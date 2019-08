Irina Gavrilovici, profesoară la Academia Sighişoara

Share



Irina Gavrilovici, fost lector la catedra de canto a Academiei de Muzică din Bucureşti, care a emigrat în Austria în anul 1986 şi a devenit unul dintre cei mai căutaţi profesori de canto din lume, a fost instructorul clasei de canto al celei de-a XXVI-a ediţii a Academiei Sighişoara, desfăşurată în perioada 1-10 august, informează www.agerpres.ro.

Studenţi din şase ţări

Potrivit Agerpres, la clasa de canto a Academiei Sighişoara, condusă de Irina Gavrilovici şi de pianistul Collin Hansen, au studiat în acest an opt studenţi din şase ţări, în majoritate artişti maturi, cu vârste cuprinse între 20 şi 35 de ani, cel mai tânăr fiind un bariton din România, iar din acest motiv specialiştii susţin că aceasta a fost cea mai performantă clasă de canto a festivalului-şcoală de la Sighişoara.

“La Academia Sighişoara am avut opt studenţi proveniţi din Canada, Finlanda, Republica Dominicană, două studente din Polonia, doi studenţi din Austria şi un student român, un bariton foarte talentat, Andrei Cocârlea. Sunt cântăreţi care au mai studiat, care au venit aici să îşi experimenteze cunoştinţele, şi-au însuşit materialul foarte bine. În fiecare zi a avut câte o oră, împărţită în două jumătăţi, în prima parte am făcut tehnică vocală, pentru că ei au venit cu diferite şcoli de canto şi diferite tehnici şi am încercat să le aduc cunoştinţe noi despre canto. După amiaza, împreună cu pianistul american Collin Hansen, care predă în Finlanda, am făcut repertoriul. Concertul final “Opera in the Citadel” a fost o încoronare a lucrului, pentru mine, ca profesor, de un înalt nivel, şi-au însuşit tehnicile de stil interpretativ foarte repede, cu foarte multă motivaţie: La final au încântat publicul, fiind într-adevăr foarte expresivi. Toţi au cântat în genuri foarte diferite, începând cu opere de Donizetti, Rossini, Mozart şi trecând la opere mult mai grele, Wagner, Umberto Giordano, Verdi. Spre sfârşit am trecut la musical, totul a fost regizat, nu stat ţeapăn pe scenă, ci cu mişcare, cu conexiune între personaje. Publicul a fost entuziasmat, Academia Sighişoara aduce artişti de mare valoare, experienţă şi talent, toţi au fost în sală şi au fost entuziasmaţi”, a declarat luni, 12 august, pentru Agerpres, Irina Gavrilovici.

CV de excepţie

Profesoara de canto a arătat că predă la Academia Sighişoara de şase ani şi că anul acesta a avut opt dintre cei mai talentaţi studenţi, chiar dacă au venit cu stiluri şi din şcoli diferite.

“Eu sunt şcoala din România, am făcut canto şi pian în România, acum predau la Viena. E o şcoală românească dusă la Viena. Activitatea la Viena este foarte intensă, am foarte mulţi studenţi veniţi din toate colţurile lumii, linia de predare este mai mare. Mă orientez după formarea naturală a sunetului şi diversific metoda, nu merg cu acelaşi tipar la toţi, fiindcă fiecare voce are alte culori, alt registru, alte posibilităţi, iar unii au diverse defecte – nu aceleaşi- şi atunci trebuie corijate individual. Academia Sighişoara a fost la un foarte înalt nivel, ca de altfel în fiecare an”, a arătat profesoara de canto.

Conform Agerpres, actualmente antrenor vocal al soliştilor Operei Naţionale din Finlanda, Irina Gavrilovici a fost, din 1997 până în anul 2000, antrenor vocal al Operei Naţionale Letone din Riga, iar în tot acest interval a predat cursuri de master în Austria, Letonia, Germania, Finlanda, Bulgaria, Rusia, România etc. Dată fiind activitatea sa, Irina Gavrilovici, a fost invitată la cel de-al cincilea Congres Internaţional al Profesorilor de Canto, în anul 2000, să ofere demonstraţii live despre metodele de predare în faţa unui public extrem de pretenţios, în care se afla şi regretata soprană Birgit Nilsson.

Irina Gavrilovici a studiat pianul şi canto în Bucureşti, acesta din urmă alături de L. Boicescu Grozovskaja, care a cântat inclusiv la Scala şi care învăţat-o în tradiţia şcolii italiene.

În acest an Academia Sighişoara s-a desfăşurat în perioada 1-10 august, iar la aceasta au participat 45 de studenţi şi 12 profesori, dintre care şapte din Elveţia.

Academia Sighişoara a fost iniţiată în 1993 de violonistul elveţian de origine română Alexandru Gavrilovici, fost prim concert-maestru al Orchestrei Simfonice din Berna timp de 34 de ani, alături de flautista Heidi Indermuhle.

Manifestarea s-a numit la început Festivalul de Muzică de Vară Sighişoara şi dintr-un curs pentru studenţi din România şi Elveţia, susţinut de profesionişti în domeniu, recunoscuţi pe plan mondial, “Academia Sighişoara” s-a transformat într-un important festival internaţional de muzică, dar cu accent pe caracterul de şcoală de vară.

(www.agerpres.ro)