Jubileele, vocea eroilor

La unison, la sanctuarul de oseminte de la Oarba de Mureș, la Monumentul Ostașului Român din Târgu-Mureș și în cadrul programului festiv și cultural-artistic din Piața Teatrului, parlamentarii prezenți, autoritățile locale, prefectul Mircea Dușa, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș, Ovidiu Dancu, primarul Dorin Florea și inspectorul școlar prof. dr. Maria Kozak au detaliat luptele purtate în urmă cu 75 de ani, la Oarba de Mureș, cele mai crâncene lupte duse pentru eliberarea Ardealului de Nord, onorat fiind sacrificiul ostașilor și, totodată, au predat tinerei generații lecția cultului eroilor, pentru a ține veșnic aprinsă candela în memoria martirilor neamului românesc.

Pios omagiu eroilor

Ceremonialul religios și militar, cântul vocii de aur al Leontinei Pop, alocuțiunile vibrante și depunerile de coroane la monumentele închinate eroilor neamului, întregul program organizat cu atenție de organizatori au adus, în alt an jubiliar după anul Centenar, prinosul de recunoștință și pios omagiu înaintașilor care își dorm somnul de veci sub cotele epopeii de pe râul Mures, o istorie scrisă cu litere de aur. Volumul Epopeea de pe Mureș, volum – document scris prin strădania primului președinte al Asociației noastre, Vasile T. Suciu, și regretatul poet și publicist mureșean, Lazăr Lădariu, a fost menționat drept reper, scriituri istorice ulterioare avandu-l drept reper.

Delegația celor 30 de membri ai filialei județene a Asociatiei Cultul Eroilor Regina Maria Constanța, condusă de președintele acesteia, col. (r) Remus Macovei, ofițer de carieră în rezervă și scriitor, și de președintele filialei municipale Mangalia, Emil Corneliu Ninu, dascăl si scriitor, a adus candela neuitării în memoria Diviziei 9 Infanterie Constanța care, în toamna anului 1944, și-a dat jertfa de sânge pe plaiurile mureșene, alături de mii de soldați ai Armatei Române. 100 de ofițeri, 56 de subofițeri și 4.638 de soldați dobrogeni, români si minorități conlocuitoare, au pierit la Oarba de Mureș, sub cotele durerii, de pe dealul Sangeorzului, a reamintit distinsul oaspete.

Gazdele delegației, Asociația Cultul Eroilor Regina Maria Filiala Mureș, președinte col (r) Ioan Cocean, au fost onorate de prezența colegilor dobrogeni în judetul nostru, unde focuri de armă au nestins ecoul în ani jubiliari și în fiecare an, iar deplasările comune în țară și peste granițe, unde s-au jertfit militarii români, vor continua.

Simpozion tematic

Elevii târgumureșeni au primit, din partea reprezentanților Cultul Eroilor, miniediția Luceafărul de Mihai Eminescu și felicitări marcând anul jubiliar și recenta sărbătoare a Limbii și Literaturii Române.

Aportul actorului Nicu Mihoc, directorul Companiei ”Liviu Rebreanu”, versurile închinate înaintașilor în Piața Teatrului și din nou, vocea de aur a solistei populare Leontina Pop, parada militară de final au încântat asistența după pioasele solemnități religioase ale pomenirii eroilor neamului.

Menționăm însă, nu în ultimul rând, interesul autorităților, sprijinul Consiliului Județean Mureș pentru modernizarea Mausoleului de la Oarba de Mureș, o dorință exprimată constant de vicepreședintele Ovidiu Dancu și care prinde tot mai mult contur, și cu aportul artiștilor plastici.

În dimineața zilei, la Cercul Militar, Asociația ”Avram Iancu” a Veteranilor și Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, a susținut un simpozion cu participarea președintelui gl. mr. (r) Gheorghe Popa, fiind marcată campania militară din urmă cu 75 de ani, în județul cu cele mai multe victime armate din cuprinsul țării, în cel De-al Doilea Război Mondial. Au fost evocate mari fapte de arme care au condus la eliberarea Ardealului de Nord și, grație vitejiei Oștirii Române, la scurtarea cu trei luni a celei de-a doua conflagrații mondiale, grăbind victoria împotriva fascismului.

Lia VINȚELER