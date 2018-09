23 de unităţi şcolare din Târgu-Mureş renovate în această vară!

Share



Vară plină pentru Direcţia Şcoli din cadrul Primăriei Târgu-Mureş! Elevi din zece şcoli şi opt licee vor păşi în noul an de învăţământ pe pardoseală nouă! Nici cei mai mici târgumureşeni nu au fost lăsaţi pe dinafară! Cinci grădiniţe îşi aşteaptă prichindeii cu săli, mobilier şi corpuri de joacă noi. Septembrie găseşte unităţile de învăţământ puse la punct: băi, curţi, săli de clasă sau grupă, holuri, spaţii de acces, după cum a avut nevoie fiecare! Cea mai mare parte din lucrările propuse sunt finalizate, iar unele sunt pe ultima sută de metri.

Sportivii de la Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert” vor găsi la început de an săli de clasă reparate, corpul vechi reabilitat integral, lumină mult mai bună la sala de sport prin montarea unor leduri şi o suprafaţă de joc trasată pentru toate tipurile de sport în sală şi grupuri sanitare noi. „Teren de fotbal, handbal, baschet și pistă de atletism, toate omologate pentru competiții, sunt în curs de amenajare la Liceu cu Program Sportiv “Szász Adalbert” din municipiul Târgu-Mureș. Baza sportivă la standarde europene va avea o suprafață de aproximativ 3500 mp și va include și un centru de recuperare pentru sportivi.

Prin realizarea acestei investiţiei, LPS “Szász Adalbert” va deveni mult mai atractiv atât pentru copii, cât şi pentru procesul de învăţământ!”. a declarat consilierul primarului. Claudiu Maior.

Colegiul Naţional „Al. Papiu Ilarian” începe anul şcolar cu cinci săli de clasă reabilitate, cu pardoseală refăcută şi lambriuri în sala de sport, dar şi o mansardă reamanajată. „ Vrem să redăm frumuseţea Colegiului Naţional Alexandru Papiu Ilarian, care rămâne una din emblematicele instituții din Municipiul Târgu-Mureș. Clădirea, edificată în 1919, este clasificată clădire monument, de aceea am acordat o atenție deosebită detaliilor și respectării arhitecturii interioare și exterioare. În acest sens, zilele acestea au fost finalizate lucrările la partea dreapta a mansardei, astfel încât aceasta să fie complet funcțională, la momentul actual lucrându-se la amenajarea unor săli de clasă. Totodată, în perioada imediat următoare vom începe și lucrările de reabilitare a fațadei exterioare, dorința noastră fiind aceea ca, pas cu pas și respectând proiectul clădirii, să îi redăm acesteia frumusețea și farmecul de odinioară”, a declarat Claudiu Maior, consilierul primarului.

Lucrările continuă şi la Colegiul Economic „Transilvania”, unde se amenajează o platformă exterioară pentru recreaţie şi aleile pietonale reabilitate integral. De asemenea a fost reparat gardul împrejmuitor al instituţiei, iar asta pentru un plus de siguranţă al elevilor.

Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” beneficiază de termopane şi izolaţie pe clădirea şcolii şi a internatului, dar şi de o pardoseală nouă în sala de sport.

La Colegiul Naţional Pedagogic „Mihai Eminescu” se montează corpuri de joacă pentru prichindeii de la grădiniţa din incintă şi se aplică gresie în diferite zone de acces. Au fost montate lambriuri în holuri şi a fost amenajată o platformă de gunoi în afara clădirii. De hidroizolaţie pe clădire beneficiază Liceul Tehnologic „Traian Vuia”, iar Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” de grupuri sanitare. Au avut loc reparaţii în clădirea internatului Liceului Tehnologic „Avram Iancu”, unde a fost refăcută şi pardoseala în sala de sport.

La Şcoala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” au fost reabilitate complet, inclusiv cu parchet montat, mai multe săli de clasă; gresie la intrarea în şcoală, termpoane, zugrăvit şi pardoseală, la sălile de sport.

Investiţiile continuă şi la Şcoala Gimnazială „Dacia”, unde 380 de elevi din clasele 0-4 se vor bucura din toamnă de condiţii mai bune de învăţat. Astfel, s-a montat Tarkett pe holuri şi în cele două corpuri, trei săli de clasă vor avea parchet nou, este în curs de reamenajare grupul sanitar de la parter, au fost montate lambriuri şi înlocuite corpurile de iluminat de pe holuri.

De montaj Tarkett are parte şi Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”, unde au fost amenajate două săli de clasă, montate lambriuri, achiziţionate porţi de fotbal şi a fost finalizat marcajul educaţional pe asfalt. La Şcoala Gimnazială „Europa” au fost reabilitate complet, cu parchet, mai multe săli de clasă şi o baie, au fost montate uşi interioare, lambriuri şi Tarkett se zugrăveşte şi se îmbracă faţada cu termoizolaţie. Reparaţii la faţade, vestiare şi pardoseală la sala de sport au avut loc la Şcoala Gimnazială „Romulus Guga”, iar la Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” a fost montat parchet în două săli de clasă şi schimbat gardul la corpul C. Şcoala Gimnazială „Dr. Bernady Gyorgy” are, începând din acest an, pavaj in jurul terenului de sport, la Şcoala Generală nr. 7 au fost montate lambriuri, la fel şi la Şcoala Gimnazială „George Coşbuc”, unde în plus a fost montat Tarkett, la fel ca la Şcoala Gimnazială „Friedrich Schiller”.

Prichindeii de la grădiniţele „Căsuţa din Poveşti”, „Codrişor”, şi „ Lumea Copiilor” se vor bucura de noi corpuri de joacă, chiar din prima zi. „Codrişor” şi Grădiniţa „Piţigoi” au fost reabilitate integral în interior, iar la Grădiniţa „Rază de soare” a fost finalizat montajul Tarkett la parter.

„Mulţumim fiecărui director pentru implicare şi de asemenea, consilierilor locali, care au înţeles că investiţiile în şcoli sunt prioritare. Aceste lucrări sunt doar începutul unui amplu program de reabilitare a tuturor insituţiilor de învăţământ din Târgu-Mureş”, a afirmat Claudiu Maior, consilierul primarului.

(Comunicat de presă, Serviciul relaţii publice interne şi internaţionale – Primăria municipiului Târgu-Mureş)