Hodac – colecție de fotografie veche

Comuna Hodac găzduiește o impresionantă colecție de fotografie veche, cu peste 1200 de poze prezentând familia, viața de la sat, ocupațiile tradiționale, evenimente din istoria satului, stocate atât în format fizic, cât și digital.

Conform informațiilor oferite de către inspectorul de specialitate Vasile Adrian Lupu Basarab pentru Cotidianul Zi de Zi, colecția datează de mai multe generații.

”Am început cu ceea ce am avut acasă, de la tata, care era și el pasionat de documente, de poză veche, iar apoi am întrebat din casă în casă. Și astăzi am o grămadă de adrese unde știu că pot găsi poză veche”, declară inspectorul.

În costum poplar

Unul dintre criteriile cele mai importante ale colecției este portul popular. Din moment ce scopul acesteia este să promoveze istoria Hodacului, o istorie destul de bogată, costumația specifică nu poate lipsi. ”Am sortat pozele pe familii, pe tineret, pe tradiții, pe ocupații și încet încet s-au adunat”, ne-a spus acesta.

”Pe vremea aceea era la modă să se facă poze de salon. Sătenii mergeau la Reghin, căci la țară au început să se facă poze mult mai târziu. La 16 ani își făcea toată lumea poze, apoi înainte și după armată și, bineînțeles, la nuntă. Doar cei mai înstăriți își permiteau să facă poze cu casa, cu familia”, a mai completat colecționarul.

Colecția include, de asemenea, fotografii făcute de o echipă de folcloriști care au vizitat Valea Gurghiului în anul 1957. ”Tata făcea și el poze cu această echipă, când au venit, cu propriul lui aparat. Au făcut poze atât cu sătenii, cât și cu economia casnică, cu aratul, cu semănatul și celelalte activități aferente agriculturii. Erau săteni, de exemplu, care se ocupau cu căratul covoarelor și al hainelor la spălat, și era singurul lucru pe care îl făceau tot anul”, conform spuselor inspectorului de specialitate.”De asemenea, alt lucru cu care se ocupau hodăcenii pe atunci erau meseriile legate de forestier, tăiatul și prelucratul lemnului, precum și transportul acestuia”, a mai adăugat acesta.

O parte din colecția de fotografie veche a fost afișată în Căminul Cultural Hodac pe timpul Festivalului Internațional ”Pe Gurghiu în jos și-n sus”.

Alex Ionuț ORBAN