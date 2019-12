FOTO: Succesele anului 2019, celebrate la Balul Liberalilor Mureșeni

Share



Cea de-a 23-a ediție a Balului Liberalilor Mureșeni s-a desfășurat sâmbătă, 14 decembrie, în eleganta și ospitaliera locație asigurată de Salonul ”Only White” al Hotelului Imperial Inn din Târgu-Mureș. Eveniment tradițional pentru familia liberalilor mureșeni, Balul a constituit prilejul ideal pentru realizarea bilanțului electoral al anului 2019, unul foarte bogat în succese pentru PNL Mureș, dar și de mobilizare pentru alegerile care vor avea loc în decursul anului viitor.

2019, cel mai bun an din istoria recentă a PNL Mureș

Evenimentul a celebrat cel mai bun an din istoria recentă a Partidului Național Liberal în județul Mureș, calificativ dat de rezultatele alegerilor din acest an. Astfel, la alegerile europarlamentare din 26 mai, Partidul Național Liberal a confirmat statutul de cel mai important partid românesc din județul Mureș. În 10 noiembrie, în primul tur al alegerilor prezidențiale, PNL a depășit, după mulți ani, UDMR, iar Klaus Iohannis, candidatul susținut de liberali, a adunat cele mai multe voturi în județul Mureș. Nu în ultimul rând, în 24 noiembrie, în al doilea tur al alegerilor prezidențiale, PNL Mureș s-a situat pe locul patru pe plan național, după organizațiile județene ale PNL Sibiu, Cluj și Timiș.

”Sunt voturi care ne responsabilizează, care ne fac puternici, și care trebuie să ne trimită cu gândul la reponsabilitate în perspectiva alegerilor locale și parlamentare de anul viitor”, a spus prezentatorul Balului Liberalilor Mureșeni 2019, Ciprian Belean.

Mulțumiri echipei liberale

Cei peste 500 de invitați au fost apoi salutați de principala gazdă a Balului, senatorul Cristian Chirteș, președintele PNL Mureș.

”Mulțumesc tuturor, le mulțumesc celor de aici, le mulțumesc celor de acasă, tuturor celor care până la urmă au făcut din acest an un an victorios pentru Partidul Național Liberal. Cred că am avut un an de succes, dar în spatele acestui succes cu siguranță a fost munca fiecăruia dintre voi, munca primarilor, a viceprimarilor, a consilierilor județeni și a consilierilor locali, a fiecărui membru și simpatizant al Partidului Național Liberal. Încă o dată, nu pot decât să vă adresez acest sincer ”mulțumesc”, a transmis senatorul Cristian Chirteș, care a mulțumit apoi și echipei care a organizat, până în cele mai mici detalii, cea de-a 23-a ediție a Balului Liberalilor Mureșeni.

Mobilizare pentru alegerile din 2020

Dar cum în politică, la fel ca în sport, cea mai importantă dispută este întotdeauna cea care urmează, liderul liberalilor mureșeni a dat semnalul mobilizării în perspectiva următoarelor alegeri care vor avea loc în decursul anului 2020, respectiv alegerile locale și cele parlamentare.

”Cu toții știm că ne așteaptă un an greu, avem de mai bine de o lună un Guvern liberal, un Guvern care nu are majoritate puternică în Parlament, un Guvern care a început să se miște, chiar dacă sincer mulți dintre dumneavoastră încă nu simțiți privilegiile noului Guvern, și aici mă refer în special la domnii primari. Cu siguranță, va trebui să credem că vom avea succes și în ceea ce urmează. Să nu uităm că la anul începem cu alegerile locale, unde sper ca toți din această sală să candidați din nou pe funcțiile dumneavoastră, și bineînțeles vom încheia anul cu alegerile parlamentare care vor da o majoritate consistentă pentru Partidul Național Liberal”, a spus președintele PNL Mureș.

Recunoștință pentru eroii României

Momentul culminant al serii l-a constituit acordarea Diplomei de Excelență ”Emil Dandea”, post-mortem, ”în semn de recunoștință pentru slujirea cu devotament a României pe câmpurile de bătălie, sub steagul tricolor”, veteranului de război Teodor Mureșan din comuna Miheșu de Câmpie, care s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani și a fost înmormântat cu onoruri militare chiar în ziua Balului.

”Cred că prin acest premiu și noi, ca Partid Național Liberal, aducem un omagiu înaintașilor noștri, celor care s-au sacrificat, și-au sacrificat tinerețea apărând această țară”, a afirmat liderul PNL Mureș, care a înmânat Diploma de Excelență primarului comunei Miheșu de Câmpie, Emil Casoni, care și-a asumat ”misiunea” transmiterii acesteia familiei veteranului de război Teodor Mureșan.

Muzică populară și colinde

Programul Balului a conținut și momente artistice susținute de solista de muzică populară Diana Marin, grupul de colindători ”Brădulețul” și grupul de colindători al Asociației ”Casa Rusu – Câmpia Transilvană”.

Alex TOTH