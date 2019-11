Derby, dar local, sau al codașelor

Share



După ce în ediția trecută echipa masculină de handbal CSM Sighișoara câștiga seria D a Diviziei A și visa la o promovare în Liga Națională, în noul sezon sighișorenii se zbat în subsolul clasamentului. Reapărută în eșalonul secund și a doua echipă sighișoreană, cea a Centrului Național de Excelență, cele două încheie clasamentul, în seria C în această ediție. CSM are după 7 etape o singură victorie, cu concitadina CNE, pe care o vor întâlni în etapa următoare, a treia din primul retur. Întâlnirea va avea loc în Sala Sporturilor „Radu Voina”, vineri, 22 noiembrie, de la ora 18.00. Acest meci cu greu mai poate fi considerat un derby, eventual local, sau chiar al codașelor. Dacă CSM are doar victoria amintită din tur, CNE încheie clasamentul, cu 0 puncte. Echipa a încheiat jocurile etapei a VII-a cu un nou eșec, 31-38 pe teren propriu cu Potaissa Turda, în timp ce CSM-ul a cedat și a doua confruntare cu echipa cu care și-a disputat întâietatea în ediția trecută. CSM a pierdut cu 28-33 la Odorheiu Secuiesc cu Szejke din localitate, după ce cedaseră și în tur cu 28-29.