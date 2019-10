Viorica Dăncilă (PSD): ”A fi patriot înseamnă să ai tricolorul în suflet”

Share



A fi patriot înseamnă ”să ai tricolorul în suflet, nu doar culoarea galben” pe care o are Klaus Iohannis, a declarat, sâmbătă, preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, candidat la alegerile prezidenţiale.

”Avem nevoie de un preşedinte care să ne reprezinte cu demnitate în instituţiile europene, un preşedinte care să apere România, să se bată pentru fonduri europene pentru comunităţile locale, nu un preşedinte care să vorbească urât despre România la Bruxelles, să ia de acolo poruncile şi să vină acasă fără să îi susţină pe români. Noi nu ne ducem la Bruxelles să dăm socoteală, noi ne ducem să îi susţinem pe români, pentru că a fi patriot nu înseamnă că nu eşti proeuropean, a fi patriot înseamnă să ai tricolorul în suflet, nu doar culoarea galben pe care o are Iohannis”, a spus Dăncilă, aflată în vizită electorală în comuna Dofteana, judeţul Bacău.

Ea a adăugat că are încredere că românii vor merge în număr mare la vot şi vor contribui la destinul ţării.

”Îmi doresc ca, după ce am fost prima femeie prim ministru al României, să fiu prima femeie preşedinte al României, un preşedinte care să se comporte ca o mamă pentru români, să aibă grijă de fiecare membru al familiei, să aibă grijă de pensionarii din România ca de proprii părinţi, să aibă grijă de femeile din România, să aibă grijă de familii şi de copii. Avem nevoie de un preşedinte care să îi iubească pe români şi să fie mereu alături de ei, iar dacă preşedintele Iohannis vreau un viitor mai bun pentru această ţară să meargă la vot şi să voteze Viorica Dăncilă”, a mai afirmat liderul PSD.

(www.agerpres.ro)