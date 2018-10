Sportul, nelipsit la „Sărbătoarea Mărului”

Share



Asociația „Sportul pentru Toți” Reghin s-a implicat și în acest an în organizarea manifestările sportive încluse în cadrul celei de a XVII-a ediție a „Sărbătorii Mărului”. În ziua de sâmbătă, 13 octombrie, sportivii, de la mic la mare, s-au întrecut la fotbal, tenis de masă, cross și trasul frânghiei.

„Dumnezeu a fost darnic cu noi, ne-a dat o vreme frumoasă, plină de copii, de adolescenți dar și de seniori, trei categorii de vârstă alături de care, timp de șapte ore ne-am distrat prin mișcare și sport. Nu a fost neapărat un sport de performanță, scopul îl reprezintă antrenarea copiilor în jocuri sportive care să-i determine să iubească mișcarea. Nu toți vor ajunge ingineri și savanți, dar unii dintre ei vor ajunge, cel puțin atleți și viitori campioni. Mărul, este fructul biblic, iar noi dorim ca sufletul acestor copii să fie veșnic precum un măr. Am avut înscrise cinci echipe în competiția de fotbal, am avut cross, pe trei categorii de vârstă, copii până în 12 ani , cadeți și veterani.De asemenea, am mai avut tenis de masă și trasul frânghiei. Am dorit în mod inedit să organizez și primul concurs de trântă românească dar din păcate nu a fost posibil. Nu e niciodată prea târziu, poate la edițiile viitoare să introducem și acest sport”, a precizat Alin Păcurar, președintele Asociației „Sportul pentru Toți” Reghin.

Mihai Gherghel, mereu tânăr

Printre cei prezenți s-a numărat și profesorul Mihai Gherghel din Gurghiu, cunoscut pentru tinerețea sa în ce privește participările la competițiile sportive, un adevărat exemplu pentru cei cu mulți ani mai tineri ca domnia sa.

„Mihai Gherghel este un profesor de elită pe care îl apreciem nu doar pentru rezultatele sale sportive cât și pentru educația care o dă tinerilor alături de echipa Asociației „Sportul pentru Toți” Reghin. Dacă noi nu suntem un exemplu pentru viitorul pe care îl dorim copiilor noștri, să fie sănătoși la minte și la trup, înseamnă că nu ne-am realizat scopul. Profesorul Mihai Gherghel a câștigat la această ediție trei titluri, o dată este decanul de vârstă , a concurat cu colegul lui mai tânăr cu 7 zile , Laurențiu Tătar. Al doilea câștig este pentru că, spre diferență de arbitrul Laurențiu Tătar care doar a suflat în fluier, domnul Gherghel a concurat în proba de cross unde a și câștigat, iar al treilea câștig, ne-a fost coleg în cadrul Asociației „Sportul pentru Toți” Reghin , un ajutor în ce privește organizarea competițiilor sportive din cadrul „Sărbătorii Mărului” , în special la trasul cu frânghia și la competiția de cross. Nu este important să iei locul 1 , important este să participi. Acest spirit de fair-play dorim să-l transmitem împreună cu domnul profesor Mihai Gherghel copiilor de astăzi. Educația lor trebuie să vină din respectul față de apropiați, de semeni și față de antecesorii lor, iar noi trebuie să le fim un exemplu viu”, a menționat Alin Păcurar.