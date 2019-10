Antalya, Info Trip by Paralela 45

Share



Luna octombrie pare să aibă pentru mine ceva aparte, aduce un iz turcesc mai exact, de se nimerește să-mi facă câte o surpriză. Ce-i drept, o dată la zece ani, dar tot e ceva. Așa se face că în urmă cu 10 ani, undeva la finele lui octombrie, împreună cu Roxi, am făcut o miniexcursie taman în Anatolia de Vest, la Güzelçamlı, o mica stațiune la Marea Egee, situată la vreo 23 de kilometri de Kușadası.

Un sejur tare fain, cu vizite la Efes, la Panaya-Capulo (Casa Sfintei Fecioare Maria), pe care le puteți descoperii într-o cronică de acum un deceniu consemnată în Ziarul de Mureș (https://www.ziaruldemures.ro/sub-vraja-semilunei/).

La zece ani distanță, Turcia mi-a tras iar cu ochiul, grație unui Info Trip organizat de Paralela 45, și uite așa, iar am nimerit în Țara Semilunei, de acestă dată în Antalya, mai exact în stațiunea Belek, la Kaya Palazzo Golf Resort.

Până să ajung la destinație, mi-am pus din timp la punct ultimele detalii, în special pașaportul cel nou, care la înlocuit pe cel vechi, folosit doar pentru sejurul turcesc din urmă cu zece ani. Mai trebuia doar bagajaul și suitul în avion. Zis și făcut, astfel că în data de 21 octombrie urma să consemnez primul meu zbor din viața mea.

Ajuns la destinație, alături de colegi din presă și cei din familia Paralela 45, ne-am îmbarcat în două autocare și am pornit spre resortul care avea să ne fie gazdă primitoare preț de câteva zile. Odată ajunși, ne-am împărțit camerele, eu am nimerit cu Mircea din Bacău, am cinat cu toată gașca, și cam asta a fost pentru prima zi de ședere în Antalya.

Dat fiind faptul că am ajuns pe înserat, ne-am bucurat de o priveliște ceva mai soft din interiorul resortului, urmând ca a doua zi să descoperim cu adevărat imaginea Antalyei. Pe lumină, resortul, a fost unul pe cât de mare, pe atât de bine pus la punct, menit să satisfacă gusturile numeroșilor vizitatori care îi trec anual pragul. Întins pe o suprafață totală de 120.000mp, Kaya Palazzo Golf Resort te impresionează prin măreție, dar și prin echilibru, astfel că fiecare colț al resortului este ales cu grijă să deservească super ok turiștii. A doua zi, ne-am îmbarcat în autocare și am pornit spre capitala regiunii, orașul Antalya, ghid fiindu-ne Miki și Cati, care ne-au pus în temă cu unele tabieturi ale turcilor. Primul punct vizitat a fost centrul vechi al orașului, calea de acces fiind Poarta lui Hadrian, unul din simbolurile orașului Antalya.

Zona e una tare simpatică, străduțe înguste, magazine și tot felul de locații de unde poți să-ți faci mici cumpărături, chiar și un mic parc de unde poți admira Old Harbour – Antalya Marina, pe acordurile unui muzician ambulant (noi am prins un nene cântând tare fain la cobză).

Grupul a luat la pas centrul vechi, apoi s-a pus pe cumpărături, timpul trecând prea repede , astfel că ne-am întors la resort, pentru a ne găti pentru o nouă surpriză oferită de cei de la Paralela 45, mai exact un buggy cross pe niște terenuri accidentate din apropiere.

A fost o experiență tare faină, eu fiind doar copilot, la volanul buggy-ului cu numărul 25 fiind Vasi. Noroi, pante, gropi, pietre, și multă zgâlțâială faină, au fost ingredientele turei de buggy cross din a doua zi din cadrul Info Trip Paralela 45. Seara am revenit la resort, iar după o cină copioasă, cum de fapt au fost toate mesele, a urmat momentul de relax al serii, care la dans, care la un pahar, două de povești, timpul trecând parcă prea repede.

A treia zi urma momentul cel mai important, conferința celor de la Paralela 45 în care Alin Burcea, CEO Paralela 45 a prezentat oferta pentru sezonul viitor. Până să vedeți oferta într-un material separat, vă spun doar că Paralela 45 vine cu câteva noutăți pentru 2020, printre care un charter spre Antalya din Constanța, și unul spre Rodos din Târgu Mureș. A venit apoi un moment mult amânat timp de două zile, și anume prima baie. Ne-am pornit cu Mircea spre mare, dar ne-am oprit în cele din urmă la una din piscine, ademeniți atât de liniștea locului, dar și de savuroasa ofertă a barului, cu precădere berea Miller. Ne-am bălăcit noi până spre după masă, după care ne-a pregătit de cină și de ultima seară a sejurului nostru din Antalya. Multe bancuri, râsete, beri, lichide bune de tot, dar timpul nemilos ne-a grăbit în cele din urmă la culcare, somnul fiind prea scurt pentru o binemeritată odihnă. Cu noaptea în cap, ne-am luat micul dejun și am pornit spre aeroport, pentru cursa de București. Acesta ne-a primit la fel cum l-am lăsat, învăluit în ceață, cu grade mult sub cele din Antalya. Ca și o concluzie, a fost un sejur tare ok, relaxant, cu oameni faini, de care te atașezi repede și alături de care simți clipele de relax. Mulțumiri Paralelei 45, boss-ului Alin Burcea, Gabrielei Peset (Seven Media), precum și tuturor colegilor din media. Ar mai fi multe de povestit, despre simpaticul Burhan Gȕnay, ospătarul devenit fotograf de ocazie, de concertul jazz din una din serii, cu acorduri ”Besame Mucho” și ”Fly Me To The Moon”, de poveștile faine de cu seară și de multe alte lucruri care ne-au priit de minune în Antalya.

Astea fiind spuse, nu-mi rămâne decât să nutresc speranță că nu voi mai trebui să treacă alți zece ani să revăd Turcia.