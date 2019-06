FOTO: Grădiniţă nouă, inaugurată la Cristeşti

Share



Comunitatea din Cristeşti beneficiază de o grădiniţă cu program prelungit nouă, a cărei inaugurare a avut loc vineri, 14 iunie. Unitatea de învăţământ este situată în centrul localităţii şi este dotată astfel încât principalii beneficiari, copii, să aibă toate condiţiile moderne de confort şi siguranţă.

Povestea unei investiţii de succes

Investiţia, în valoare de aproximativ 1,8 milioane de lei, a fost realizată din fonduri de la bugetul local şi prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

„Contractul pentru realizarea proiectului tehnic a fost semnat în luna decembrie 2016. După finalizarea acestuia, în aprilie 2017 s-a demarat procedura de licitaţie în SEAP în vederea atribuirii contractului de execuţie a lucrărilor. Dintre cele patru oferte depuse a fost declarată câştigătoare cea a societăţii Moragroind SRL, iar în 24 august 2017 s-a semnat contractul pentru execuţia lucrărilor. În urma emiterii autorizaţiei de construire, în 28 septembrie, a fost emis ordinul de începere a lucrării. După aproximativ două luni, perioadă în care s-au executat şi achitat lucrări în valoare de 183.883 de lei a apărut şansa de a solicita finanţare nerambursabilă prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, lucu pe care l-am şi făcut. Am depus documentaţia necesară şi spre marea noastră bucurie proiectul a fost declarat eligibil şi în data de 17 februarie 2018 am semnat contractul de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru construirea acestei grădiniţe. În urma acestui contract, am beneficiat de o finanţare totală în valoare de 1.616.096 de lei. Execuţia lucrărilor a continuat până în 8 mai 209, dată la care a avut loc receţia la terminarea lucrărilor. De atunci şi până astăzi ne-am ocupat de dotarea cu mobilier şi celelalte dotări care, vă pot garanta, că vă vor surprinde într-un mod plăcut”, a declarat Kovács Edit, primarul comunei Cristeşti, care a mulţumit tuturor celor care au susţinut realizarea investiţiei.

La inaugurarea grădiniţei cu program prelungit din Cristeşti au participat numeroşi părinţi, copii, precum şi reprezentanţi ai constructorului şi ai unor instituţii judeţene şi naţionale.

Alex TOTH