, nu înainte de a le ura concetățenilor săi La mulți ani!

Focul de artificii a fost acompaniat de muzica regretatului artist Dumitru Fărcaș.

Seara a mai fost presărată cu momente de poezie și s-a încheiat pe ritmurile binecunoscutei formații Holograf. (S. G.)