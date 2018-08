FOTO: Gulyas și voie bună la Zilele Ceuașului de Câmpie

Share



În weekendul 25-26 august s-a desfășurat a VI-a ediție a Zilelor Ceuașului de Câmpie. Pe lângă soliști consacrați, Mihai Trăistariu, Homonyik Sandor, Radu Ille, Oana Săcălean, Nemes Tibor, Costi Dumitru, Alexandra Togănel, Abram Tibor și Nagy Levente, pe scenă au urcat diverse ansambluri de muzică populară, artiști locali, dar și pompierii voluntari din comună. Curtea școlii s-a transformat într-un mic spațiu de divertisment, cu un mini-parc de distracții, concurs de gulyas și terase care au împânzit pajiștea.

Conform primarului Szabó Levente, majoritatea locuitorilor comunei sunt mulțumiți de organizarea acestui eveniment, chiar dacă există, spune el, și un mic grup de cetățeni care sunt de altă părere: „Unora le interzice religia să participe, altora concepția și de aceea sunt critici, dar marea majoritate a locuitorilor comunei sunt mulțumiți de organizarea acestui eveniment. De exemplu, sâmbătă, toate formațiile din localitate au avut posibilitatea de a dansa pe scenă. Este un lucru excepțional pentru copii, deoarece îi motivăm astfel să ducă tradiția mai departe. Copilul vine pe scenă și arată familiei, celor dragi, comunității, ce a învățat într-un an de zile. În al doilea rând, nu toată lumea are bani să meargă la mare. Aici au cu toții posibilitatea să vadă un spectacol, să mănânce un mic, un gulyas și să vadă un concert. Într-adevăr, o organizare din aceasta presupune cheltuieli, dar nu sunt atât de mulți bani, încât să faci cu ei o investiție. Pentru viitor, pentru comunitatea noastră și pentru tradițiile noastre, contează enorm de mult să organizezi un astfel de eveniment”, a precizat primarul Szabó Levente.

Gulyas de la fiecare comunitate

Sâmbătă, la deschidere, a avut loc și o paradă, de la Primărie până la școală, fiind prezente multe oficialități locale și județene. „Consiliul nostru local este multinațional și multipartidic. Eu am o concepție: dacă este un singur consilier de la indiferent ce partid, și el poate avea un invitat și are dreptul să vorbească de pe scenă. Totdeauna am zis să găsim echilibru pentru că așa este bine”, a clarificat primarul Szabó Levente.

Consilierii locali au venit în sprijinul comunității și duminică au gătit câte un ceaun de gulyas, din care s-au putut servi toți cei prezenți în mod gratuit. „În general fiecare vine la satul lui, de exemplu cei din Culpiu văd că frecventează ceaunul de la satul Culpiu, cei din Herghelia, Herghelia, și așa mai departe”, ne-a spus primarul. În după-masa zilei de duminică, primarul Szabo Levente împreună cu viceprimarul Petru Togănel au înmânat diplome tuturor reprezentaților consiliilor locale din Bozed, Săbed, Culpiu, Câmpenița, Herghelia, Ceuașu de Câmpie, Voiniceni și Porumbeni, care au ajutat la prepararea gulyasului.

Tot duminică localnicii au avut parte de o paradă a voluntarilor pentru situații de urgență. „În fața dumneavoastră se află pompieri voluntari din Ceuașu de Câmpie, din Bogata, din Sovata și din Miercurea Niraj. Noi, pompierii voluntari din Ceuașu de Câmpie, suntem 36 de persoane. Cel mai important lucru atât pentru noi, cât și pentru voi, este să prevenim, nu să mergem la intervenție. În ce cazuri mergem la intervenții? În caz de inundații, incendii, cutremur, alunecări de teren și accident rutier. Stimați cetățeni, cele mai importante sunt viața dumneavoastră, viața persoanelor, viața animalelor și salvarea bunurilor, în cazul situațiilor de urgență, așa că sunați la 112”, a precizat Iszlai Gyözö Levente, șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Ceuașu de Câmpie.

Un an bun pentru comuna Ceuașu de Câmpie

La final, am stat puțin de vorbă cu primarul pentru a afla care sunt proiectele în derulare și care sunt planurile de viitor. „Avem terenul de fotbal artificial, plătit cu fonduri europene și ne-am apucat acum de canalizare la Voiniceni, Ceuașu de Câmpie și Câmpenița. Sperăm că până în septembrie 2019 se va termina lucrarea. Am reușit să contractăm de la guvern un proiect de alimentare cu apă pentru Herghelia, Culpiu și Bozed, care trebuie să fie finalizat până în 2020. În acest an am luat și un utilaj multifuncțional pentru deszăpezire, cosire la marginea drumului, tractorașul acesta putând săpa și șanțuri. Avem depus la Alba un proiect pe asfalt, pe toate străzile din Ceuaș, o parte din cele din Porumbeni și o parte din cele din Câmpenița. Așteptăm să fie o repunctare pentru că am picat la punctaj cu un punct diferență față de unde s-a tras linia. Pe lângă mașina de pompieri, de care, din fericire, până acum nu am avut nevoie, am primit anul acesta, ca donație, și un SUV, care ne ajută să ne deplasăm pe pășuni. Când se usucă pășunile și apar incendii, cu acest SUV în care putem pune 1.000 de litri de apă, reușim să ne deplasăm la punctul unde este problema”, a punctat Szabó Levente.

Text și foto: Elena POLEARUȘ