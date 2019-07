INTERVIU. Florian Rus urcă în topurile muzicale cu o nouă piesă de dragoste: „Nu mă consider un romantic în sensul clasic al cuvântului“

Share



Compozitor, solist vocal, producător pentru DeMoga Music, interlocutor savuros, surprinzător și plin de umor, Florian Rus a schimbat de mult străzile liniștite din Târgu Mureș pentru cele agitate din București, dar rezultatele nu au întârziat să apară: după participarea la Vocea României și invitația lui Marius Moga de a lucra pentru studioul său, au urmat single-urile „Cât încă ne iubim“ și „Cel mai lung drum“. Pe 1 iulie a fost lansat clipul melodiei „Străzile din București“ cu MIRA (producție Roton, Goldenboy Concept și Cat Music), iar reacțiile sugerează că piesa va deveni unul dintre hiturile verii: a ajuns nr. 1 în trending pe YouTube și a strâns aproape 350 000 de vizualizări.

„Nu știu dacă v-ați întrebat vreodată câte povești de dragoste au început pe străzile orașelor. Câte săruturi, îmbrățișări, priviri, zâmbete, suspine. Câte „te iubesc-uri“, „să nu mă uiți“ sau „adio“ s-au auzit pe străzile pe care ne plimbăm. Câte nopți albe de vară în doi, de mână. Câte locuri pe care nu le mai poți privi fără să simți un nod în gât, fără să ai flashback-uri când închizi ochii. Noua mea piesă e despre „Străzile din București“ și despre toate poveștile de dragoste la care au fost ele martore. Mă bucur că Mira a acceptat să spunem povestea asta împreună. Și poate… cine știe… ți-amintește și ție de cineva“, a transmis Florian Rus pe pagina sa de Facebook și pe YouTube.

Am stat puțin de vorbă cu Florian despre „Străzile din București“, despre inspirația pe care i-o produce capitala, despre emoții și planuri de viitor.

Reporter: Clipul celei mai recente melodii, „Străzile din București“, în colaborare cu MIRA, a apărut foarte recent și, judecând după comentariile de pe YouTube, piesa este foarte bine primită. Cum ai ajuns să colaborezi cu MIRA și cum s-a născut această melodie?

Florian Rus: Piesa s-a născut într-o noapte de toamnă, la studio. Andi Grasu cânta la acordeon, eu cu vocea și, la un moment dat, am început să fredonăm amândoi prima variantă a refrenului. Am zis să facem o romanță urbană. Am auzit cumva o poveste întreagă în sunetele acordeonului și m-a dus pe vremea Bucureștiului interbelic. Am plecat acasă noaptea aia și nu mi-a dat pace linia melodică și povestea pentru care încă nu aveam cuvinte. Ceva mai târziu, am schițat strofa și m-am dus la studio într-o noapte, hotărât să termin de scris. M-am întâlnit întâmplător cu Andi pe hol, l-am chemat și pe el și, împreună cu Bogdan Todor, am terminat de scris piesa. Mai târziu, Ionuț Vasilache și Marius Moga au pus ultimele ingrediente ca piesa să sune cum sună acum.

Cu Mira mă știu de mulți ani și suntem prieteni buni. Când am ceva nou, de regulă îi arăt și ei când ne vedem. A venit la studio și i-am arătat la ce am mai lucrat. Și după ce a auzit primul demo de la „Străzile din București“ mi-a spus: „Floriaaaaane, piesa asta vreau să o cânt cu tine!“ Rezultatul a fost #1 pe trending YouTube în 24 ore. Probabil ai fi vrut să fiu scurt, da’ am derulat și eu cu plăcere evenimentele (râde).

Rep.: Ai emoții în momentul în care lași o melodie sau un videoclip să circule în lume?

F.R.: Întotdeauna. Poate un pic mai puternice când sunt implicat și ca artist. Dar indiferent în ce calitate sunt implicat, am fluturi în stomac de fiecare dată.

„Cred că am moștenit o sensibilitate pentru ce e frumos, curat“

Rep.: Locuiești deja de ani buni în București. Ce aspect al capitalei te inspiră cel mai mult? Are pentru tine Bucureștiul ceva special din punct de vedere artistic?

F.R.: Da, și-mi place foarte mult capitala. Mă inspiră diversitatea. Oamenii pe care i-am cunoscut aici și care m-au provocat să evoluez și să mă transform. Mă inspiră străzile Bucureștiului vechi. E ceva romantism în orașul asta, chiar dacă la prima vedere pare un monstru agitat pentru unii.

Rep.: Dacă e să ne luăm după melodiile pe care le compui și pe care le interpretezi, pari un romantic incurabil. Chiar așa și ești?

F.R.: Nu mă consider un romantic în sensul clasic al cuvântului. Cred că am moștenit o sensibilitate pentru ce e frumos, curat. Și o satisfacție în a crea povești care să te facă să simți emoție. Am însă și piese în care nu sunt chiar atât de romantic. Probabil e un echilibru între ele. Sper! (Râde)

Rep.: Care e direcția pe care speri să o ia activitatea ta artistică în acest an și ce pregătești în continuare?

F.R.: Pregătesc multă muzică. Direcția pe care vreau să merg e cu multă muncă și rezultatul sper eu să fie cu oameni în fața mea zâmbind și cântând cu mine în concerte. Asta visez de când eram mic. Pe partea de compoziție sper să mai lucrez cu niște oameni cu care visez demult să lucrez. Din România și de pe alte meleaguri. Și să fac muzică cu suflet.

A consemnat Andrei VORNICU

Mai jos, celelalte două clipuri ale lui Florian Rus