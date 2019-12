„Noi am pus suflet, dar suntem batjocoriți!”

Share



Erată, dar provocată

În recentul articol în care era anunțată depunctarea echipei de fotbal feminin CSM Târgu Mureș, intitulat „Doar victime! CSM, lasă-ne!”, am comis o greșeală. Mi-o asum. După acel 0-0 obținut în ultima etapă din turul seriei 2 din Liga II pe terenul echipei Banat Girls Reșița, care menținea echipa mureșeană în lupta pentru primul loc, în articolul meționat s-a scris: „Tot efortul mureșencelor pare a fi zadarnic în urma deciziei FRF, în urma căreia „CSM Târgu Mureş a fost sancţionată cu 6 puncte penalizare prin decizia Comisiei de Disciplină şi Etică din 27.11.2019”. Cunoscând din surse din interiorul clubului că unele dintre jucătoarele care au evoluat în sezonul trecut și-au cerut drepturile salariale restante, în lipsa altor informații din partea CSM, care cu greu răspunde unor întrebări „incomode”, știrea a apărut în acest context. Ulterior, după apariția acelui articol, tot din interiorul clubului am aflat că acea sancțiune a venit în urma unui incident petrecut la partida din Cupa României. Formația mureșeană a câștigat pe teren cu 8-1 în fața formației Student Sport Alba Iulia, dar rezultatul a fost omologat 0-3, ca urmare, formația mureșeană a fost eliminată din competiție. Vestea este cu atât mai îngrijorătoare, cu cât acum planează și pespectiva unor noi sancțiuni, legate de această dată cu adevărat de datorii față de jucătoare. Ne cerem scuze pentru eroarea comisă, dar solicităm totodată conducerii transparență și disponibilitatea la comunicare.

Aflând despre acest așa numit „incident”, pentru amănunte l-am contactat pe antrenorul Seches Carol. Acesta a recunoscut că a fost și vina sa pentru această sancțiune. „Da recunosc, eu am greșit, am introdus la finalul jocului o jucătoare care a jucat cu altă legitimație, o fată foarte talentată, când scorul era deja 8-1. Am făcut acest lucru cu acordul antrenorului adversarei, care ulterior a depus contestație. Regulamentul prevede sancțiune și pentru campionat, dar ne așteptăm și la altele, pentru neplata salariilor la fostele jucătoare. Îmi recunosc vina, am avut încredere în acel om, dar problema este mai gravă, deoarece nu mai am cum să le motivez pe jucătoare, când toți știm că ne vor mai depuncta”, aspus antrenorul mureșencelor.

Eliminarea din Cupa României și depunctarea în campionat aduce și alte efecte asupra echipei, care se confruntă cu lucruri mult mai grave la nivelul clubului.

„Avem multe fete talentate, cu o echipă sub 15 ani cu fete de valoare, dar nu văd cu o vom putea menține. Toate promisiunile conducerii sunt ca frecții la un picior de lemn. Fetele vin să joace doar din pasiune, cu sufletul, dar nu avem nici echipament, niciun sprijin, cu o singură excepție (n.r.: Claudiu Maior). Unele vin la meci cu copil de care au grijă în timpul meciului colegele și noi nu le putem oferi nici măcar o masă, să nu mai vorbim de salarii. Nu vreau să acuz pe nimeni, dar așa nu se poate continua, când politicul este pus înaintea sportului, dar afirmăm că vom susține sportul doar în scop electoral. Acesta este Clubul Sportiv Municipal ? Să jucăm pe gratis, doar din pasiune și tot noi să fim batjocoriți, în timp ce echipe din localități mici au condiții foarte bune? Noi am dovedit că putem și vrem să facem performanță, am promovat și cu băieții și cu fetele. Acum ne vedem în situația de a o lua din nou de la capăt, dar până când? Eu nu am avut pretenții, sunt pensionat, am făcut și fac ceea ce fac din pasiune, dar nici să cheltuiesc de la mine pentru a le motiva pe fete nu pot la nesfârșit. Sunt câteva jucătoare, care oricând își pot găsi o echipă, unele cu selecții în loturile naționale, dar cu cine am mai continua?”, au fost câteva din întrebările fără răspuns ale antrenorului Seches Carol.

În consecință, „marea greșeală” legată de motivul depunctării este recunoscută, dar cei care comit greșeli în lanț, greșeli care duc aproape inevitabil la despărțirea de toți cei care au activat cu sufletul, din pasiune, când vor fi recunoscute?