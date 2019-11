Ansamblul ”Cununița”, din nou pe scenă după o pauză de 15 ani

Share



Cu ocazia aniversării a 50 de ani de la înființarea Casei de Cultură a Studenților, o parte din foștii membrii ai ansamblului ”Cununița” s-au mobilizat, și după 15 ani de pauză, au readus pe scenă, încă odată spiritul acestui ansamblu.

Povestea ansamblului

În 1970, sub tutela Casei Sindicatelor, se înființa Ansamblul Casei de Cultura, avându-l ca instructor de domnul Benedek Mihai. Din 1975, la conducerea artistică a ansamblului ajunge domnul Ilieș Dinu Ilie, un apropiat al acestuia, fiind dansator încă de la înființare și apoi colaborator, împreună cu regretații Gheorghe Gheorghe și Titi Iosif Boantă . Din perioada anilor ’80, Ansamblul Casei de Cultură a Studenților poartă numele de “Cununița”. Până în 1999 activitatea ansamblului a fost, una intermitentă, reunindu-se doar la nevoie, pentru participarea la diverse festivaluri, în principal studențești, având, pe lângă cei menționați, și alți instructori, amintind și pe domnul Sava Sorin.

Reînființată în 1999, la inițiativa unui student, Lucian Naste, care mai apoi a fost unul dintre violoniștii ansamblului, Cununița a avut parte de o activitate de peste 9 ani. Din cadrul ansamblului au făcut parte multe generații de studenți și elevi, care s-au apropiat prin dragostea față de dans și tradiții. Primul instructor a fost din nou domnul Ilie Ilieș. Dânsului i-au urmat doi dansatori de la Ansamblul „Mureșul”, Florin Cerghedi și Florin Vultur. Ansamblul a avut propria formație, condusă de clarinetistul Florin Cismaș. Membrii ansamblului au participat la turnee internaționale, la Festivalurile Studențești de Folclor și la numeroase spectacole.

Din nou pe scenă

Cătălin Moldovan și Hajdu Ștefan, doi dintre membrii ansamblului, care acum 20 de ani făceau timid primele ponturi pe scenă, au reușit să reunească o parte din membrii fostului Ansamblu Cununița, iar cu ajutorul coregraful Molnar Jozsef Joco, și-au îndeplinit visul de a mai juca încă odată pe Scena Casei de Cultură a Studenților, alături de o parte din membrii fostului ansamblu. Cu emoții, cu prietenie și drag de folclor, după 15 ani, sufletul Ansamblului Cununița a vibrat încă odată pe scena festivă a Casei de Cultura a Studenților, la ceas aniversar.

Bucuria reîntâlnirii

„Au fost două luni minunate, în care ne-am reunit și am reușit să retrăim atmosfera anilor de studenție. Vreau sa vă mulțumesc pentru emoțiile pe care le-am simțit de-a lungul acestui weekend. Pentru mine sunteți a doua familie și va îmbrățișez pe fiecare.” – Hajdu Ștefan

„Doresc să vă mulțumesc pentru timpul acordat și pentru că am reușit să readucem pe scenă bucuria, și spiritul Ansamblului Cununița! Ne-am sacrificat din timpul, și așa din ce în ce mai scurt si AM REUȘIT! Eu am retrăit cea mai frumoasă perioadă a tinereții, studenția. MULȚUMESC!” – Cătălin Moldovan

„Eu vă mulțumesc că m-ați primit în grupul vostru și am retrăit vineri pe scenă acele sentimente frumoase ale interpretării dansului. Am cunoscut multe ansambluri, dar vă spun sincer, aici am găsit o echipă frumoasă și unită. Vă mulțumesc!” – Claudiu Pasc

„Un lucru pot să vă spun… când v-am cunoscut acum 15-20 de ani, nu erați așa sentimentali, nu împărtășeați așa ușor emoțiile. Dar mă bucur că v-am regăsit așa. Mă gândeam că odată cu înaintarea în vârstă, doar eu râd mult, plâng ușor și iubesc oamenii necondiționat. Cu voi nu e așa. Se pare că cine se aseamănă se adună. Frumoasă experiență!”- Anca Nemeș-Rus