FOTO: 700 de ani de istorie, serbați la „Festivalul cepei” de la Suseni

Primăria și Consiliul Local al comunei Suseni a organizat, la finele săptămânii trecute, cea de a VI-a ediție a „Târgului Cepei”. Sărbătoarea tradițională a comunei Suseni a marcat în acest an 700 de ani de la prima atestare documentară, serbați printr-un program artistic bogat întins pe durata a două zile. Sărbătoarea a debutat sâmbătă seara cu recitalurile susținute de soliștii Andreea Morar, Daria Pogăcean, Teodora Crișan, Alex Pintecan, Ilinca Fărcaș, Ariana Morar, seara fiind încheită de concertul susținut de Gențiana & Band. Deschiderea oficială a sărbătorii comunei Suseni a avut loc duminică, 18 august și a adus pe scenă parlamentarii Cristian Chirteș, Marius Pașcan, consilierii PNL Ionela Balaș și Ervin Molnar, primarii Lucreția Cadar, Deda, Grigore Huza, Șincai, Lucian Feier Lăurean, Ideciu de Jos, Eremia Pop, Chiheru de Jos, viceprimarul comunei Vătava, Traian Gherman, și nu în ultimul rând Ioan Macarie, inspector școlar general, IȘJ Mureș. „Marcăm două evenimente importante pentru comuna Suseni. Primul este „Festivalul Cepei”, care în acest an a ajuns la cea de a VI-a ediție. Cu ajutorul bunului Dumnezeu ne-am bucurat de o vreme bună, de o ediție frumoasă, așa cum de altfel au fost toate edițiile. Am crescut ca și valoare, ca și organizare, lucru care mă bucură, la fel cum mă bucur să văd atâta lume alături de noi. Al doilea moment care îl aniversăm sunt cei 700 de ani de la prima atestare documentară a Suseniului, șapte secole de vieți de oameni, de generații care au dus greu acestui loc, care au dus la binele și modernizarea acestor locuri și pentru propășirea acestui neam. Pentru asta trebuie să aducem mulțumiri înaintașilor noștri. Faptul că noi suntem azi liber, vorbim liber, este tot meritul acestor înaintași. Suntem o comună multietnică, fapt marcat prin înțelegere și bună conviețuire, aspect ce se poate vedea și din programul care l-am ales pentru ediția din acest an a Festivalului Cepei”, a precizat Mircea Mariș, primarul comunei Suseni.

Ceapa și tradițiile, promovate la festival

„Am deosebita plăcere să fiu prezentă la frumoasa sărbătoare a comunei Suseni. S-a făcut din această sărbătoare o tradiție, meritul aparținându-i primarului Mircea Mariș și al locuitorilor comunei care îi sunt alături în realizarea acestei frumoase tradiții. Pe lângă acest brand al comunei care este ceapa, la acest festival sunt promovate dansurile și cântecele populare și nu în ultimul rând portul popular specific acestei zone. Vreau de asemenea să transmit urarea de la mulți ani cu ocazia celor 700 de ani de la prima atestare documentară a comunei Suseni” – Lucreția Cadar, primarul comunei Deda.

„Acea Românie normală pe care ne-o dorim cu toții”

„Cu mare plăcere vin la Festivalul Cepei, unde sunt prezent pentru a șasea oară, încă de la prima ediție. Îl felicit pe primarul Mircea Mariș pentru organizarea acestei sărbători , cu atât mai mult cu cât această comunitate de aici din Suseni împlinește 700 de ani. Până la urmă este un lucru normal ceea ce se întâmplă la Suseni, este normal ca administrația locală să sărbătorescă împreună cu comunitatea aceste zile minunate. Tot ce se întâmlpă astăzi cu dansurile populare, cu tradițiile, face parte acea Românie normală pe care ne-o dorim cu toții” – Cristian Chirteș, sentor PNL

Fibula de la Suseni, emblema județului

„Vin încă de la prima ediție aici la Festivalul Cepei de la Suseni, în primul rând să-i felicit pe cei de aici, parte componentă a imaginii județului Mureș. Fibula de la Suseni, cu o vechime de 3.000 de ani, găsită aici pe malul Mureșului, stă ca efigie pe emblema județului Mureș, ceea ce reprezintă un lucru extraordinar” – Marius Pașcan, deputat PMP

Îndemn pentru mersul la școală

„Văd foarte mulți copii prezenți , fapt pentru care le spun vacanță plăcută, atât cât a mai rămas. Și eu mi-aș fi dorit ca școala să înceapă doar în data de 16 septembrie, de aceea îi rog pe părinți, până începe școala, să le ofere ceea ce merită acești copii. Dacă vreți să vedeți raiul pe pământ, uitați-vă în ochii acestor copii, în ei găsim bunătatea. De aceea vă rog să îi trimiteți la școală, un lucru extrem de important pentru noi. La școală învățăm să fim buni, chiar așa hulită de toți, școala este frumoasă. Vă adresez o rugăminte, să aveți o viață frumoasă, să aveți parte de zile senine, și dacă Dumnezeu ne va da putere și timp, să vă gândiți și la noi” – Ioan Macarie, inspector școlar județean

Soliști îndrăgiți ai cântecului popular

Programul artistic al zilei de duminică ia adus pe scenă pe Miruna Chirilă, Sonia Simion, Ștefania Sălăgean, Bogdan Orban, Mara Stuparu, Maria Pop, Bianca Pop, Iuliana Dorina Oprea, Diana Tișe, Natalia Moldovan, Amalia Cengher, Daria Pogăcean, Andreea Maria Blaga, Andreea Morar, Andreea Petruț, Anca Manoilă, Ancuța Cozma, Alexandra Bugnar, Mădălina Mureșan, Ioan Sumandea, Alexia Aștelian, Costi Dumitru, Andrei Romanică, Ovidiu Furnea, Grupul vocal din Luieriu și Ansamblul „Biborka” din Suseni. Invitații speciali au fost Miklös Szilvia & Szilágyi Sándor, Ansamblul Artistic Profesionist „Mureșul” cu solistele Leontina Pop, Dorina Oprea, Dorina Grad, Maria Neag, Maria Sântean Faghiura și Kásler Magda. Recitalurile susținute de Ciprian Roman și Liana Șuteu au fost urmate de un foc de artificii, moment care a pus capăt celei de a VI-a ediții a Festivalului Cepei de la Suseni.