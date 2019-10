Mureşenii, stimulaţi să consume produse locale

Share



Peste 50 de producători au participat sâmbătă, 19 octombrie, la prima ediţie a Târgul Producătorilor Locali Mureşeni. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Judeţean Mureş în parteneriat cu opt Grupuri de Acţiune Locale din judeţ şi s-a desfăşurat pe terenul de sport al Liceului Teoretic „Bolyai Farkas” din Târgu-Mureş.

Sprijinul producătorilor locali, important

Scopul principal al evenimentului a fost promovarea producătorilor locali din judeţul Mureş şi stimularea mureşenilor înspre consumul de produse locale.

„Cred că interesul pentru produsele locale este tot mai mare. Consider că tot mai multă lume începe să cumpere produse locale, produse bio, care sunt produse în zona noastră, pentru că ştim foarte bine că sunt mult mai sănătoase. Am considerat că este necesar să invităm producători din judeţul Mureş, în aşa fel să îi promovăm, deoarece foarte mulţi producători din zona Mureşului nu au acces în magazine mari sau nu au acces la toate târgurile. Astfel, le-am creat condiţii şi oportunitatea de a se prezenta în cadrul unui târg organizat în centrul Târgu-Mureşului, localitate cu peste 100.000 de locuitori, astfel încât să îşi poată promova produsele. Există probabilitatea ca şi localnicii, şi consumatorii, să cunoască şi alte produse decât cele care se găsesc în magazine sau în pieţe. Cred că sprijinul producătorilor mureşeni este foarte important şi este obligaţia noastră, a celor care lucrăm în administraţia publică. După cum se vede, sunt foarte multe produse, sunt peste 50 de producători cărora le doresc să aibă succesul dorit, iar în anul următor să facem în fiecare an cel puţin o dată ca producătorii mureşeni să aibă posibilitatea să expună, să vândă, astfel îi ajutăm şi pe ei, iar noi consumăm produse foarte sănătoase, produse locale”, a declarat Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș.

Produse de la A la Z

Standurile de prezentare au fost amplasate atât în funcţie de zona de provenienţăa producătorului, cât şi în funcie de produsele expuse. Astfel, vizitatorii au avut posibilitatea de a degusta, achiziţiona sau doar a privi o gamă foarte variată de produse, din care nu au lipsit lactate, brânzeturi, mezeluri, fructe, legume, murături, dulceţuri, miere, băuturi alcoolice, îngheţată, siropuri, cosmetice şi chiar creaţii hand-made şi bijuterii.

„Am venit cu siropuri şi cu dulceţuri, majoritatea dintre ele din fructe de pădure, coacăze, zmeură, afine negre şi cătină, dar avem şi dulceaţă de trandafir, care e o specialitate nouă. Toate produsele sunt îndulcite cu un îndulcitor natural”, a declarat Makkai Zsolt Tamas, reprezentant al societăţii Bellis Bio Natura SRL.

„Am venit la acest târg cu produse din seminţe fără coajă, adică făină din seminţe de dovleac, seminţe de dovleac fără coajă, la jumătate de kilogram şi la un kilogram, şi ulei presat la rece”, a afirmat Bodó Andreea, reprezentanta societăţii Bodó Farm din Pănet.

Prelegeri despre alimentaţia sănătoasă

În afară de tradiţionalele standuri de prezentare a produselor, vizitatorii Târgului Producătorilor Locali Mureşeni au avut posibilitatea de a participa la diverse prelegeri care au avut ca temă principală alimentaţia sănătoasă şi stilul de viaţă ecologică. Pe lista speakerilor s-au aflat invitaţi precum: Hajdu Zoltán – preşedintele Focus Eco Center, Ladó Hunor – horticultor, dr. Suba Réka – medic rezident medicină internă, Szász Blanka – consultant în nutriție și sănătate, Varga-Pál Petri Julianna – director executiv al Grupului Petry şi Claudia Rânja – liderul comunităţii Slow Food Târgu-Mureş.

Pentru cei mai mici participanți, organizatorii au pregătit o serie de ateliere creative ce au ca temă creația de păpuși de teatru, confecționarea bijuteriilor din mărgele, realizarea de macrame, modelaj în lut, olărit dar și jocuri cu parașuta.

Alex TOTH