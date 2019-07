Învață să cânți la drâmba de bambus cu Julien Daillère

Share



Drâmba este unul dintre cele mai vechi instrumente din lume. De dimensiuni mici, produce un sunet grație vibrațiilor unei lame care rezonează în gura muzicianului. Plasat între dinți atunci când este din metal (Occident) sau pe buze atunci când este din bambus (Asia), permite să antreneze respirația și rezonanțele corpului.

„După o călătorie în Cambodgia în 2017, am adus înapoi câteva drâmbe de bambus cumpărate de la un bătrân în fața unui templu din Angkhor. Am învățat să cânt puțin câte puțin în timp ce m-am străduit să termin scrierea tezei mele la Cluj Napoca în 2018. Astăzi, drâmba de bambus a devenit un obiect al vieții mele de zi cu zi. Tot cu două drâmbe de bambus că am creat muzica pentru spectacolul „C’est bon. E ok. Rendben. This is just a story“ care va fi prezentat la Uzina Foto din Târgu Mureș joi, 11 iulie și vineri, 12 iulie, de la ora 19.30.

În această iarnă, am rugat un prieten să-mi aducă niște drâmbe de bambus de la Phnom Penh, să împărtășesc acest instrument cu cei care vor să-l descopere cu mine“, a transmis actorul și regizorul Julien Daillère pe pagina de Facebook a evenimentului.

Timp de două ore, participanții vor lucra împreună la respirație, ritm, voce etc. pentru a explora diferitele posibilități ale acestui instrument.

Atelierul va avea loc sâmbătă, 13 iulie, între orele 17:00-19:00, la Teatru 3G (Bastionul Măcelarilor, Cetatea Medievală Târgu Mureș) și este deschis tuturor, nefiind necesară experiența anterioară.

Rezervările se fac prin email la adresa j.daillere@gmail.com.

Taxa de participare este de 15 lei pentru atelier sau 30 de lei pentru atelier și drâmbă de bambus de păstrat.