Conflict mocnit la E.ON. Sindicaliştii cer majorări de salarii, conducerea face apel la dialog onest

Conducerea Federaţiei Sindicatelor „GAZ – România” a anunţat miercuri, 6 februarie, declanşarea unor proteste la nivel naţional cu scopul de a obţine o „salarizare decentă şi echitabilă”. De cealaltă parte, conducerea companiei E.ON România deplânge instabilitatea “mediului legislativ, economic și de afaceri” şi susţine că este deschisă “continuării dialogului pentru găsirea unei soluţii viabile de creştere a salariilor”, astfel încât să se identifice o “soluţie corectă şi sustenabilă.”

Sindicalişti: nemulţumirile “au ajuns la un nivel îngrijorător”

Sindicaliştii vor picheta, în data de 15 februarie, sediile companiei E.ON din municipiile Târgu-Mureş şi Iaşi.

“În lipsa unui răspuns la solicitările de creșteri salariale înaintate, organizațiile sindicale, legal constituite la nivelul Grupului E.ON din România, afiliate Federației Sindicatelor „Gaz România”, anunță declanșarea programului de proteste la nivel național începând cu data de 15 februarie 2019, ora 12.00, dată pentru care a fost stabilită pichetarea sediilor E.ON din Târgu-Mureș și Iași. Ignorarea propunerilor, nepăsarea și modul de relaționare au alimentat în ultimul timp tensiunile existente, determinandu-ne să apelăm la toate formele de acțiuni sindicale pentru a iniția drumul către o salarizare decentă și echitabilă. Ținând cont de aspectele prezentate, organizaţiile sindicale atrag atenția că nemulțumirile membrilor, așa cum au fost transmise din toate organizațiile, au ajuns la un nivel îngrijorător, ignorarea acestora coroborată cu lipsa unor măsuri concrete fiind de natură să conducă la declanșarea unor conflicte, escaladarea tensiunilor și manifestari spontane de protest cu impact direct asupra activității și securitatii sistemului de distribuție”, a transmis Eugen Luha, preşedintele Federaţiei Sindicatelor “GAZ – România”.

Management E.ON: „Analizăm un set de soluții urgente”

“Conducerea E.ON România este deschisă continuării dialogului pentru găsirea unei soluţii viabile de creştere a salariilor”, se anunţă într-un comunicat de presă remis în cursul aceleiaşi zile de echipa de comunicare a companiei E.ON România, pe care îl redăm în rândurile de mai jos:

“Conducerea companiei E.ON România este pe deplin conştientă de aşteptările angajaţilor şi îşi exprimă întreaga deschidere pentru continuarea negocierilor salariale cu partenerii de dialog social, însă acestea trebuie să fie transpuse în contextul economic și financiar dificil pentru companie.

Îmbunătăţirea beneficiilor salariale şi a celor de altă natură reprezintă o preocupare constantă a managementului Grupului E.ON România şi, de aceea, ne-am străduit nu doar să oferim salarii competitive, ci am fost şi suntem interesați să asigurăm un pachet mai amplu, pe care să îl creăm înțelegând nevoile angajaților.

Întotdeauna, acest pachet a fost rezultatul negocierilor dintre sindicate și conducere, pe baza unor criterii şi analize obiective. Este important de menţionat că, spre deosebire de alte companii, fie că este vorba de companii din sectorul de activitate specific sau din alte sectoare, am acordat creşteri salariale în fiecare an.

Încă de la începutul negocierilor cu reprezentaţii Federaţiei Sindicatelor Gaz România şi pe tot parcursul acestora, ne-am exprimat întreaga deschidere pentru identificarea unor soluţii care să permită acordarea creşterilor salariale. Dar orice discuţie de acest fel trebuie să ia în considerare accentuarea, la finalul anului 2018, a instabilităţii mediului legislativ, economic și de afaceri, la care s-au adăugat schimbările neaşteptate induse prin OUG 114 şi modul în care ANRE a aprobat tarifele de distribuţie pentru energie electrică.

Toate companiile din sectorul energetic întâmpină dificultăţi în ceea ce priveşte procesul de creştere salarială deoarece situaţia este una neclară. Stabilirea şi acordarea unor majorări salariale în contextul dat, fără o analiză solidă, ar reprezenta un act iresponsabil din partea companiei în sensul în care demersul ar putea genera dezechilibre dificil de remediat pe viitor şi care ar afecta grav politica de salarizare.

Pentru a răspunde acestui context dificil, în prezent analizăm un set de soluții urgente prin care să consolidăm situaţia companiilor şi care au în vedere inclusiv capacitatea de a răspunde aşteptărilor angajaţilor legate de partea salarială.

Bazându-ne pe implicarea şi înţelegerea pe care angajaţii le-au dovedit de-a lungul celor peste 14 ani de prezenţă a E.ON în România, sperăm că şi de această dată vom găsi împreună, prin dialog şi deschidere reciprocă, o soluţie corectă şi sustenabilă care să aibă în vedere atât necesitatea de a acorda creşteri salariale, cât şi asigurarea menţinerii în parametri optimi a activităţilor companiei.”

Alex TOTH