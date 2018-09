Carpathian Adventure 2018, aventură de neuitat

Share



După șase ani de pauză, competiția Carpathian Adventure a fost reorganizată, s-a disputat la sfârșitul săptămânii trecute și s-a ȋncheiat cu succes. Competiția derulată pe un traseu ȋn Sovata și munții din ȋmprejurimi a avut la start 6 echipe, deși în faza de înscriere se anunțaseră mai multe, dar organizatorii și echipele prezente s-au putut bucura de buna desfășurare și de rezultatele competiției.

Echipele formate din câte 4 membri au luat startul sâmbătă la primele ore ale dimineții, și-au măsurat capacitățile fizice și psihice și, nu în ultimul rând, perseverența, în cadrul a numeroase probe. În prima parte a concursului au mers pe jos 28 kilometri, tură montană cu câteva treceri de pârâu intercalate, o probă de plutărit de 3,5 km pe Târnava Mică și o escaladare de 45 de metri de pe Piatra Siklod. Această parte a concursului a fost efectuată cu succes de fiecare echipă, cel mai bun timp obținut fiind de 7 de ore și 15 minute, ultima echipă parcurgând această etapă în 10 ore și 47 de minute. Partea cea mai solicitantă a competiției abia urma. Echipele au părăsit tabăra de bază organizată în Centrul Internațional de Tineret Outward Bound pe biciclete și au mers 11 kilometri, respectiv 750 metri diferență de nivel, până să ajungă pe Pârtia de schi din Sovata. Bicicletele au fost lăsate aici și s-a pornit în tura montană de 21,5 km, către vărful Saca Mare, punctul cel mai înalt al Munților Gurghiului. Tura montană a fost o reală provocare, nu numai datorită diferenței de nivel existente pe traseu, dar și din cauza faptului că majoritatea echipelor au ajuns să parcurgă această parte a competiției noaptea. După ce s-au întors pe pậrtia de schi, echipele au luat bicicletele și au continuat competiția pe o distanță de 30 km, pe parcursul căreia au fost multe coborâșuri frumoase și au mai avut de efectuat o probă de trecere a pârâului pe coardă. Atât participanții cât și bicicletele trebuiau trecute pe podul de corzi. Competiția a fost finalizată cu succes de 4 echipe din cele 6.

Cine au fost câștigătorii

În categoria omogenă, numai cu băieți, a câștigat echipa „Tazmanienii” din București (componență: Ionuț Daniel Petrescu, Tudor Simon și Stoia Florin, toți trei din București, împreună cu Szőcs István din Sfântu Gheorghe). Ei au terminat concursul în 20 de ore și 29 de minute.

În categoria mixtă primul loc a fost ocupat de către echipa „Power of inside” (Székely Lídia, Bíró Júlia și Péter Attila din Odorheiu Secuiesc, plus Gábor Tünde din Târgu Mureș). Ei au reușit să termine concursul de 90 de km în 23 de ore. Al doilea loc a fost ocupat de o echipă din Anglia, „Old Boys, Uber Kids”, care a închiat traseul în 27 de ore și 15 minute, ceea ce este o realizare excelentă pentru o echipă în care se afla un membru de 60 de ani și unul de 18 ani. La această categorie pe locul trei s-a clasat echipa din Odorheiu Secuiesc „The Supertramps”, timpul lor fiind de 29 de ore și 30 de minute.

Ediția reluată a competiției Carpathian Adventure s-a ȋncheiat așadar cu succes, astfel că mai multe echipe și-au prezentat intenția de participare și pentru ediția din anul viitor, încurajând chiar organizarea competiției.

Participanți și organizatori mulțumiți

„E bine să știți ce forță ne-a dat încurajarea și zâmbetele din punctele de control și faptul că am văzut că toată lumea știe ce are de făcut. Datorită vouă echipa noastră s-a simțit în siguranță. Am fost impresionat de colaborarea armonioasă dintre cele patru organizații, Outward Bound Romania, Eke Târgu Mureș, Grupul transilvănean de Salvare, și Salvamont Mureș. Această aventură va trăi în noi încă multă vreme”, a declarat Péter Attila, unul dintre participanți. În același ton de mulțumire s-au exprimat nu doar participanții, ci și organizatorii.

„Suntem satisfăcuți și de caracterul caritativ de fundraising al competiției, deoarece, mai ales mulțumită lui William Ripley, directorul organizatiei Outward Bound Trust din UK și a unor parteneri locali și din Germania, am reușit să adunăm un fond de aproape 10.000 de Euro pentru proiectul nostru de dezvoltare și anume, construirea unei noi grădini de corzi. Mulțumim de asemenea sponsorilor și partenerilor pentru sprijinirea evenimentului: Outward Bound Trust UK, Orizont Hilfe zur SelbstHilfe din Germania, firmele BestJobs și Uniprest, magazinul outdoor OutLand din Târgu Mureș, fabrica de frânghie Gordius, Isostar, Eke-Asociația Carpatină Ardeleană, Grupul de salvare Transilvania din județul Mureș, Compesoratul Mureș și Salvamont Mureș”, a încheiat Horvath-Kovacs Adam, directorul Outward Bound.