Patru absolvenți ai UMFST „George Emil Palade“ din Târgu Mureș și-au dezvăluit planurile de viitor

Am stat de vorbă cu câțiva dintre proaspeții absolvenți ai Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade“ din Târgu Mureș, promoția 2019 și, cu toate că nu toți sunt siguri că vor părăsi țara, unii nu exclud în cele din urmă acest lucru. Apoi, dacă decizia de a crește cuantumul burselor îi stimulează pe mulți studenți să-și continue studiile, recenta decizie de a limita călătoriile gratuite pe CFR riscă să îi demotiveze.

Dragoș Dăneșan, absolvent de Științe politice, vrea peste un an să urmeze un master, poate în IT: „Sunt foarte puține șanse să ajung să muncesc în străinătate, doar dacă chiar se oferă ceva ce nu găsesc aici. Dorința mea e să rămân aici, în Târgu Mureș, dacă se poate, nu să fac munci necalificate în afara țării. În ce privește facultatea, cam 90 la sută este material de umplutură, dar anumite lucrări practice și vizite, de la anumiți profesori, chiar am învățat.”

Mărioara Motofelea, șefă de promoție la Drept s-a înscris la master, tot la Drept, își caută loc de muncă și e fermă: „Foarte clar, pe mine nu mă bântuie străinătatea, vreau să rămân aici. Cei de la Drept nu prea pleacă, pentru că e o criză de profesioniști în aceste domeniul juridic. Dacă în privința burselor nu au fost probleme, însă neacordarea gratuității la transportul CFR nu e o decizie corectă. Ar fi o mare pierdere, pentru a încuraja studenții să învețe, să le asigure facilități pentru a rămâne în țară. Evident, cei care pleacă o fac doar din nevoi financiare.”

Elena Amalia Gagea, șefă de promoție la Medicină generală vrea să rămână în Târgu Mureș, măcar până trece de Rezidențiat: „Nouă ni s-au majorat bursele, noi avem cam 600 de lei, mai puțin decât cei de la București, dar e bine. În privința plecării afară, părerile sunt împărțite, cine a vrut să plece, a plecat dintotdeauna și a avut demult gândul. Deci acum, chiar nivelul de salarizare în sănătate e OK și pentru noi. Cine pleacă, o face pentru că vrea altceva, alt sistem. În privința reducerii numărului de călătorii pe CFR, asta e inacceptabil, sistemul trebuie să-l susțină pe student, dacă vrea să nu plece din țară. Oricum, nu îi condamn pe cei care decid să plece din țară, pentru unii decizia le deschide mai multe opțiuni de carieră”.

Denisa Szasz, șefă de promoție la Kinetoterapie, își propune să facă un master în medicină: „Cei mai mulți dintre noi dorim să muncim în timpul acestor studii, eu mi-aș dori ceva aici în oraș. Și pe viitor, de ce nu, poate chiar și o carieră universitară?”

V. OANCEA