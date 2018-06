Sportul – sfaturi și contraindicații pe timp de vară

Share



Specialiștii recomandă în repetate rânduri activități fizice atât pentru întărirea organismului, cât și pentru sănătatea noastră mintală.

Sunt foarte multe sporturi care pot fi practicate vara, în aer curat, pe lângă clasicul jogging. Tenisul sau badmintonul sunt sporturi care nu necesită multă pregătire sportivă când sunt jucate de amatori și reprezintă o modalitate foarte bună de a spori concentrația și a tonifia corpul la orice vârstă. Fotbalul de asemenea este un sport indicat pe timp de vară întrucât alternează sprinturile cu alergatul normal și având în vedere durata unui meci, este un foarte bun exercițiu cardio. Voleiul se încadrează în aceeași categorie cu fotbalul, întărind mușchii.

Pentru cei care preferă să facă sport singuri, ciclismul este cea mai bună variantă. Îmbunătățește circulația și întărește inima, reduce nivelul stresului, construiește mușchi și te face mult mai puternic. Și înotul este o opțiune foarte bună vara și este considerat de mulți a fi cel mai bun sport care pe lângă efectul răcoritor, are grijă de articulații, ne face mai flexibili, tonifiază și relaxează corpul și mintea. Nu în ultimul rând, urcatul munților, drumețiile, singur sau cu prietenii, poate acționa ca o meditație asupra minții, în timp ce întărește mușchii, oxigenează creierul și are grijă de articulații.

Nicio zi fără mișcare

Am stat de vorbă cu Oana Frandeș, instructor bodyART la centrul Neoreka pentru mai multe detalii.

Zi de Zi: Ce recomandări aveți pentru cei care sunt sedentari și nu știu de unde să înceapă?

OF: Nu ar trebui să treacă nicio zi fără cele 30 de minute de mișcare. Mișcarea se adaptează după vârstă și starea de sănătate/pregătire și este important să se combine tipurile de mișcare, să faci și cardio și exerciții de tonifiere. Să profite de orice ocazie să facă mișcare, fie că este vorba despre datul cu aspiratorul, ștersul prafului de pe geam sau urcatul scarilor, și nu uitați că sportul de intensitate mare este contraindicat seara, crește nivelul de energie prea mult și somnul poate veni greu sau să fie agitat. Dacă programul nu vă permite să faceți sport dimineața, încercați să lăsați câteva ore între ora de sport și ora de somn pentru ca nivelul de energie să scadă, orele de yoga și pilates fiind cele mai potrivite pentru seară. Întotdeauna când faci sport trebuie sa îți asculți corpul, să nu forțezi, dacă apar dureri să te oprești.

Fiecare persoană ar trebui să își găsească mișcarea potrivită, dacă nu îți face placere, caută altceva și fă-o cu drag, numai așa vei vedea beneficiile pe termen lung și te vei ține de el. Sportul trebuie să fie pentru trup, minte și suflet și să fie integrat astfel încât să fie un stil de viață. Recomand tuturor să își obișnuiască copiii cu mișcarea de mici, orice le face placere, lor natural le place să se miște însă adulții de multe ori îi îngrădesc prin propriile lor temeri, să nu răcească, să nu se lovească, etc.

Zi de Zi: Ce sfaturi aveți pentru sporturile practicate în aer liber vara?

OF: La mișcarea în aer liber sunt obligatorii hidratarea corespunzatoare, echipamentul adecvat – încălțămintea să fie bine aleasă, atenție mare la încălzire și „răcire” și să nu se uite de partea de streching de la final pentru prevenirea accidentărilor. Înainte de orice mișcare trebuie o bună încălzire a articulațiilor și aici greșesc mulți începând direct, iar apoi fac întinderi. Neapărat, la orice urmă de durere trebuie să te oprești, să nu forțezi.

Atenție la drumeții

Zi de Zi: Aveți sugestii pentru cei pasionați de drumețiile pe munte?

OF: În primul rând încălțăminte adecvată de munte, nu teniși sau încălțăminte de sală cu talpa alunecoasă. Sunt de preferat bocancii înalți cu protecție glezne, încălțămintea fiind esențială pentru prevenția accidentărilor și a alunecărilor. De asemenea, un rucsac care să nu încurce, dar să fie încăpător, în care să aveți minimum 1L apă, sandvișuri și snacks-uri pentru energie (nuci, fructe uscate, batoane, banane, glucoza etc) calculate exact după nevoie și numărul pauzelor, pelerina/haina de ploaie/vânt – ploaia nefiind exclusă niciodată pe munte, un polar sau o bluză călduroasă pentru că oricât de cald ar fi, muntele are regulile lui, o husă de ploaie pentru rucsac (sau măcar un sac de plastic) și neapărat o mini-trusă de prim ajutor care să conțină analgezic, bandaj, pastile pentru probleme digestive, plasturi, ac si ață, briceag etc.

Zi de Zi: Ce sporturi indicați în funcție de vârstă?

OF: La copii merg jocurile de echipă, baschet, handbal, fotbal, tenis sau înot. Adulții pot practica orice sport, bineînțeles în funcție de propriul organism și restricții. La vârstnici se recomandă plimbările active sau gimnastica pentru seniori. De asemenea, există cursuri de dans pentru seniori, dansul fiind recomandat în lupta contra bolii Prakinson.

Orice activitate alegeți să faceți în această vară, asigurați-vă că este cea indicată pentru propriul organism și încercați să nu amânați mișcarea, ea reprezintă o parte importantă pentru sănătatea și vitalitatea organismului.

Elena POLEARUȘ