Investiţii ample derulate în judeţul Mureş de Administraţia Bazinală de Apă Mureş

Share



Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Mureş derulează în acest an un amplu program de investiţii. Doar pe raza judeţului Mureş, investiţiile însumează circa 67 de milioane de lei, cifră cu mult peste alocările bugetare din anii anteriori. Potrivit directorului ABA Mureş, ing. Cristian Bratanovici, investiţiile care se desfăşoară în acest an pe raza judeţului Mureş sunt cele mai mari din 1989 încoace, iar câteva din explicaţiile acestui succes sunt viziunea managerială proactivă, perseverenţa şi implicarea în elaborarea şi promovarea proiectelor de investiţii.

„Avem investiţii doar în judeţul Mureş cu finanţare de la bugetul de stat, din surse proprii ale Administraţiei Naţionale Apele Române, de 15 milioane de euro, adică de aproape 67 de milioane de lei. Sunt cele mai mari investiţii de la 1989 încoace, sunt de 10 ori mai mari decât valoarea investiţiilor de anul trecut. Strategia de a promova lucrările din timp ne-a adus acest beneficiu, de a avea numeroase investiţii. Ne-am făcut meseria şi sunt mulţumit că avem ce finanţa. Bani sunt, proiecte s-au făcut şi cu sprijinul Guvernului PSD şi al Ministerului Apelor şi Pădurilor realizăm aceste lucrări ale căror efecte vor fi vizibile, probabil, începând de anul viitor”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, ing. Cristian Bratanovici.

Lucrări în mai multe zone din Mureş

Pe lista lucrărilor importante aflate în agenda ABA Mureş amintim investiţiile din localităţile Răstoliţa, Ruşii Munţi şi Brâncoveneşti.

„Practic, cu lucrările făcute de noi anul trecut, pe Luţ la Batoş şi tot pe pârâul Luţ, în zona comunei Glodeni, anul acesta nu am avut nicio gospodărie inundată. Au fost deversări, dar doar în zona terenurilor agricole. Am reuşit ca după 10 ani să terminăm o lucrare pe Mureş, sectorul Iod – Răstoliţa – Borzia, am făcut ultima parte pe pârâul Borzia în comuna Răstoliţa, lucrări în valoare de 2,5 milioane de lei. Suntem pregătiţi ca anul acesta să recepţionăm această lucrare, am comunicat şi cu administratorii din zona respectivă şi cred că putem aborda şi următoarele lucrări care sunt preconizate, la Ruşii Munţi şi la Brâncoveneşti. La Brâncoveneşti mai avem un rest de execuţie de circa 3 milioane de lei pe care vrem să îl finalizăm, iar la Ruşii Munţi avem o lucrare de 5 milioane de lei pe râul Mureş şi pe afluenţi. Suntem în negocieri, ţinem cont şi de faptul că acolo e arie protejată, dar trebuie să ţinem cont şi de terenurile care nu sunt toate în proprietatea noastră. Cred că în două luni vom clarifica situaţia terenurilor şi cu sprijinul primarilor o să relocăm o parte din terenuri, astfel încât să realizăm lucrările”, a precizat ing. Cristian Bratanovici.

În acest an, ABA Mureş va continua lucrările de amenajare a pârâului Luţ, în zona localităţii Glodeni.

„Ne propunem să apărăm şi zona din amonte, pentru că s-a extins comuna, au apărut case noi, acum nu comentăm dacă sunt sau nu autorizate, sunt sigur că vor intra şi ele în legalizare. Avem lucrări acolo în valoare de 7 milioane de lei şi vrem să închidem tot acel sector de pârâu Luţ din zona comunei Glodeni. Vom intra în partea de aval a localităţii, până acum am rezolvat-o pe cea din amonte”, a arătat ing. Cristian Bratanovici.

În anul 2018, ABA Mureş a demarat un proiect în comuna Vânători care vizează Valea Cărbunarilor, un afluent al râului Târnava Mare. „Acolo s-a creat un cartier de case neautorizate, nu găsim proprietarii caselor, pe care vrem să îi protejăm în faţa pericolelor. Problema este să ne şi sprijine şi să ne lase să ne facem treaba, pentru că mai sunt unele mici divergenţe, încercăm să le parcurgem şi să le rezolvăm cu constructorul, care a câştigat contractul. Deja partea de la drumul naţional până la un pod de cale ferată şi vărsarea în Târnava Mare a fost finalizată în 2018, iar acum de la drumul naţional, care e drum european de fapt, mergem în sus, exact în cartierul respectiv. Deja am făcut cam 400-500 de metri cu chiu, cu vai, încercăm să găsim soluţii privind reversarea apelor în aşa zisele fose ale lor în acest afluent. Încercăm să le blindăm sau cel puţin să le colectăm pe un sistem colateral, între zidul de sprijin şi drum. Atunci le putem colecta şi duce în anumite canale unde să le putem depozita şi să le vidanjăm. Altă soluţie nu este din punct de vedere tehnic. Valoarea lucrării este de 7 milioane de lei”, a declarat ing. Cristian Bratanovici.

De pe harta investiţiilor derulate de ABA Mureş nu putea lipsi staţiunea Sovata, una din cele mai vizitate localităţile ale judeţului Mureş.

„Pe pârâul Sovata avem o zonă foarte încorsetată, casele sunt chiar pe malul pârâului, densitatea populaţiei a crescut foarte mult în zona respectivă, motiv pentru care trebuie să ridicăm cota de apărare, să o aducem la 1%, şi să refacem toate lucrările. Valoarea este de 10 milioane. Astăzi (joi, 23 mai – n.r.) semnăm contractul pentru execuţia lucrărilor, probabil de la începutul lunii iunie acestea vor demara”, a afirmat ing. Cristian Bratanovici.

Recalibrare şi apărări de maluri în zona Azomureş

Un alt proiect căruia conducerea ABA Mureş îi acordă importanţă maximă se referă la partea de regularizare, recalibrare şi apărări de maluri în zona combinatului Azomureş.

„Lucrarea a fost începută, a fost câştigată, după care au apărut litigii, a fost sistată şi vrem să o continuăm. Eroziunile care au fost propuse a fi apărate se mută în zona Cristeşti – Ungheni. Acolo malurile sunt foarte abrupte, eroziunile sunt foarte puternice şi ne apropiem de digurile de apărare, avem o zonă la Cristeşti unde deja suntem la 30 de metri. Ar deveni un potenţial pericol şi dacă tot avem această linie până la Luduş, inclusiv, practic vrem să finalizăm această investiţie, care e de aproape 12 milioane de lei şi reprezintă doar restul de execuţie ca să putem finaliza lucrarea”, a subliniat ing. Cristian Bratanovici.

Canalul Morii din Reghin va fi reamenajat

Directorul ABA Mureş a furnizat detalii şi despre reamenajarea Canalului Morii, proiect aşteptat de întreaga comunitate din municipiul Reghin.

„Investiţia presupune reamenajarea Canalului Morii şi a afluenţilor, este o lucrare de 27 de milioane de lei care presupune amenajarea întregului Canal al Morii. Încercăm pe o porţiune de 1,5 kilometri să facem o amenajare de tip casetat. Pe marginea Canalului Morii sunt multe case. Canalul e mai jos, casa e la mijloc, iar reţeaua de canalizare mai sus. Toţi au amenajate staţii de pompare pe care să urce apa din fose, în reţeaua de canalizare. Dar au şi varianta scurtă, de deversare în canal şi o folosesc destul de des. Dacă apar aceste deversări ilegale şi necontrolate, totuşi încercăm să dăm partea mai insalubră, la fel ca pe sistemul Dâmboviţa, gen casetă, şi atunci şi în perioade de ape mici, când diluţia e mult mai mică, nu vom mai avea probleme cu acele mirosuri neplăcute. În plus, după modelul Pocloşului, vom peria încă 1,5 kilometri, şi vom încerca astfel să punem, plus pentru că avem în zonă pârâurile afluente canalului care sunt în zone foarte înguste şi nu avem altă posibilitate decât să facem ziduri din beton şi praguri de cădere care să disipeze energia şi să nu avem nicio problemă”, a explicat ing. Cristian Bratanovici.

Regularizarea pârâului Luţ pe teritoriul comunei Glodeni

Lucrările sunt amplasate în albia minoră și majoră a pr. Luț, afluent de dreapta al r. Mureș (cod cadastral IV-1.59), pe teritoriul comunei Glodeni, județul Mureș

Denumirea obiectivului investițional:

„Regularizarea pârâului Luţ pe teritoriul comunei Glodeni, judeţul Mureş”

Localitatea/Localitățile în care se derulează proiectul:

comuna Glodeni (număr populație protejată : 3.788 locuitori)

Valoarea totală a investiției

(aprobată cf. Ordin M.M.P. nr. 1.370/09.05.2011, DG actualizat în prețuri la 31.12.2018, 1 E = 4,6639 lei)

Procent de realizare valoric cf. inventar la 31.12.2018: 0,03%

Procent de realizare fizic cf. inventar la 31.12.2018: 0%

INV / CM = 10.464.157 / 8.858.959 lei cu TVA

Alocarea și sursele de finanțare:

Bugetul de stat, precum și din alte surse legal constituite în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.

Alocații în 2019 – Lista investiții surse proprii– val. 5.262.000 / 4.144.000 lei cu TVA

Capacități fizice

– recalibrare albie L = 4.933 m

– apărări de mal L = 760 m

– supraînălțare dig L = 8.218 m

– subtraversări 4 buc.

Scopul investiției:

Apărarea zonei împotriva producerii unor inundații în perioadele în care se înregistrează cantități însemnate de precipitații, care conduc la creșteri importante ale nivelului apei pe pârâul Luț.

Durata execuției : 6 luni

Data începerii lucrărilor: După încheierea contractelor de servicii și lucrări necesare pentru execuția investiției.Data finalizării investiției (PIF): 31.12.2019

Regularizarea pârâului Sovata la Sovata

Lucrările propuse a se executa sunt situate în albia minoră a pârâului Sovata (cod cadastral IV – 1-96.52.4), în orașul Sovata, județul Mureș.

Denumirea obiectivului investițional:

„Regularizarea pârâului Sovata la Sovata ,județul Mureș”

Localitatea/Localitățile în care se derulează proiectul:

localitatea Sovata (număr populație protejată : 9.790 locuitori)

Valoarea totală a investiției

(aprobată cf. Ordin M.M.P. nr. 1.370/09.05.2011, DG actualizat în prețuri la 31.12.2018)

Procent de realizare valoric cf. inventar la 31.12.2018: 0,02%

Procent de realizare fizic cf. inventar la 31.12.2018: 0%

INV / CM = 10.378.033 / 9.617.401 lei cu TVA

Alocarea și sursele de finanțare:

Bugetul de stat, precum și din alte surse legal constituite în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.

Valoare alocată pentru anul 2019 – Surse proprii – val. 7.756.000 / 7.070.000 lei cu TVA

Capacități fizice

– amenajare albie L = 4,200 km

– ziduri de sprijin L = 1,100 km

– gabioane L = 1,000 km

– supraînălțare ziduri L = 0,120 km

– consolidare și supraînălțare ziduri existente L = 0.260 km

Scopul investiției:

Apărarea zonei împotriva producerii inundațiilor în perioadele în care se înregistrează cantități însemnate de precipitații, care conduc la creșteri importante ale nivelului apei pe pârâul Sovata.

Data începerii lucrărilor:

După încheierea contractelor de servicii și lucrări necesare pentru execuția investiției.

Data finalizării investiției (PIF): 31.12.2019

Regularizare şi îndiguire pârâul Cărbunarilor, intravilan localitatea Vânători

Lucrările sunt amplasate în albia minoră și pe zona de protecție a pârâului Cărbunarilor, în intravilanul comunei Vânători, județul Mureș.

Denumirea obiectivului investițional:

„Regularizare şi îndiguire pârâul Cărbunarilor, intravilan localitatea Vânători, judeţul Mureş”

Localitatea/Localitățile în care se derulează proiectul:

comuna Vânători (număr populație protejată : 3.760 locuitori)

Valoarea totală a investiției (Aviz CTE ANAR nr. 76/13.11.2018-Var.3)

INV / CM = 7.612.052 / 6.964.297 lei cu TVA, din care:

Etapa I : – aprobată prin Decizia ANAR nr. 584/25.09.2018

INV / CM = 1.646.000 / 1.346.000 lei cu TVA (finalizată)

Etapa II : – aprobată prin Decizia ANAR nr. 805/2018, Ordin MAP nr. 1185/13.12.2018

INV / CM = 5.966.052 / 5.618.297 lei cu TVA (în curs de execuție)

Alocarea și sursele de finanțare:

Etapa I – 2018 finanțată din Surse proprii

Etapa II – 2018-2019 finanțată din Surse Proprii, alte surse legal constituite conform programului anual de investiții publice, aprobat potrivit legii.

Valoare ctr. CM (1+2) 2018 = 1.297.713,88+1.609.975,70=2.907.689,58 lei cu TVA

Valoare ctr. ST (1+2) 2018 = 14.807,62 +24.940,00 = 39.747,62 lei (TVA zero)

Propunere în 2019 – Lista licitații cu clauza suspensivă – val. 6.107.863,21 / 5.551.689,18 lei cu TVA

Capacități fizice

Etapa I :

decolmatare și reprofilare albie L = 2.128 ml

zid parapet din beton armat L = 524 ml

Etapa II:

zid parapet din beton armat L= 2.296 ml

supraînălțare zid parapet L = 524 ml

Scopul investiției:

Prin acest proiect se propune realizarea unei secțiuni de scurgere corespunzătoare pentru tranzitarea undelor de viitură, având ca efect eliminarea riscului de producere a unor noi inundații.

Data finalizării investiției(PIF): 31.12.2019

Data începerii lucrărilor: 15.10.2018, lucrările se vor relua după finalizarea procedurilor de achiziție a contractelor de servicii și lucrări pentru finalizarea obiectivului de investiții.

Amenajare complexă Canalul Morii şi afluenţi la Reghin

Lucrările sunt amplasate în albia Canalului Morii și a afluentului său principal, pr. Trandafirilor, în intravilanul municipiului Reghin, jud. Mureș.

Denumirea obiectivului investițional:

„Amenajare complexă Canalul Morii și afluenți la Reghin, județul Mureș”

Localitatea/Localitățile în care se derulează proiectul:

municipiul Reghin (număr populație protejată : 33.281 locuitori)

Valoarea totală a investiției ( aprobata prin Aviz CTE ANAR nr. 16/20.02.2019):

INV / CM = 27.154.837 / 24.271.557 lei cu TVA,

din care:

Etapa I: aprobată prin Decizia ANAR nr. 346/06.06.2018

INV / CM = 250.000 / 200.000 lei cu TVA (finalizată)

Etapa II: INV /CM = 26.904.837 / 24.071.557 lei cu TVA (în curs de execuție)

Valoare contract CM = 22.966.443,08 lei cu TVA, din care:

Rest de executat = 22.766.443,08 lei cu TVA

Valoare contract ST = 148.393 lei cu TVA

Alocarea și sursele de finanțare:

Surse proprii, precum și alte surse legal constituite, conform programului de investiții publice aprobat potrivit legii.

Propunere în 2019 – Lista surse proprii Cap. Cd – val. 26.600.398,90 / 23.939.767,22 lei cu TVA

Capacitățile fizice

– amenajare albie L = 5,7 km

din care:

pe pr. Trandafirilor L = 2,7 km

pe Canalul Morii L = 3,0 km

Scopul investiției:

Apărarea zonei împotriva producerii inundațiilor în perioadele cu cantități însemnate de precipitații și realizarea unui peisaj urban corespunzător al Municipiului Reghin.

Data începerii lucrărilor: 29.11.2018

Data finalizării investiției (PIF): 3.11.2020

Regularizarea râului Mureş pentru apărarea împotriva inundaţiilor pe sectorul Iod – Răstoliţa – Borzia

Lucrările propuse a se executa în perioada 2018-2019, sunt amplasate în albia pârâului Răstolița, în intravilanul localității Răstolița, jud. Mureș (cod cadastral IV – 1-38.0.0.0.0).

Denumirea obiectivului investițional:

„Regularizarea râului Mureș pentru apărarea împotriva inundațiilor pe sectorul Iod-Răstolița-Borzia, lud. Mureș„

Localitatea/Localitățile în care se derulează proiectul:

Localitatea Iod, Răstolița, Borzia, jud. Mureș

Valoarea totală a investiției (aprobată cf. H.G. nr. 534/1996, DG actualizat la 31.12.2011)

INV / CM = 20.033.980 / 17.341.410 lei cu TVA

Procent de realizare valoric cf. inventar la 31.12.2018: 75%

Procent de realizare fizic cf. inventar la 31.12.2018: 81%

Pentru obiectul pârâu Răstolița (2018-2019)

Val ctr P+E = 2.427.637,27 lei cu TVA

Val ctr. ST = 21.420,00 lei cu TVA

Alocarea și sursele de finanțare:

Bugetul de stat, surse proprii, precum și din alte surse legal constituite în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, conform programelor de investiții publice anuale, aprobate conform legii.

Valoare alocată pentru anul 2019 – Surse proprii – val. 2.453.000 / 2.285.000 lei cu TVA – pentru finalizarea lucrărilor)

Capacități fizice totale:

– Obiect 1 amenajare râu Mureș L = 4.490 m

– Obiect 2 amenajare pârâu Răstolița L = 1.150 m

– Obiect 3 amenajare pârâu Iod L = 380 m

– Obiect 4 amenajare pârâu Borzia L = 170 m

– Obiect 5 Subtraversări 10 buc

Capacități rest de executat in anul 2019 pentru obiectul Răstolița:

– consolidări dig L = 5,14 km

– consolidări de mal L = 1,68 km

Scopul investiției:

Apărarea zonei împotriva producerii inundațiilor în perioadele în care se înregistrează cantități însemnate de precipitații, care conduc la creșteri importante ale nivelului apei pe pârâul Răstolița.

Data începerii lucrărilor: semestrul II 2018 (lucrare în curs de execuție).

Data finalizării investiției (PIF): 31.12.2019

Amenajări hidrotehnice în Bazinul hidrografic Gurghiu pe tronsonul Reghin – Lăpuşna

Lucrările sunt amplasate pe râul Gurghiu, pe sectorul Reghin-Lăpușna, în extravilanul și intravilanul localităților Reghin, Solovăstru, Gurghiu, Ibănești, jud. Mureș

Denumirea obiectivului investițional:

„Amenajări hidrotehnice în B.H. Gurghiu pe tronsonul Reghin – Lăpuşna, judeţul Mureş”

Localitatea/Localitățile în care se derulează proiectul:

Reghin, Solovăstru, Gurghiu, Ibăneşti, jud. Mureș

Valoarea totală a investiției: (aprobată cf. HG 446/2007, având DG actualizat la 31.12.2002)

INV / CM = 36.153.000 / 34.377.000 lei cu TVA

Procent de realizare valoric cf. inventar la 31.12.2018 : 87%

Procent de realizare fizic cf. inventar la 31.12.2018: 87%

Valoare Contract CM din 2018 = 1.146.922,79 lei cu TVA

Valoare Contract ST din 2018 = 11.424,00 lei cu TVA

Alocarea și sursele de finanțare: Buget de stat, credite externe BDCE

Alocații în 2019 :

– Lista buget de stat-BDCE – val. 1.170.000 / 1.147.000 lei cu TVA

-Lista investiții surse proprii – val. 234.000 / 230.000

Capacități fizice totale:

-amenajare albie 43,5 km

-consolidare mal 4,41 km

-zid de beton 2,38 km

Capacități de executat în 2019 (conform Contract CM)

-defrișări 3097 mp

-săpătură în albie 2116 mc

-zid de sprijin din beton 959,4 mc

-căderi din beton 516,7 mc

-umplutură în albie 3750 mc

-umplutură în depozit 280 mc

Scopul investiției:

Apărarea împotriva inundațiilor a localităților: Reghin, Solovăstru, Gurghiu, Ibănești, respectiv evitarea producerii unor pagube produse de inundații, micșorarea riscului și frecvenței de inundare a localităților. Refacerea lucrărilor distruse pentru prevenirea continuării extinderii efectelor distructive.

Data începerii lucrărilor: august 2002, pentru tronsonul în curs de execuție – 14.12.2018

Data finalizării investiției (PIF): 2019 pentru tronsonul contractat in anul 2018, urmând a se solicita o expertiză pentru întregul obiectiv de investiții, și, refacerea SF-ului funcție de recomandările expertului, în vederea finalizării și recepției obiectivului de investiții.

Alex TOTH