22 de posturi vacante la Institutul Inimii din Târgu-Mureș!

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu-Mureș organizează concurs pentru ocuparea a 22 de posturi vacante, din care 19 de infirmier debutant și 3 de îngrijitoare, după cum urmează:

– Secţia clinică chirurgie cardiovasculară (adulţi şi copii): 6 posturi de infirmier debutant;

– Secţia clinică cardiologie I adulţi – terapie acută: 1 post de infirmier debutant;

– Secţia cardiologie II adulţi: 7 posturi de infirmier debutant, din care 2 posturi pe Terapie acută) şi 1 post de îngrijitoare;

– Secţia clinică cardiologie III copii: 1 post de infirmier debutant;

– Secția ATI: 1 post de infirmier debutant;

– Laborator explorări funcţionale I invazive: 2 posturi de infirmier debutant;

– Bloc operator adulţi: 1 post de infirmier debutant;

– Unitatea de transfuzie sanguină: 1 (unul) post de îngrijitoare;

– Biroul Administrativ: 1 post de îngrijitoare.

Potrivit site-ului instituției, condiţiile generale şi specific ale concursului sunt următoarele:

a) Condiţii generale:

a) Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) Are capacitate deplină de exerciţiu;

e) Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

b) Condiţii specifice:

– Pentru infirmier debutant: absolvent de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, sau şcoală profesională;

– Pentru îngrijitoare: absolvent de şcoală generală.

2. Calendarul de desfăşurare al concursului:

11 noiembrie 2019 – 22 noiembrie 2019: Depunerea dosarelor;

25 noiembrie 2019: Selecţia dosarelor;

25 noiembrie 2019, până la ora 15.30: Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor;

26 noiembrie 2019, până la ora 12.00: Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor;

26 noiembrie 2019 până la ora 15.30: Soluţionarea şi afişarea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor;

3 decembrie 2019, ora 10.00: Proba scrisă/proba practică;

3 decembrie 2019, până la ora 15.30: Afişare rezultate proba scrisă/proba practică;

4 decembrie 2019, până la ora 12.00: Depunerea contestaţiilor la proba scrisă/proba practică;

4 decembrie 2019, până la 15.30: Afişare rezultate soluţionare contestaţii la proba scrisă/proba practică;

5 decembrie 2019, ora 10.00: Interviu;

6 decembrie 2019, ora 15.00: Afişare rezultate interviu;

9 decembrie 2019, până la ora 12.00: Contestaţii cu privire la rezultatele interviului;

9 decembrie 2019, până la ora 15.00: Soluţionarea şi afişarea soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu;

9 decembrie 2019, până la ora 15.30: Afişare rezultat final al concursului.

