FOTO: 700 de ani de istorie, serbați la Târgul băilor și al nămolului mineral de la Ideciu

Primăria și Consiliul Local al comunei Ideciu de Jos au marcat cei 700 de ani de la prima atestare documentară a comunei cu prilejul tradiționalei manifestări „Târgul Băilor”, găzduit duminică, 4 august de platoul din imediata apropiere a Băilor Sărate din Ideciu de Jos.

Imnul Național interpretat de soliștii din comună

Deschiderea oficială a avut parte de un moment special, intonarea Imnului Național de câtre tinerii artiști din comună, aplaudați la scenă deschisă de întreaga asistență. „Pentru comunitatea noastră este un eveniment major, sărbătorim 700 de ani de când comuna Ideciu de Jos a fost atestată documentar pentru prima dată, drept dovadă tinerii artiști din comuna Ideciu de Jos au interpretat cu mândrie Imnul Național al României. Știu că sunt foarte multe discuții în legătură cu organizarea acestui târg, dar nu trebuie să uităm că este o tradiție de zeci de ani, este un punct de întâlnire și socializare între noi, plus că trebuie să ne gândim și la cei mici, pentru că acest târg reprezintă și bucuria lor. De aceea, consider că acest târg trebuie să continuie, mai mult decât atât, trebuie să fim mândri că îl organizăm în continuare. Este ultimul eveniment înainte de alegerile locale, care se adaugă la celelalte trei ediții , fapt pentru care mulțumesc locuitorilor comunei că mi-au dat ocazia să organizez acest târg. Vreau să-i asigur că lucrurile în comuna noastră sunt pe un drum foarte bun, iar realizările încep să se vadă. Ce am spus că se poate face, se va face cu siguranță. Nu vreau să fac politică , dar vreau să le mulțumesc oamenilor din comună, să le spun că a fost și este o onoare pentru mine să fiu primarul lor”, a spus Lucian Feier Lăurean, primarul comunei Ideciu de Jos.

Gânduri de bine din Suseni

Oficialitățile care au onorat cu prezența la Târgul Băilor din acest an au fost consilierul județean Ionela Balaș, secretar general PNL Mureș, Ionuț Cengher și primarii Mircea Mariș (Suseni) și Eremia Pop (Chiheru de Jos). „Sunt unii care spun că e o risipă de ban public aceste evenimente. Eu spun că nu e risipă, pentru că dacă nu ar fi asemenea evenimente, lumea nu s-ar mai întâlni, nu ar mai socializa. Oriunde am urcat pe scenă, mereu au fost tinere talente, cele care să ducă mai departe tradiția, portul și cântecul nostru popular. De aceea spunem mereu că astfel de evenimente trebuiesc sprijinite și realizate. Primarul de aici din Ideciu de Jos a realizat patru ediții, și îi doresc să mai organizeze încă vreo 40 de acum înainte”, a precizat Mircea Mariș, primarul comunei Suseni.

„Politicul să vorbească mai puțin, și să facă mai mult”

Felicitări cu ocazia serbării celor șapte secole de istorie a Ideciului au fost adresate de Ionuț Cengher, secretar general PNL Mureș. „Am fost foarte fericit când mi-am adus aminte de anul trecut când primarul și viceprimarul din Ideciu mi-au făcut o promisiune, faptul că în acest an voi veni la Târgul Băilor pe asfalt, fapt ce s-a și realizat. Se simte în comuna Ideciu de Jos energia și gândul bun a celor doi care, zi de zi fac tot ce pot pentru binele comunei Ideciu de Jos și locuitorilor ei. Le transmit celor din Ideciu să fie atenți, în următoarea perioadă vor fi mulți omeni care le vor promite multe lucruri. Important e să aleagă oamenii care fac, și nu cei care promit. E timpul ca politicul să vorbească mai puțin, și să facă mai mult.”, a punctat Ionuț Cengher, secretar general PNL Mureș.

Program artistic bogat

Programul artistic al târgului a fost asigurat de soliștii Elena Tinca, Ariana Morar, Natalia Moldovan, Alexandru Pintecan, Andreea Morar, Miruna Chirilă, Diana Tișe, Eugen Bloj, Alexe Danc, Raluca Borda, Ansamblul de dansuri „Zestrea Ideciului”, Ansamblul „Floare de nu mă uita” condus de Minodora Mureșan și Ansamblul „Doina Mureșului” din Reghin.

Invitații speciali ai sărbătorii de la Ideciu au fost soliștii Vasilică Ceterașu și Amalia Rusu, Bogdan, Victoria Buzău și Alex de la Orăștie. Prezentatorul evenimentului a fost Radu Moș, Regele mincinoșilor, responsabil cu momentele vesele pe întreaga durată a programului artistic. Seara s-a încheiat cu un foc de artificii programat în jurul orei 22.