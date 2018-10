Elise Wilk la conferința „Dramaturgia nouă: Universitatea de Arte din Târgu Mureș în programe internaționale“, în cadrul FNT

Share



Universitatea de Arte din Târgu Mureș a revenit la Festivalul Național de Teatru de la București în cadrul unei conferințe în care au fost prezentate cele două proiecte majore în care este implicată: „Fabulamundi. Playwriting Europe. Beyond Borders?“ și „Bursa de texte româno-americană: Transylvanian Playwriting Camp“. Prezentarea proiectului a inclus și lansarea volumului „Descrie noaptea“ de Rajiv Jospeh, Editura LiterNet, 2018. La eveniment au participat Alina Nelega, Tamara Susoi (Teatrul Odeon), Elise Wilk (UAT), John Eisner (Lark Play Development Center, New York), Mária Albert, Anda Cadariu și Răzvan Penescu (director-fondator LiterNet). Evenimentul a fost moderat de Oana Leahu, decan al Facultății de Arte în limba română al UAT Târgu Mureș.

„Fabulamundi. Playwriting Europe. Beyond Borders?“ este un proiect european de colaborare între teatre și centre teatrale, festivaluri și școli superioare de teatru. Proiectul oferă dramaturgilor oportunități de dezvoltare profesională, întâlniri multiculturale și posibilitatea creării unei rețele proprii de contacte, prin conferințe, mobilități, rezidențe, ateliere de scriere dramatică, prezentări scenice, producții proprii și participări la festivaluri.

Universitatea de Arte din Tîrgu Mureș este un partener de bază în cadrul acestui proiect datorită existenței Masteratului de Scriere Dramatică și implicării studenților celorlalte masterate, de Actorie, Regie, Teatrologie, ca și prin existența Teatrului Studio, laborator de creație și experiment artistic, împreună cu Festivalul Studio. În ediția 2017-2020 au fost implicați dramaturgii români: Bogdan Georgescu, Mihaela Michailov, Gabriel Sandu, Alexandra Pâzgu, Elise Wilk, Székely Csaba, Olga Macrinici, Elena Vlădăreanu, Alexa Băcanu și Radu Popescu.

„Transylvanian Playwriting Camp“ face parte dintr-un proiect de colaborare pe termen lung cu Lark Play Development Center din New York, în cadrul căruia se desfășoară alternativ tabăra de scriere dramatică la Târgu Mureș și vizita la New York a studenților și cadrelor didactice de la Universitatea de Arte, cu scopul promovării textelor dramatice noi. Se creează, astfel, o platformă de colaborare și dezvoltare profesională pentru dramaturgi, prin traduceri, ateliere de creație, lecturi, spectacole și publicații.

O poveste de succes: Elise Wilk

Participantă la ambele proiecte și devenită între timp una dintre cele mai importante autoare dramatice din România, Elise Wilk a povestit despre experiențele sale în cadrul proiectelor și despre impactul pozitiv pe care acestea l-au avut în cariera ei.

„Eu am intrat în proiectul Fabulamundi în 2013 și aveam impresia că textele mele nu se pot prezenta în afară. Eram mulțumită că se montează în România, mi se părea că reprezintă niște realități românești cu care publicul din alte țări poate că nu e familiarizat și eram destul de sceptică. În 2013 a avut loc prima lectură în italiană la Roma a textului „Pisica verde“ și atunci mi-am dat seama că nu era adevărat ce credeam, că sunt de fapt lucruri universale pe acre oricine le înțelege, pe lângă acele aspecte locale. Pe urmă a urmat o lectură la Berlin și aceea a fost foarte importantă pentru mine pentru că „Pisica verde“ s-a și publicat în germană într-o antologie, iar apoi am fost sunată de o agenție din Germania – pentru că în Germania toți dramaturgii sunt reprezentați de agenții – și agenția respectivă mi-a propus să mă reprezinte, să îmi reprezinte pe plan internațional textele care sunt traduse în germană. De atunci, textele mele au circulat în Europa independent de Fabulamundi, dar Fabulamundi m-a ajutat, mi-a dat acest start. Ei și-au propus ca dramaturgii pe care îi promovează să ajungă și independent de ei să aibă o carieră și prin asta am fost și eu ajutată mult. Tot prin Fabulamundi au urmat inclusiv montări, de exemplu piesa „Avioane de hârtie“ la Genova, iar acum o să mai am două lecturi la Praga“, a precizat Elise Wilk.

„Transylvanian Playwriting Camp“ a reprezentat o experiență mai timpurie, dar la fel de reprezentativă. „Despre Playwriting Camp s-a vorbit mult. Eu am fost la această tabără în 2011 și apoi, împreună cu Székely Csaba, am fost invitați de două ori la New York. O dată am fost în calitate de observatori ai unui program cu dramaturgi mexicani, iar a doua oară textele noastre au avut spectacole lectură și noi am participat la toate repetițiile și la discuțiile cu traducătorii, după care au urmat niște discuții cu publicul foarte interesante. Cred că ne-a ajutat mult experiența asta“, este de părere Elise Wilk. Autoarea a recunoscut că feedbackul primit de peste Ocean a contat foarte mult și că diferența culturală între cele două continente a fost diminuată de temele universal-umane pe care le-a adus în discuție piesa reprezentată.

„A fost foarte ciudat la început pentru că eu am ales un text al meu care tratează niște realități foarte românești, despre o familie care trăiește la bloc într-un fost oraș industrial unde s-au închis toate fabricile și majoritatea locuitorilor sunt șomeri. Actorii cu care am lucrat la început și-au cerut scuze, au spus că ei nu știu absolut nimic despre România, nu știau nimic de perioada de tranziție, știau foarte puțin despre Revoluție, dar s-au documentat mult pe Internet. Ei nu aveau conceptul de bloc și că în bloc poate să trăiască și o familie de muncitori, dar și una de ingineri, oameni din diverse straturi sociale. Dar până la urmă au scos în evidență ceea se regăsește pretudindeni, temele care sunt valabile la nivel uman și nu neapărat problemele economice despre care e vorba în spectacol. Țin minte discuțiile de după, care au durat foarte mult, pentru că oamenii erau foarte interesați de România și de ce se-ntâmplă la noi. Chiar a fost o experiență foarte OK“, a apreciat Elise Wilk.

Andrei VORNICU