„Mede/ea sau Despre fericirea conjugală”, la Teatrul Studio

Fericirea sclipește mare în fundal, un cor de opt femei frumoase, imagini ale femeii ideale, sexy și încrezătoare, copilăroase și fatale, întruchiparea cuvântului luminos din fundal, ne prezintă propria versiune „glossy” despre fericire și încheie cu un îndemn feminist, în loc de „we can do it!”, ne spun pe șleau că „it” e chiar „fericirea”, abstractă dar atotcuprinzătoare, pe care trebuie s-o caute cu orice preț, pentru că au „acest drept, această datorie”.

Medeea modernă, multiplicată, e la fel de condamnat ca cea rămasă în inconștientul colectiv prin tragedia antică sau mai ușor de înțeles odată cu adăugarea unui filtru feminist, a schimbat feminismul viziunea asupra iubirii și asupra rolului asumat de femei în iubire, sau lucrurile au rămas în esentă la fel de mii de ani? Iată întrebările incomode pe care le pune spectacolul, și care pot naște răspunsuri surprinzătoare în noi, spectatorii. O invitație la sinceritate.

Veniți să descoperiți ce este fericirea!

Spectacolul va avea loc sâmbătă, 24 martie, ora 19.00, la Teatrul Studio (Str. Köteles Sámuel nr. 6, Târgu-Mureș), se anunță într-un comunicat emis de către Biroul de P.R. al Teatrului Studio.

Din distribuție fac parte Mede/ele: Alba García, Pop Iulia, Andreea De, Alexandra Haja, Tucu Alexandra, Carmen Ghiurco, Lore Cleo, Dragoș Florea (Iason), Andreea Drăgan (Eros), Edina Soós (Glauke), iar în cor se regăsesc Andreea Drăgan, Edina Soos, Alexandra Țucu, Iulia Pop, Alba Valdelvira Garcia, Loredana Druhora, Alexandra Țura și Carmen Ghiurco.

Tutore de an este Lect. Univ. drd. Monica Ristea, alături de Asist. Univ. drd. Elena Purea. Piesa este scrisă de Roxana Marian.

Numărul de locuri este limitat!

Prețurile biletelor sunt de 10 RON (întreg) și 5 RON (elevi, studenți și pensionari).

Rezervările se fac la e-mail: rezervari@teatrulstudio.ro sau www.teatrulstudio.ro