3,2,1 Start! Maine, începe prima ediție Dracula Horse Festival Care este programul și ce activități îi așteaptă pe participanți în cele două zile de festival

Dăm mâine, 20 octombrie, startul primei ediții Dracula Horse Festival. Pregătește-te să vezi Domeniul așa cum nu l-ai mai văzut niciodată, în haine de festival. Prima zi de festival, este dedicată spectacolelor călare cu Denis Ștefan și concertului cu legendara trupă Compact. Porțile festivalului se deschid în fiecare zi la ora 11:00 cu Parada Cailor. Spectacolele cu Denis Ștefan vor începe la ora 13:50, urmate fiind de Symphonic Horse Show și celelalte activități din cadrul festivalului.

Tot sâmbătă cei prezenți la festival se vor putea bucura nu doar de spectacolele cu caii adevarați, ci vor putea testa și caii putere ai ultimelor modele de mașini Audi. Un test drive surpriză a fost pregătit pentru participanți de către Autoworld Audi.

Concertul trupei Compact se anunță a fi spectaculos. Pentru prima dată va avea loc un concert în hala de călărie de la domeniu. La ora 20:00 se vor auzi primele acorduri de chitară în Arena Cailor. Accesul în hala de călărie se va face începând cu ora 19:00 pentru persoanele care și-au achiziționat bilete numai pentru concertul trupei Compact.

Unde va avea loc Dracula Horse Festival

Festivalul va avea loc la Domeniul Dracula Daneș situat la numai 7 kilometrii de Sighișoara. Domeniului Dracula Daneș i s-a dus departe vestea ca fiind un loc special din inima Transilvaniei. De la an la an parcă tot mai mulți oameni ajung la Domeniu, iar vibe-ul locului îi face pe majoritatea din ei să revină. Magia locului, artiștii prezenți la eveniment, spectacolele de acrobatică ecvestră, frumusețea caiilor și peisajele zonei par a fi numai câteva din ingredientele principale pentru o nouă experiență de festival. Un festival care își propune să ne aducă mai aproape de natură, să experimentăm lucruri noi, să descoperim magia zonelor transilvănene și să ne bucurăm de momentul prezent.

Evenimentele din cadrul festivalului

Principalele evenimente din cadrul festivalului sunt: concertul trupei Compact, spectacolele de călărie cu actorul Denis Ștefan, Symphonic Horse Show, parada trăsurilor, dar și o serie de ateliere care vor avea loc în cele două zile de sărbătoare. Participanții vor putea urmări spectacolele ecvestre pe două arene principale, una din ele fiind amenajată indoor și cealaltă outdoor, dar și în diferite alte zone de la domeniu amenajate special pentru festival.

Alte informații importante:

Accesul în zona festivalului se face pe la intrarea principală de la Domeniul Dracula Daneș, începând cu ora 11:00.

Pentru participanții la festival a fost amenajată o parcare specială cu peste 200 de locuri.

Biletele pentru festival pot fi cumpărate și de la fața locului.

Link eveniment Facebook: https://www.facebook.com/events/2142610789347832/

Site: https://dracul.ro/

*****

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si entertix.ro, dar și la Domeniul Dracula Daneș.

Prețul biletelor (lei) – 89 – sâmbătă ; 49 – duminică și 118 abonamentele.

Pachete speciale pentru familie: copii de cel mult 7 ani, însoţiţi de părinţi au intrare gratuită, iar cei cu vârsta între 7-14 ani au reducere de 50%. Biletele pentru copii pot fi cumpărate numai de la locație (Domeniul Dracula Daneș).