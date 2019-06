Reghinenii, părtași la un „Dineu cu proști” de toată cinstea

Share



Iubitorii teatrului din Reghin au avut parte marți seara de un nou spectacol pe scena Casei Municipale de Cultură „Eugen Nicoară”, piesa ”Dineu cu proști” de Francis Veber, producție a Teatrului ”Ludicus” din Toplița.

Ce mai e și cu acest dineu ?

În fiecare miercuri seara, cei mai importanți oameni de afaceri din Paris se întâlnesc pentru un dineu cu proști. Fiecare dintre ei, după ce a scotocit după cel mai “prost dintre proști”, după ce i-a întocmit dosarul, își aduce exemplarul la întâlnire. Schema e simplă. Acum, cine crede că mergând la piesă va asista la o cină delicioasă, uită că piesa de teatru nu se simte bine până când nu are o ruptură de nivel. De data aceasta, ruptura de nivel era cât pe ce să fie de coloană, pentru că editorul Pierre Brochant (David Bordea), în sufrageria căruia ne aflăm, suferă de o criză de sciatică. Doctorul Archambault (Marcel Stoian) decretează: fără dineu. Dar ce să te faci când prostul tău e deja pe drum? Odată ajuns la reședința editorului, gafele lui François Pignon (Matei Straia) curg șuvoi, cu seninătate și inocență, provocând cele mai hilare, spumoase și tragi-comice întâmplări.

„Cine are dreptul să decidă despre alții cât de proști sau deștepți sunt ?”

Din distribuția spectacolului pus în scenă de Daniela Buzilă au mai făcut parte Lorena Cotfas (Marléne Sasseur), Mara Haja (Christine Brochant), Viorel Moldovan (Lucien Cheval) și Alexandru Baciu (Juste Le Blnc).

„Am gândit să punem în scenă această piesă anul trecut, iar la începutul lunii aprilie am avut premiera. La Reghin, a fost cea de a treia scenă , după Toplița și Târgu-Mureș, unde am jucat piesa ”Dineu cu proști”. Ideea noastră a fost să mergem de regulă pe piese clasice, care, din punctul meu de vedere mi se par mai frumoase, parcă transmit mai mult. Poate sunt eu mai de modă veche, dar așa am lucrat cu acești tineri încă de la început, idee care a fost agreată și de ei. Piesa a fost extern de bine primită de către public, neașteptat de bine pot zice, atât de cel de acasă, la Toplița, cât și de cel din Târgu Mureș și Reghin. A fost o plăcere să lucrez cu acești tineri minunați. Sunt obișnuiți cu scena de mici, nu au fost probleme să punem pe picioare acest spectacol. Le-au plăcut de la început rolurile, astfel ca ele să să se potrivească fiecăruia, fapt pentru care am putut lucra cu plăcere. Cât despre „Dineu cu proști”, este o piesă despre oameni, făcută cu oameni, care are ca temă „prostia”. Această comedie cultă, bine construită, alertă, vie, face ca spectatorul să uite de griji, să râdă din plin, fapt pentru care este o piesă pe gustul tuturor. Piesa îndemnă și la o reflecție, la un posibil răspuns al unor întrebări vechi de când lumea dar foarte actuale: „Ce înseamnă să fi prost ?” sau „Ce înseamnă să fi deștept ?”, și nu în ultimul rând : „Cine are dreptul să decidă despre alții cât de proști sau deștepți sunt ?”, a precizat Daniela Buzilă, regizorul spectacolului.